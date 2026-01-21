Động thái gây chú ý của Lý Đức, Trung Kiên

Sau trận thua trước U23 Trung Quốc, thủ môn Trung Kiên và đội trưởng Khuất Văn Khang đã bày tỏ tinh thần mạnh mẽ, hướng về phía trước.

Lý Đức nhận thẻ đỏ trong trận bán kết U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC.

Chiều 21/1, Trần Trung Kiên đăng ảnh trở lại sân tập chuẩn bị cho trận tranh hạng ba sắp tới với U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2026. Anh đồng thời chia sẻ dòng cảm xúc sau thất bại đầy tiếc nuối của U23 Việt Nam trước đối thủ Trung Quốc, lỡ mất tấm vé vào chung kết.

"Bỏ lại tất cả phía sau. Vì tương lai đang đón chờ chúng ta", thủ môn sinh năm 2003 bày tỏ, thể hiện quyết tâm ổn định tinh thần để sẵn sàng cho những hành trình tiếp theo.

Trong trận đấu tối 20/1, dù đội nhà thất bại trước U23 Trung Quốc, người hâm mộ vẫn dành nhiều lời khích lệ cho các "chiến binh sao vàng". Khán giả đặc biệt khen ngợi tinh thần thi đấu hết mình của Trung Kiên và đồng đội.

Chia sẻ của Trung Kiên sau khi lỡ vé vào chung kết U23 châu Á. Ảnh: Trần Trung Kiên/Instagram.

Trả lời báo chí sau trận đấu, thủ thành 22 tuổi với đôi mắt đỏ hoe, cố kìm giọt nước mắt khiến fan bóng đá Việt xót xa. Khi nhắc đến kết quả trận đấu và sự kỳ vọng của người hâm mộ, anh nghẹn giọng, phải mất vài giây để trấn tĩnh trước khi tiếp tục chia sẻ.

Nhiều người cho rằng giọt nước mắt ấy phản ánh áp lực của các cầu thủ trẻ khi U23 Việt Nam được đặt nhiều kỳ vọng trước trận đấu. Dù tiếc nuối, dân mạng vẫn an ủi các U23 Việt Nam.

Đội trưởng Khuất Văn Khang cũng có dòng trạng thái "xốc" lại tinh thần cho toàn đội sau trận thua.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã động viên. Chúng ta còn một trận phía trước, đây là lúc chúng ta nắm tay nhau và tất cả vì màu cờ trên ngực áo", anh viết. Ngày 23/1, đội Việt Nam sẽ có trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc.

Khuất Văn Khang khích lệ các đồng đội cùng xốc lại tinh thần cho trận đấu sắp tới. Ảnh: Khuất Văn Khang/Facebook.

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, người gặp phải chấn thương và phải rời sân bằng cáng ngay hiệp 1, cũng đã có những chia sẻ lên trang cá nhân sau khi ổn định hơn trong bệnh viện.

Hiểu Minh bày tỏ tiếc nuối, gửi lời xin lỗi những người hâm mộ nước nhà đã đặt niềm tin và kỳ vọng.

Trung vệ 21 tuổi hy vọng khán giả bao dung, thấu hiểu và gửi những lời động viên để toàn đội có thêm sức mạnh tinh thần, đứng dậy sau thất bại và tiếp tục chiến đấu vì niềm tin người hâm mộ đã gửi gắm.

"Sau ca phẫu thuật, em hứa sẽ nỗ lực hết mình trong quá trình hồi phục, tập luyện với tất cả ý chí và quyết tâm, để có thể trở lại sân cỏ mạnh mẽ hơn, tiếp tục cống hiến vì màu cờ sắc áo và vì đam mê lớn nhất của cuộc đời em", trung vệ của PVF-CAND bày tỏ.

Trung vệ Lý Đức có bài viết cổ vũ Hiểu Minh vào chiều 21/1. "Cố gắng và mạnh mẽ lên nhé người đồng đội của tôi", anh viết. Trước đó, Lý Đức, người dính thẻ đỏ trong trận bán kết, đã viết tâm thư xin lỗi cổ động viên sau trận đấu.

Dù có phần tiếc nuối khi U23 Việt Nam không thể lặp lại kỳ tích như lứa đàn anh ở Thường Châu cách đây 8 năm, người hâm mộ vẫn dành sự khích lệ và ủng hộ cho các cầu thủ. Nhiều fan bóng đá bày tỏ hy vọng các ngôi sao trẻ sẽ nỗ lực rèn luyện, đóng góp nhiều hơn khi có cơ hội ở tuyển quốc gia.