Cô gái Việt yêu 'anh chú' Hàn Quốc hơn 13 tuổi, chênh 32 cm

Sang Hàn Quốc du học, Tiểu Nhật yêu chàng trai lớn hơn 13 tuổi, cao hơn cô 32 cm. Lời tỏ tình được đưa ra chỉ sau 3 ngày hẹn hò.

Chỉ sau 3 ngày gặp mặt, Hwa Soo đã chủ động tỏ tình với Tiểu Nhật.

Năm 2020, Phạm Hoàng Tiểu Nhật (sinh năm 2002, Hà Nội) giành học bổng toàn phần của Đại học Sogang. Cô sang Hàn Quốc học tập, bắt đầu hành trình tự lập ở đất nước xa lạ.

Năm 2023, trong một quán cà phê ở Seoul, Tiểu Nhật gặp Kim Hwa Soo (sinh năm 1989) - chàng trai Hàn Quốc sinh sống và làm việc tại đây.

"Lần đầu chạm mặt, cả hai đều bị 'sốc' vì tuổi thật của đối phương. Tôi không nghĩ anh ấy đã ngoài 30, còn anh thì không ngờ tôi lại nhỏ tuổi đến vậy. Cả hai ngớ người ra một lúc", Tiểu Nhật chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Vượt qua khác biệt

Ấn tượng ban đầu của Hwa Soo về Tiểu Nhật là cô nàng dễ thương, xinh xắn. Khoảng cách 13 tuổi khiến anh chỉ xem cô là "em gái đáng yêu", song nhanh chóng "quay xe".

"Cô ấy nói tiếng Hàn rất tốt, suy nghĩ sâu sắc và chín chắn hơn vẻ ngoài rất nhiều. Tôi bắt đầu muốn tìm hiểu cô ấy nhiều hơn và tình cảm lớn lên lúc nào không hay", chàng trai Hàn Quốc kể.

Chỉ sau 3 ngày hẹn hò, Hwa Soo chủ động tỏ tình khiến Tiểu Nhật bất ngờ, bối rối nên không nhận lời ngay. Thế nhưng, cô dần rung động với sự nhiệt tình và kiên trì của đối phương. Cuối tuần nào anh cũng tự lên kế hoạch hẹn hò, đưa cô đi khắp nơi.

"Tôi chỉ cần chuẩn bị đồ xinh xắn, bước ra khỏi nhà là thấy xe đến đón. Dần dần, tôi yêu anh lúc nào không hay", Tiểu Nhật nói.

Hwa Soo và Tiểu Nhật cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi.

Bên cạnh tuổi tác, chiều cao của cặp đôi Việt - Hàn cũng có sự chênh lệch rõ rệt. Hwa Soo cao 1m85, trong khi Tiểu Nhật chỉ 1m53. Vì thế, khi xuất hiện cùng nhau, cả hai dễ gây chú ý, đôi khi rơi vào tình huống "dở khóc dở cười".

"Có lần chúng tôi đi siêu thị, nhân viên tưởng là hai bố con", Tiểu Nhật cười kể. Những ánh nhìn tò mò ngoài đường phố là điều cả hai đã quen, nhưng thay vì khó chịu, họ chọn cách đón nhận bằng sự thoải mái.

Đến từ hai nền văn hóa khác biệt, Tiểu Nhật và Hwa Soo không tránh khỏi những sự "trái dấu" trong suy nghĩ và lối sống. Cách biệt tuổi tác cũng khiến cả hai từng có lúc bất đồng quan điểm.

Điều giúp mối quan hệ của cặp đôi Việt - Hàn bền bỉ là sự tôn trọng và nỗ lực thấu hiểu nhau. Tiểu Nhật tự nhận mình khá bướng bỉnh, trong khi người yêu lại điềm tĩnh và kiên nhẫn. Mỗi khi đôi bên giận dỗi, Hwa Soo thường chủ động tìm cách bình tĩnh lại, ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với bạn gái để tìm cách giải quyết, thay vì né tránh hay đổ lỗi.

