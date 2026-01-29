Hiểu Minh sau phẫu thuật

Sau ca phẫu thuật thành công, trung vệ Hiểu Minh có chia sẻ trên trang cá nhân, gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của các bên và sự động viên, cổ vũ của người hâm mộ.

Hình ảnh Hiểu Minh sau ca phẫu thuật thành công. Ảnh: Nguyễn Hiểu Minh/Facebook.

Trên trang cá nhân ngày 29/1, cầu thủ Nguyễn Hiểu Minh đăng tải bức ảnh đang nằm hồi phục tại bệnh viện, cập nhật tình hình sức khỏe bản thân. Trong hình, anh nở nụ cười tươi tắn, thần sắc vui vẻ.

Trung vệ sinh năm 2004 gửi lời cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân cũng như các lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ đã giúp ca mổ thành công tốt đẹp.

"Đến thời điểm hiện tại, em đã hoàn thành ca phẫu thuật và sắp tới sẽ bước vào giai đoạn hồi phục", anh cho biết.

Bên cạnh đó, Hiểu Minh cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ và đồng đội luôn quan tâm, động viên và dành tình cảm cho anh trong suốt thời gian qua. Với nam trung vệ, đây là nguồn động lực lớn để anh nỗ lực hồi phục và sớm trở lại mạnh mẽ.

Lý Đức đến thăm người đồng đội ở U23 Việt Nam. Ảnh: Phạm Lý Đức/Facebook.

Cùng ngày, Phạm Lý Đức cũng tới bệnh thăm người đồng đội và chia sẻ bức ảnh động viên Hiểu Minh. Dưới phần bình luận, nhiều người nhắc lại hình ảnh bộ đôi cùng ngồi trên khán đài theo dõi trận tranh hạng ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.

Khi đó, trong khi Hiểu Minh không thể ra sân vì chấn thương, Lý Đức dính thẻ đỏ từ trận trước. Sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng, Lý Đức cũng là người cõng Hiểu Minh chạy xuống sân ăn mừng cùng đồng đội.

Hiểu Minh dính chấn thương ở trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc. Anh bị thương ở khu vực đầu gối phải sau một pha va chạm mạnh, không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân bằng cáng.

Kết quả kiểm tra y tế xác định Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo trước, dạng chấn thương nặng thường gặp ở các cầu thủ thi đấu với cường độ cao. Ngay sau khi trở về nước cùng đội tuyển, nam trung vệ được nhanh chóng cho nhập viện và thực hiện phẫu thuật vào sáng 28/1.

Theo bác sĩ Phạm Quốc Hùng, người trực tiếp thăm khám và phụ trách ca phẫu thuật, ngoài tổn thương dây chằng chéo trước, Hiểu Minh còn bị bung rễ sụn chêm sau trong, kèm theo tổn thương sụn chêm ngoài. Anh dự kiến cần khoảng 8-9 tháng để có thể tập luyện trở lại, trong khi thời gian để thi đấu chuyên nghiệp có thể kéo dài từ 9 đến 10 tháng, tùy đáp ứng điều trị và quá trình phục hồi của từng cá nhân.