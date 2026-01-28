Đình Bắc động viên Trung Kiên

Sau những hình ảnh trầm lắng của Trung Kiên trên mạng xã hội, Đình Bắc có động thái cổ vũ tinh thần, gọi đồng đội thân thiết là “chàng trai tuyệt vời”.

Thủ môn Trần Trung Kiên góp công lớn vào thành tích hạng 3 của U23 Việt Nam ở giải châu Á 2026. Ảnh: Trần Trung Kiên/Facebook.

Trên trang cá nhân tối 27/1, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc chia sẻ lại bài đăng của một trang thể thao đề cập tới tâm trạng buồn bã của thủ môn Trần Trung Kiên sau giải U23 châu Á 2026. “Chàng trai tuyệt vời!”, nam tiền đạo viết.

Dưới phần bình luận, Đình Bắc bày tỏ thêm: “Mãi yêu Trung Kiên” và “Trung Kiên tuyệt vời lắm mọi người ơi. Hiền lành, đẹp trai, tâm huyết với bóng đá”.

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam vừa cùng Đình Bắc, Trung Kiên trải qua hành trình đáng nhớ tại VCK U23 châu Á cũng để lại dòng chia sẻ cảm xúc. “Thương bạn”, trung vệ Nguyễn Nhật Minh viết và gắn tên Trung Kiên. Trung vệ Phạm Lý Đức nhắn nhủ Trung Kiên: “Tất cả mọi người bên cạnh và yêu thương bạn”.

Đông đảo người hâm mộ bóng đá cũng dành lời động viên cho thủ môn U23 Việt Nam. “Trung Kiên là một thủ môn giỏi. Mỗi lần xem các trận bóng mà Trung Kiên bắt, mình lại khen may mà có Trung Kiên cản được bóng không thì vào mất rồi. Trung Kiên ơi hãy vui lên em nhé. Hãy luôn vững vàng như một chiến binh sao vàng”, một tài khoản viết.

Một fan khác chia sẻ: “Người hâm mộ đều yêu quý tất cả các em, cả ban huấn luyện nữa. Ai cũng góp phần vào chiến thắng. Ai cũng không bị lãng quên”.

Đình Bắc không ít lần dành lời khen ngợi cho Trung Kiên. Ảnh cắt từ clip.

Về phần Trung Kiên, trong tối 27/1, nam thủ môn chia sẻ hình ảnh hào hứng trên sân tập với dòng trạng thái: “Back to work” (tạm dịch: Trở lại với công việc).

Trước đó, sau VCK U23 châu Á 2026, Trung Kiên trở về nhà ở Gia Lai. Anh liên tục chia sẻ một số hình ảnh và dòng trạng thái mang màu sắc trầm lắng trên mạng xã hội, khác lạ so với hình ảnh vui vẻ trước đây.

“Trở lại cuộc sống nhẹ nhàng, chẳng màng đến huy hoàng”, Trung Kiên bày tỏ trong một bài đăng. Anh cũng đăng ảnh đi chùa, cùng tâm trạng chiêm nghiệm.

Vết hằn tâm lý của Trung Kiên dường như xuất phát từ trận bán kết khi U23 Việt Nam thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc. Sau tiếng còi mãn cuộc, nam thủ môn không kìm được nước mắt. Ở trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc sau đó, HLV Kim Sang-sik không sử dụng Trung Kiên, mà trao cơ hội cho Cao Văn Bình.

Nhìn lại hành trình tại VCK U23 châu Á 2026, Trung Kiên vẫn xứng đáng nhận những lời ngợi khen. Ở vòng bảng, thủ thành 22 tuổi chỉ để lọt lưới 1 bàn duy nhất, góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành ngôi Nhất bảng A.

Trung Kiên bắt chính 5/6 trận của U23 Việt Nam ở toàn giải, liên tiếp có những pha cứu thua xuất thần, trở thành điểm tựa vững chắc cho toàn đội.

Trước đó, Trung Kiên cũng là chốt chặn đáng tin cậy giúp bóng đá Việt Nam có được chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33. Bản thân Trung Kiên cũng lọt top 5 Quả bóng Vàng Việt Nam 2025.

Trong mắt đồng đội, Trần Trung Kiên là người gác đền khiêm tốn, hiền lành. Đình Bắc từng dành lời khen cho nam thủ môn: “Trung Kiên đẹp trai, bắt bóng hay, tình cảm, dễ thương”. Nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ hy vọng sớm thấy Trung Kiên trở lại với hình ảnh vui tươi, nhiệt huyết và tiếp tục cống hiến hết mình cho bóng đá nước nhà.

