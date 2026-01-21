Trung vệ Hiểu Minh lên tiếng về tình hình chấn thương

Sau chấn thương nghiêm trọng trong trận bán kết U23 châu Á, trung vệ Hiểu Minh cập nhật tình hình sức khỏe bản thân và gửi lời tri ân, trấn an người hâm mộ.

Trên trang cá nhân ngày 21/1, "sau khi tinh thần đã bình tĩnh và ổn định hơn", trung vệ Nguyễn Hiểu Minh có bài chia sẻ về chấn thương nghiêm trọng trong trận bán kết tối 20/1.

"Khoảnh khắc ngày hôm qua, những giọt nước mắt em rơi không phải vì nỗi đau thể xác, mà là vì sự day dứt và tiếc nuối khôn nguôi, tiếc vì không thể tiếp tục ở lại sân, không thể chiến đấu đến giây phút cuối cùng, không thể cống hiến trọn vẹn cho màu cờ sắc áo mà em luôn mang trong tim niềm tự hào lớn lao", anh viết.

Về trận thua đáng tiếc trước U23 Trung Quốc, qua đó để vuột tấm vé vào chung kết, nam trung vệ bày tỏ đây là điều không ai trong toàn đội mong muốn. Các cầu thủ đã bước vào sân với "tất cả quyết tâm, niềm tin và khát khao chiến thắng".

Hiểu Minh hy vọng khán giả bao dung, thấu hiểu và gửi những lời động viên để toàn đội có thêm sức mạnh tinh thần, đứng dậy sau thất bại và tiếp tục chiến đấu vì niềm tin người hâm mộ đã gửi gắm.

Hiểu Minh được cho bị đứt dây chằng chéo sau cú va chạm. Ảnh cắt từ clip.

Cầu thủ sinh năm 2004 cũng gửi lời cảm ơn gia đình, người hâm mộ đã luôn đồng hành, cổ vũ và gửi những lời động viên anh. Anh cho biết trong vài ngày tới sẽ trở về Việt Nam cùng toàn đội và tiến hành phẫu thuật.

"Sau ca phẫu thuật, em hứa sẽ nỗ lực hết mình trong quá trình hồi phục, tập luyện với tất cả ý chí và quyết tâm, để có thể trở lại sân cỏ mạnh mẽ hơn, tiếp tục cống hiến vì màu cờ sắc áo và vì đam mê lớn nhất của cuộc đời em", anh bày tỏ.

Nhiều đồng đội như Trung Kiên, Đình Bắc, Ngọc Mỹ, Xuân Bắc, Nhật Minh nhanh chóng để lại bình luận động viên, hy vọng Hiểu Minh mạnh mẽ để sớm trở lại sân cỏ.

Trong hiệp một trận bán kết tối 20/1, Hiểu Minh nằm sân sau một tình huống va chạm quyết liệt với cầu thủ U23 Trung Quốc. Chấn thương nghiêm trọng khiến anh phải rời sân bằng cáng trong đau đớn và không thể tiếp tục thi đấu.

Hiểu Minh được cho là đứt dây chằng chéo - một trong những chấn thương nặng đối với cầu thủ bóng đá. Ngay sau trận đấu, nam trung vệ nhận được nhiều lời hỏi thăm của đồng đội, người hâm mộ. Tất cả mong anh phẫu thuật thành công, hồi phục tốt và sớm trở lại sân cỏ.