Phản ứng hài hước của thủ môn Cao Văn Bình khi được hỏi về bạn gái

Là cầu thủ thu hút sự quan tâm sau vòng chung kết U23 châu Á 2026, Cao Văn Bình khiến nhiều người hâm mộ tò mò về đời tư, đặc biệt là chuyện tình cảm.

Cao Văn Bình trong chương trình giao lưu với người hâm mộ ở Nghệ An. Ảnh cắt từ clip.

Chiều 27/1, Cao Văn Bình, Đình Bắc và Quốc Cường có buổi giao lưu với người hâm mộ trong chương trình trực tiếp của Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An.

Trong chương trình, cả ba cầu thủ chia sẻ nhiều cảm xúc về giải đấu U23 châu Á vừa qua cũng như những khoảnh khắc đáng nhớ của bản thân và đồng đội.

Đáng chú ý, thủ thành Cao Văn Bình được một khán giả đặt câu hỏi về chuyện tình cảm, tò mò liệu anh có bạn gái chưa. Đáp lại, thủ môn sinh năm 2005 ngại ngùng: "Câu hỏi này khó quá, chắc em xin phép giữ bí mật, không thể tiết lộ ra được. Tiết lộ ra là chết".

Phản ứng của Cao Văn Bình khiến khán giả có mặt tại trường quay bật cười. Thay vào đó, bộ ba tuyển U23 Việt Nam chia sẻ về hình mẫu bạn gái lý tưởng.

Cao Văn Bình được chào đón khi trở về quê nhà sau vòng chung kết U23 châu Á. Ảnh: Hoàng Nhật Hảo.

Cụ thể, Văn Bình thích người yêu cao trên 1,5 m, biết nấu ăn và dễ thương. Trong khi đó, Đình Bắc muốn tìm một cô gái có thể cùng đồng hành trong sự nghiệp và luôn tôn trọng những quyết định của mình.

Quốc Cường lại mong đợi nửa kia có học thức, đồng hành cùng anh trên con đường sự nghiệp.

Cùng U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á, Cao Văn Bình là cái tên vụt nổi tiếng khi ra sân bắt chính trong trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc. Sau 120 phút bất phân thắng bại, cả hai đội phải định đoạt trận đấu trên chấm luân lưu.

Thủ thành quê Nghệ An xuất sắc đẩy thành công cú sút thứ 7 của đội bóng cứ kim chi, qua đó góp phần giúp các "chiến binh sao vàng" giành chiến thắng.

Ngoài tài năng trên sân cỏ, Cao Văn Bình cũng trở thành nhân tố hút fan nữ khi sở hữu vẻ ngoài điển trai, chiều cao 1,83 m và cơ bụng 6 múi. Ngay khi trở về quê nhà Nghệ An hôm 26/1, anh được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt.

Tuy nhiên, Cao Văn Bình khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, chưa công khai bạn gái. Trên mạng xã hội, một số cô gái chia sẻ hình ảnh chụp chung với nam thủ thành, dính tin đồn hẹn hò với anh, song chàng trai Nghệ An chưa lên tiếng xác nhận với ai.

