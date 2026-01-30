Truyền thông TQ kinh ngạc về tiệc 180 mâm của nhà Đình Bắc

Bữa tiệc 180 mâm của gia đình Đình Bắc dành để tri ân sự cổ vũ của bà con khiến truyền thông và dân mạng Trung Quốc bất ngờ.

Bữa tiệc cảm ơn của gia đình Đình Bắc ở quê nhà gây chú ý.

Chiều 28/1, bữa tiệc chia vui 180 mâm của nhà tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ở xã Yên Trung (Nghệ An) trở thành chủ đề được chú ý khắp mạng xã hội. Hơn 2.000 người đổ về mừng chiến thắng của cầu thủ U23 Việt Nam đã tạo nên bầu không khí sôi động hiếm thấy.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Đình Ấp, bố Đình Bắc, cho biết bữa tiệc là lời cảm ơn của gia đình dành đến bà con và người hâm mộ đã cổ vũ cho tiền đạo sinh năm 2004 suốt thời gian qua. Ban đầu dự kiến hơn 100 mâm, nhưng lượng khách tăng cao nên sau một ngày, gia đình đã "chốt" lên 180 mâm.

Câu chuyện về "bữa tiệc trăm mâm" của gia đình tiền đạo U23 Việt Nam còn gây chú ý trên truyền thông Trung Quốc. Trang tin 163 chia sẻ nội dung với tiêu đề "Nguyễn Đình Bắc tổ chức tiệc 100 bàn mừng huy chương đồng của đội tuyển U23 Việt Nam và danh hiệu Vua phá lưới tại Giải vô địch châu Á".

"Sau khi hoàn thành hành trình đáng nhớ cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại Giải vô địch U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã trở về quê nhà và được gia đình, hàng xóm đón tiếp nồng nhiệt", trang tin của Trung Quốc chia sẻ.

Đình Bắc có thành tích ấn tượng tại VCK U23 châu Á, được chào đón nồng nhiệt tại quê nhà. Ảnh: Minh Chiến.

Dưới bài viết của 163, độc giả Trung Quốc bày tỏ kinh ngạc về bữa tiệc mừng hoành tráng, đồng thời ngưỡng mộ tinh thần yêu bóng đá của người dân Việt Nam.

"Bữa tiệc 100 mâm của nhà Nguyễn Đình Bắc cho thấy tinh thần đoàn kết quê hương mạnh mẽ. Đó không chỉ là một lễ kỷ niệm thành tích cá nhân, mà còn là cách anh ấy tri ân sự ủng hộ của quê nhà, điều đó thật cảm động", một tài khoản từ Thâm Quyến (Quảng Đông) bày tỏ.

Bên cạnh đó, một số dân mạng chia sẻ sự "ghen tỵ" khi U23 Trung Quốc giành vị trí á quân của giải đấu nhưng không nhận được màn ăn mừng lớn như U23 Việt Nam - đội giành huy chương đồng.

"Thật không công bằng khi U23 Việt Nam ở vị trí thứ 3 lại có tiệc chiêu đãi trong nước, trong khi đội chúng ta là á quân lại phải nhận chỉ trích từ những fan nửa mùa", "U23 Trung Quốc có nên làm tiệc trăm bàn để mừng chiến thắng không?", một số tài khoản bình luận.

Nguyễn Đình Bắc, tiền đạo mang áo số 7, là cái tên được truyền thông và fan bóng đá Trung Quốc chú ý kể từ những màn trình diễn ấn tượng suốt các trận đấu ở VCK U23 châu Á. Trước trận bán kết giữa U23 Việt Nam và Trung Quốc, nhiều bài viết coi Đình Bắc là "đối thủ khó" với Li Hao - thủ môn "bất bại" từ vòng bảng đến tứ kết.

Bên cạnh năng lực thi đấu, ngoại hình điển trai của tiền đạo trẻ cũng trở thành chủ đề nóng. Nhiều fan Trung Quốc so sánh Đình Bắc thậm chí nổi bật hơn cả Wang Yudong - cầu thủ đắt giá nhất đội hình U23 Trung Quốc.

Sau giải đấu, tờ Sohu có bài viết dành lời khen cho thành tích ấn tượng của Đình Bắc, gọi anh là "người hùng" và ca ngợi anh đã "tạo nên một màn trình diễn huyền thoại" tại giải đấu châu lục.

"Dù bị chấn thương và chỉ được ra sân rất ít trong suốt giải đấu, anh vẫn giành được giải thưởng Vua phá lưới nhờ sự kiên trì phi thường và bản năng ghi bàn xuất sắc. Đây không chỉ là một khoảnh khắc quan trọng trong sự nghiệp cá nhân của Nguyễn Đình Bắc mà còn thể hiện tinh thần đồng đội và ý chí kiên cường của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam trong việc đối mặt với những đối thủ mạnh", bài viết ngày 29/1 của Sohu bình luận.

Tiền đạo trẻ đang thi đấu cho CLB Công an Hà Nội đã có màn trình diễn ấn tượng tại VCK U23 châu Á ở Saudi Arabia: ghi 4 bàn thắng và hai kiến tạo, giành danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu. Đình Bắc trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử giành được danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á - một thành tích đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh.

Tối 29/1, Đình Bắc được trao danh hiệu Vận động viên trẻ của năm ở lễ trao giải Cúp chiến thắng 2025.

Cũng tại buổi lễ, danh hiệu Đội tuyển của năm được trao cho U22 Việt Nam - tập thể xuất sắc giành Huy chương vàng SEA Games 33. Đại diện đội tuyển lên nhận giải gồm HLV Kim Sang-sik cùng Khuất Văn Khang và Nguyễn Đình Bắc.

Chia sẻ tại buổi lễ, Đình Bắc xúc động cho biết: "Chúng tôi rất hạnh phúc và biết ơn sự đồng hành của người hâm mộ. Những chiến thắng này là thành quả của cả tập thể và là món quà dành tặng những người luôn tin tưởng đội tuyển".

