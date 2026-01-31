Chia tay khi vợ mang thai, 3 năm sau sang hỏi cưới lại

Sau 3 năm xa cách, vợ chồng chị Thương quyết định quay về bên nhau, tổ chức lễ ăn hỏi lần 2 như một cách bắt đầu lại từ đầu.

Anh Hoàng và chị Thương trong ngày hỏi cưới lần 2.

Ngày 28/1, anh Nguyễn Xuân Hoàng (sinh năm 1994) mang trầu cau, rượu, thuốc và sính lễ đến nhà chị Lê Thị Thương (sinh năm 1997, cùng quê Thanh Hóa) để làm lễ ăn hỏi lần hai. Buổi lễ diễn ra trang trọng, đủ nghi thức, không khác gì ngày hai gia đình từng ngồi lại cách đây 8 năm.

"Chúng tôi kết hôn năm 2017. Đến năm 2022, khi tôi mang thai con thứ hai thì ly hôn. Đầu năm nay, sau thời gian dài suy nghĩ và thay đổi, chúng tôi mới quyết định quay về bên nhau", chị Thương chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cuộc hôn nhân đứt đoạn

Chị Thương và anh Hoàng quen biết nhau từ nhỏ, hai gia đình sống gần nhau, chỉ cách khoảng 100 m. Lớn lên, mỗi người theo học đại học ở một nơi, đến khi gặp lại thì nảy sinh tình cảm và đi đến hôn nhân.

Những năm đầu chung sống, hai vợ chồng tự sắp xếp cuộc sống vì bố mẹ anh Hoàng đi làm ăn xa. Tuy nhiên, khác biệt về lối sống, sở thích khiến mâu thuẫn dần tích tụ.

Năm 2022, khi đang mang thai con thứ hai, thấy chồng mê câu cá mà quên mất cả vợ con, chị Thương quyết định nộp đơn ly hôn đơn phương.

"Ban đầu anh ấy không mê câu cá, nhưng sau này lại sa đà. Có thời điểm anh ấy đi câu cả ngày lẫn đêm, bỏ bê gia đình. Lúc tôi mang bầu, ốm đau cũng phải tự xoay xở", chị Thương trải lòng.

Khi chị đề nghị ly hôn, anh Hoàng níu kéo nhưng chị cho rằng bản thân chưa đủ tin tưởng để tiếp tục. Bố mẹ hai bên buồn lòng, song tôn trọng quyết định của con cái và không can thiệp sâu.

Lễ dạm ngõ của anh Hoàng và chị Thương 8 năm trước.

Sau ly hôn, chị Thương đưa các con về sống cùng gia đình bên ngoại. Mối quan hệ giữa hai người căng thẳng trong thời gian dài, hầu như không liên lạc, ngoại trừ những lần anh Hoàng sang thăm con.

Một lần tình cờ chở con đi ngang qua nhà chồng cũ, chị Thương thấy anh Hoàng chuẩn bị đi câu. "Chỉ lướt qua thôi nhưng tôi nhận ra anh ấy có vẻ xấu hổ. Tối hôm đó, anh sang nói với tôi: ‘Anh đã bẻ cần câu rồi, từ nay sẽ đi làm để lo cho ba mẹ con'", chị kể lại.

Tết năm 2024, bố mẹ anh Hoàng trở về quê, ngỏ ý muốn sang thưa chuyện với nhà gái nếu hai con có ý định quay lại. Tuy nhiên, thời điểm đó, chị Thương cho rằng chồng cũ vẫn chưa đủ chín chắn nên từ chối.

Không bỏ cuộc, anh Hoàng bắt đầu hành trình thay đổi. Anh xin việc, đi làm đều đặn để có thu nhập nuôi con. Thời gian rảnh, anh phụ giúp công việc trên đồi cùng bố mẹ vợ. Mỗi sáng, anh sang đón con đi học, buổi chiều lại nấu cơm mang sang cho vợ con.

Dù không còn là vợ chồng và không sống chung, cả hai vẫn cùng nhau đặt mục tiêu xây nhà mới. Đầu năm 2026, khi kế hoạch hoàn thành, họ quyết định quay về bên nhau.

"Thời gian qua, tôi thấy anh ấy bỏ hẳn thú vui cá nhân, chăm chỉ làm ăn, quan tâm vợ con. Tôi quyết định đặt niềm tin thêm một lần nữa bởi các con cũng cần có bố", chị Thương nói.

Lễ hỏi cưới lần 2

Khi biết tin các con tái hợp, hai bên gia đình đều ủng hộ. Bố mẹ anh Hoàng đề nghị tổ chức lễ ăn hỏi nhỏ nhưng vẫn trang trọng như lần đầu, xem đây là cách thể hiện sự tôn trọng với nhà gái và chính thức "nối lại duyên xưa".

"8 năm trước, nhà trai sang hỏi cưới lần đầu. Sau 8 năm, các bác lại sang xin dâu, đầy đủ vai vế, không thiếu một ai", chị Thương chia sẻ.

Về phía các con, chị Thương cho biết hai con trai còn nhỏ nên chưa hiểu rõ chuyện của người lớn. "Thời gian bố mẹ không sống chung, mỗi lần bố sang chơi rồi về, các con thường buồn và chạy theo. Khi thấy bố mẹ quay lại bên nhau, hai con tỏ ra rất vui", chị chia sẻ.

Anh Hoàng mang đầy đủ trầu cau sang nhà vợ hỏi cưới.

Trong buổi lễ, đại diện nhà trai phát biểu: "Hai cháu trước đây từng thành hôn nhưng có giai đoạn gián đoạn. Nay các cháu trưởng thành hơn, mong muốn quay lại xây dựng gia đình. Hôm nay, chúng tôi mang trầu cau sang xin phép ông bà cho các cháu được toại nguyện".

Đáp lời, bố ruột chị Thương nói: "Hai cháu có lúc trẻ người non dạ, vì bồng bột mà ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng. Nhờ được gia đình hai bên vun vén, các con đã suy nghĩ lại, quyết định về với nhau để chăm lo cho con cái. Mong các con biết nhường nhịn, bỏ bớt cái tôi để giữ gìn hạnh phúc".

Theo chị Thương, suốt thời gian ly hôn, cả hai vẫn cùng tập trung nuôi con, không có người thứ ba xen vào.

"Chúng tôi chia tay vì tuổi trẻ bồng bột, chưa biết lo cho gia đình, chứ không phải vì bạo lực hay ngoại tình. Có lẽ vì thế mà hai bên gia đình vẫn tôn trọng và ủng hộ", chị nói thêm.

Lễ hỏi cưới lần 2 được làm trang trọng như lần đầu.