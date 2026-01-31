Sắc vóc cô gái lộ ảnh hẹn hò thủ môn Trần Trung Kiên

|
Ngày 29/1, thủ môn Trần Trung Kiên thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh check-in cùng bạn gái tin đồn là Nguyễn Ngọc Thiên Thanh. Trên story Instagram cá nhân, cầu thủ sinh năm 2003 chia sẻ: "Có những ngày điều đơn giản nhưng hạnh phúc". Tuy nhiên, không lâu sau đó, Trung Kiên đã xóa story này.
|
Cùng thời điểm, Thiên Thanh cũng đăng loạt ảnh check-in tại Biển Hồ (Pleiku, Gia Lai). Bối cảnh thiên nhiên và trang phục của cô trong ảnh được nhận xét là trùng khớp với hình ảnh Trung Kiên chia sẻ trước đó.
|
Đây không phải lần đầu cặp đôi để lộ những dấu hiệu được cho là đang hẹn hò. Trước đó, cư dân mạng từng "soi" ra chi tiết cả hai cùng check-in tại một tiệm đồ uống vào cùng một ngày hồi tháng 3/2025. Trung Kiên đăng ảnh trên Facebook cá nhân, trong khi Thiên Thanh chia sẻ hình ảnh tại địa điểm tương đồng trên Instagram.
|
Ngoài ra, trên mạng xã hội còn lan truyền một số bức ảnh được cho là chụp chung của cặp đôi. Trong đó, Trung Kiên và Thiên Thanh xuất hiện với những khoảnh khắc thân thiết như khoác tay hay nam thủ môn xách túi giúp cô gái đi cùng.
|
Đến nay, thông tin cá nhân của Thiên Thanh vẫn khá hạn chế. Cô để chế độ giới hạn người lạ trên Facebook, trong khi tài khoản Instagram để riêng tư.
|
Bạn gái tin đồn của thủ môn Trần Trung Kiên được nhận xét có ngoại hình nổi bật. Cô sở hữu vóc dáng cân đối, đôi chân thon dài, gương mặt thanh tú với làn da trắng sáng. Phong thái nhẹ nhàng, nữ tính của Thiên Thanh khiến cô thường được ví như "nàng thơ" trên mạng xã hội.
|
Trên các nền tảng cá nhân, Thiên Thanh chủ yếu chia sẻ hình ảnh đời thường như đi chơi, mua sắm hay check-in tại quán cà phê. Cô cũng có những chuyến du lịch nước ngoài như Singapore.
|
Về phong cách thời trang, Thiên Thanh ưa chuộng những thiết kế đơn giản, thường kết hợp quần jeans hoặc váy ngắn theo phong cách trẻ trung, hiện đại. Hiện tại, cả Trần Trung Kiên và Nguyễn Ngọc Thiên Thanh đều chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ tình cảm.
