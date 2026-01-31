Sắc vóc cô gái lộ ảnh hẹn hò thủ môn Trần Trung Kiên

Đây không phải lần đầu cặp đôi để lộ những dấu hiệu được cho là đang hẹn hò. Trước đó, cư dân mạng từng "soi" ra chi tiết cả hai cùng check-in tại một tiệm đồ uống vào cùng một ngày hồi tháng 3/2025. Trung Kiên đăng ảnh trên Facebook cá nhân, trong khi Thiên Thanh chia sẻ hình ảnh tại địa điểm tương đồng trên Instagram.