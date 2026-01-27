Thủ môn Trần Trung Kiên khác lạ

Sau VCK U23 châu Á 2026, thủ môn Trần Trung Kiên trở về Gia Lai, chia sẻ những hình ảnh trầm lắng trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Sau khi kết thúc hành trình đầy cảm xúc tại VCK U23 châu Á 2026, các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam lần lượt trở về thăm gia đình và người thân. Ngày 25-26/1, Trần Trung Kiên (sinh năm 2003) liên tục chia sẻ một số hình ảnh và dòng trạng thái mang màu sắc trầm lắng trên mạng xã hội, khác lạ so với hình ảnh vui vẻ trước đây của anh.

Những bài đăng này không đề cập trực tiếp đến chuyên môn hay diễn biến trận đấu nhưng thể hiện tâm trạng khá nhẹ nhàng, khiến nhiều người theo dõi hành trình U23 Việt Nam chú ý.

Trung Kiên viết trong một dòng trạng thái: “Trở lại cuộc sống nhẹ nhàng, chẳng màng đến huy hoàng”, kèm theo hình ảnh chụp cùng em trai. Trong một bài đăng khác, anh đăng ảnh chụp tại một ngôi chùa cùng tâm trạng điềm đạm.

Hình ảnh Trung Kiên đăng tải trên Instagram cá nhân. Ảnh: trungkien0902vn/Facebook.

Ngay sau khi các bài đăng xuất hiện, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự cảm thông, cho rằng thủ môn trẻ có thể đang đối diện với cảm xúc sau một giải đấu căng thẳng và kết quả không như mong đợi. Một số bình luận động viên anh sớm cân bằng tinh thần và trở lại tập trung cho các mục tiêu tiếp theo.

"Hy vọng sẽ sớm nhìn thấy hình ảnh rạng rỡ của Trung Kiên", "Trung Kiên và toàn đội đã làm tốt, người hâm mộ sẽ ghi nhận nỗ lực của tất cả"... là những bình luận thể hiện sự ủng hộ của người theo dõi.

Tại trận đấu gặp U23 Trung Quốc ở VCK U23 châu Á 2026, Trung Kiên đối mặt với nhiều pha dứt điểm nguy hiểm của đối thủ. Dù đã có những tình huống cản phá đáng chú ý, kết quả chung cuộc không đủ giúp U23 Việt Nam giành điểm, tạo nên không khí nặng nề sau trận đấu. Trong cuộc phỏng vấn sau trận, hình ảnh thủ môn rưng rưng nước mắt thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Trần Trung Kiên sinh ngày 9/2/2003 ở tỉnh Hưng Yên và hiện là thủ môn cho CLB Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 1. Sau VCK U23 châu Á 2026, anh có kế hoạch về thăm gia đình ở Gia Lai trước khi trở lại tập luyện và thi đấu tiếp theo cùng CLB.