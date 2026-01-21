Bạn gái Minh Phúc, vợ Thanh Nhàn chia buồn cùng U23 Việt Nam

Sau trận thua của U23 Việt Nam ở trận bán kết U23 châu Á, vợ và bạn gái các cầu thủ đã dành lời khích lệ đến nửa kia.

Rạng sáng 21/1, sau khi tuyển U23 Việt Nam thất bại trước U23 Trung Quốc và lỡ tấm vé vào chung kết U23 châu Á, hàng loạt cầu thủ như Đình Bắc, Lý Đức, Minh Phúc, Lê Phát đã gửi lời xin lỗi đến cổ động viên nước nhà.

Trên Facebook cá nhân, Hoàng Lan Anh, bạn gái Minh Phúc, đã chia sẻ lại bài viết của bạn trai. Kèm theo đó là biểu tượng chiếc ôm và trái tim như một sự an ủi dành đến "chiến binh sao vàng".

"Thật khó để diễn tả. Xin lỗi người hâm mộ cả nước. Xin lỗi người hâm mộ quê nhà Hưng Yên. Em cảm ơn mọi người rất nhiều", hậu vệ sinh năm 2004 bày tỏ.

Lan Anh, TikToker triệu fan, và Minh Phúc đã có nhiều năm hẹn hò. Cuối năm ngoái, sau khi Minh Phúc cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33, Lan Anh đã cùng về nhà anh để ăn mừng với gia đình anh.

Hoàng Lan Anh dành sự ủng hộ lớn cho bạn trai.

Những người hâm mộ cũng dành lời động viên, khích lệ dành cho Minh Phúc cùng các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam. Phần lớn ý kiến cho rằng khi đã vào đến bán kết, bất kỳ đội nào cũng mạnh và đội may mắn hơn sẽ chiến thắng.

"Bóng đá là như vậy, có thắng có thua, có vấp ngã, có đứng dậy. Trận đấu hôm qua có thể là dấu lùi nhất thời, nhưng nó cũng có thể là bước đà để toàn đội tiến xa hơn", "Quá tuyệt vời rồi người con Hưng Yên. Hãy cố gắng lên các cầu thủ", "Không sao cả, thất bại hôm nay là bài học cho thành công sau này", người hâm mộ bày tỏ.

Trong trận đối đầu U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam đối diện áp lực lớn khi Hiểu Minh - trụ cột của hàng phòng ngự - rời sân ở phút 30 vì chấn thương nặng sau pha va chạm với cầu thủ đối phương. Điều này ảnh hưởng ít nhiều đến sự ăn ý của dàn trung vệ.

Vợ Thanh Nhàn gọi chồng là số 1 trong lòng.

Đến cuối hiệp hai, hàng phòng ngự tiếp tục mất đi một người khi Lý Đức nhận thẻ đỏ, phải rời sân. Sức ép đè nặng lên các cầu thủ còn lại, đặc biệt là thủ môn Trung Kiên.

Trên Instagram, Ngọc Lan, vợ tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, đã đăng tấm ảnh của chồng cùng với lời khích lệ: "Số 1 của em". Nàng WAG sinh năm 2004 dành sự ủng hộ tuyệt đối cho người bạn đời, thể hiện sự thấu hiểu khi anh cùng các đồng đội không giành được tấm vé vào chung kết.

Thanh Nhàn (sinh năm 2003) là một trong những cầu thủ trẻ lập gia đình từ rất sớm. Anh và bà xã kết hôn vào năm 2023, đón con gái đầu lòng vào năm ngoái.

Ngọc Lan, một người mẫu ảnh, luôn dõi theo và đồng hành cùng chồng trong mọi giải đấu anh tham dự. Hiện cô và con gái vẫn sinh sống ở Tây Ninh, làm hậu phương vững chắc để Thanh Nhàn theo đuổi sự nghiệp.