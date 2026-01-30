Trung Kiên lộ ảnh hẹn hò bạn gái sau giải U23 châu Á

Hình ảnh tình tứ bên bạn gái được Trung Kiên đăng rồi xóa ngay, nhưng nhiều fan đã kịp chụp lại và chia sẻ, thích thú khi thủ môn kín tiếng lộ ảnh hẹn hò.

Hình ảnh hẹn hò được Trung Kiên đăng tải và xóa ngay sau đó. Ảnh: trungkien0902vn/Instagram.

Ngày 29/1, thủ môn Trần Trung Kiên gây chú ý khi đăng bức ảnh check-in ngọt ngào cùng bạn gái tin đồn Nguyễn Ngọc Thiên Thanh trên story trang Instagram.

"Có những ngày điều đơn giản nhưng hạnh phúc", anh viết dòng cảm xúc, đi kèm là bức ảnh anh và nửa kia tạo dáng tình cảm, cùng mỉm cười hạnh phúc nhìn vào camera.

Tuy nhiên, hình ảnh này nhanh chóng bị thủ môn sinh năm 2003 xóa khỏi trang cá nhân. Động thái khiến nhiều người cho rằng anh việc đăng ảnh chỉ là "trượt tay", và Trung Kiên chưa thực sự thoải mái để công khai mối quan hệ.

Những fan theo dõi từ lâu cũng kịp chụp màn hình và chia sẻ lại hình ảnh, thích thú khi bắt gặp khoảnh khắc hẹn hò của thủ thành kín tiếng.

Cùng thời điểm, Thiên Thanh cũng chia sẻ loạt ảnh check-in tại Biển Hồ (Pleiku, Gia Lai). Bối cảnh thiên nhiên lẫn trang phục của cô trong hình đều trùng khớp với bức ảnh mà Trung Kiên đăng trước đó.

Trung Kiên cũng thả tim dưới loạt ảnh mới nhất của cô nàng. Trước đó, trong bài đăng của Thiên Thanh vào hôm 19/1, Trung Kiên để lại bình luận là 2 icon trái tim. Đáp lại, cô nàng cũng trả lời bằng biểu tưởng 2 trái tim lấp lánh.

Thiên Thanh đăng loạt ảnh check-in ở Biển Hồ, Pleiku vào ngày 29/1.

Pleiku cũng là nơi Trung Kiên lớn lên cùng gia đình. Sau giải U23 châu Á, thủ môn trẻ đã có ít ngày về quê thăm gia đình trước khi trở lại tập trung tại CLB Hoàng Anh Gia Lai. Fan cho rằng anh và Thiên Thanh đã có khoảng thời gian hẹn hò trước khi anh trở lại đội vào ngày 28/1.

Đây không phải lần đầu tiên cặp đôi lộ dấu hiệu hẹn hò.

Những người theo dõi còn "soi" ra hint được cho là buổi hẹn hò của cặp đôi khi cả hai check-in cùng một không gian tương đồng tại tiệm đồ uống, vào cùng một ngày vào tháng 3/2025. Bức ảnh được Trung Kiên đăng trên Facebook cá nhân, trong khi cô nàng chia sẻ trên trang Instagram.

Trong một số bức ảnh chụp chung được dân mạng lan truyền, Trung Kiên và Thiên Thanh có khoảnh khắc khoác tay tình tứ. Ở khung hình khác, nam thủ thành nổi tiếng còn đeo túi xách giúp nửa kia.

Trung Kiên và Thiên Thanh cũng thường xuyên thả tim bài đăng của nhau, dù hiếm khi bình luận.

Giống với thủ môn 22 tuổi, Thiên Thanh khá kín tiếng trên mạng xã hội. Cô nhận nhiều lời khen khi có vóc dáng cuốn hút, gương mặt xinh như búp bê, làn da trắng sứ cùng phong thái dịu dàng chuẩn "nàng thơ". Trên mạng xã hội, cô chủ yếu đăng ảnh check-in khi đi du lịch, mua sắm hay đến quán cà phê.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Trần Trung Kiên bắt chính 5 trận, chỉ để lọt lưới một bàn trước vòng bán kết. Ở trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, anh cùng đồng đội để thủng lưới 3 bàn.

Trong một buổi livestream gần đây, khi đi làm tóc nhân chuyến về thăm gia đình và người thân sau hành trình tại VCK U23 châu Á 2026, thủ môn Trần Trung Kiên chia sẻ về sự thay đổi đáng chú ý của mình. Trước thắc mắc của người hâm mộ về diện mạo khác lạ, anh cho biết đã sụt 7 kg.

Trước những chia sẻ về Trung Kiên, nhiều đồng đội thân thiết như Đình Bắc, Nhật Minh, Lý Đức đã đồng loạt gửi lời động viên, ủng hộ.

Trần Trung Kiên sinh năm 2003, quê Hưng Yên (cũ), lớn lên tại Pleiku (Gia Lai). Anh trưởng thành từ Học viện Nutifood JMG và hiện thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai. Sở hữu chiều cao 1,91 m cùng khả năng phản xạ tốt, Trung Kiên được xem là một trong những thủ môn trẻ đáng chú ý của bóng đá Việt Nam.