"Anh ấy luôn muốn giải quyết vấn đề đến cùng. Vì vậy, chúng tôi ít cãi nhau, có giận thì cũng chỉ khoảng 30 phút là thôi", Tiểu Nhật bộc bạch.

Cách biệt 13 tuổi cũng không ít lần khiến Tiểu Nhật và bạn trai nảy sinh bất đồng.

Từ nhỏ, Hwa Soo đã yêu thích văn hóa và các giá trị nhân văn toàn cầu. Anh cảm thấy rất vui khi có thể chia sẻ sâu hơn về văn hóa Hàn Quốc với Tiểu Nhật.

Ngược lại, việc tìm hiểu văn hóa Việt Nam qua Tiểu Nhật cũng mang đến cho chàng trai Hàn Quốc nhiều trải nghiệm mới.

"Chúng tôi hiểu rằng khác biệt là điều không tránh khỏi. Nếu nhìn bằng tâm thế tích cực, những khác biệt ấy sẽ giúp mối quan hệ bền vững và sâu sắc hơn", Hwa Soo nói.

Chuẩn bị về chung nhà

Sau 2 năm hẹn hò, Hwa Soo cầu hôn Tiểu Nhật vào ngày 20/10/2025. Ban đầu, chàng trai Hàn Quốc hẹn bạn gái gặp nhau dưới nhà để đi ăn nhân dịp đặc biệt, nhưng phía sau lại là một bất ngờ được chuẩn bị sẵn.

Hwa Soo lặng lẽ xếp hoa, dòng chữ "Marry me" và hộp nhẫn trong cốp xe. Khi Tiểu Nhật vừa xuất hiện, anh chàng tặng hoa rồi mở cốp xe, ngỏ lời cầu hôn ngay tại đó.

"Tôi không nghĩ anh ấy lại cầu hôn lãng mạn như vậy, bởi bình thường anh là người khá ít bộc lộ cảm xúc", Tiểu Nhật cho biết.

Hwa Soo là người ra mắt gia đình Tiểu Nhật trước, trong dịp lễ tốt nghiệp của cô tại Hàn Quốc. Dù có rào cản ngôn ngữ, anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của gia đình nhờ thái độ lễ phép và hòa đồng. "Không khí hôm đó rất ấm áp, các món ăn Việt Nam do mẹ cô ấy nấu thực sự khiến tôi ấn tượng. Tôi đã ăn đến no căng bụng", anh kể.

Ít lâu sau, Tiểu Nhật cũng ra mắt gia đình bạn trai. Cô cho biết mình may mắn khi được người thân của Hwa Soo đối xử gần gũi, thân thiện. "Bố anh ấy còn nấu cho tôi rất nhiều món ngon", Tiểu Nhật chia sẻ.

Hwa Soo và Tiểu Nhật đã chuẩn bị cho cuộc sống chung sau khi kết hôn.

Ở thời điểm chuẩn bị bước vào hôn nhân, cả hai đang bận rộn với việc lo cho đám cưới và ngôi nhà tân hôn. Tiểu Nhật không giấu được sự háo hức khi sắp kết thúc quãng thời gian yêu xa. "Từ nay chúng tôi sẽ được gặp nhau mỗi ngày, không còn phải chờ đến cuối tuần nữa", cô hào hứng cho hay.

Nói về kế hoạch sắp tới, Tiểu Nhật cho biết cả hai mong muốn tiếp tục xây dựng và chia sẻ nhiều nội dung thú vị hơn trên mạng xã hội, khi điều kiện sống chung giúp cặp đôi thuận lợi hơn trong việc sáng tạo.

Với Hwa Soo, điều quan trọng nhất là được đồng hành và ủng hộ bạn đời trong mọi lựa chọn. Anh cho rằng từ khoảnh khắc cả hai quyết định gắn bó trọn đời, ước mơ của Tiểu Nhật cũng trở thành mục tiêu chung của cả hai. Anh hy vọng họ sẽ cùng nhau xây dựng những dự định ấy và trưởng thành bên nhau trong hành trình phía trước.