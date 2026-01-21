Khoảnh khắc Trung Kiên, Hiểu Minh bật khóc gây xót xa

Hình ảnh thủ môn Trung Kiên rơi nước mắt trong buổi phỏng vấn nhanh sau trận đối đầu U23 Trung Quốc, Hiểu Minh ôm mặt khóc khi rời sân khiến nhiều CĐV xúc động, xót xa.

Rạng sáng 21/1, xuất hiện trước ống kính truyền hình sau khi thua U23 Trung Quốc tại bán kết, TrầnTrung Kiên cố giữ bình tĩnh để trả lời phỏng vấn. Tuy nhiên, khi nhắc đến kết quả trận đấu và sự kỳ vọng của người hâm mộ, thủ môn sinh năm 2003 nghẹn giọng, đôi mắt đỏ hoe. Anh phải mất vài giây để trấn tĩnh trước khi tiếp tục chia sẻ.

Hình ảnh này lập tức được CĐV, fanpage Việt Nam chia sẻ lại. Nhiều người cho rằng giọt nước mắt ấy phản ánh áp lực của các cầu thủ trẻ khi U23 Việt Nam được đặt nhiều kỳ vọng trước trận đấu. Dù tiếc nuối, dân mạng vẫn an ủi các cầu thủ trẻ.

Khoảnh khắc Trung Kiên mắt đỏ hoe khi trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

"Các em đưa Việt Nam vào top 4 đội bóng mạnh nhất châu Á là ngầu lắm rồi", "Từ đầu giải đấu đến giờ, không lần nào tôi không ca ngợi các em. Các bạn đã có một hành trình đẹp rồi", một số người để lại bình luận.

Trong trận gặp U23 Trung Quốc, Trung Kiên chơi kiên cường khi đối thủ liên tục ép sân. Anh có những pha cản phá quan trọng, từ các cú sút xa đến tình huống đối mặt, giúp U23 Việt Nam tránh khỏi kết quả thua đậm hơn.

Trước đó, hình ảnh Đình Bắc cúi đầu xin lỗi khán giả cũng tạo nên làn sóng chia sẻ mạnh mẽ.

Sau khi dính chấn thương nghiêm trọng ở hiệp 1, Hiểu Minh phải rời sân sớm và nhờ sự giúp đỡ của đội ngũ y tế. Khi ngồi lặng lẽ ngoài khu kỹ thuật, nam trung vệ trẻ cúi đầu bất lực, ôm mặt khóc. Khoảnh khắc này khiến nhiều cổ động viên xót xa.

Hiểu Minh sau đó được đưa thẳng tới bệnh viện ở Saudi Arabia để kiểm tra chuyên sâu. Việc không thể tiếp tục cống hiến đến cùng trong trận đấu quan trọng của U23 Việt Nam dường như là cú sốc lớn với cầu thủ này, nhất là khi anh đang là nhân tố then chốt ở hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ.

Sau trận thua U23 Trung Quốc, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam cũng nhanh chóng gửi lời xin lỗi và cảm ơn tình cảm của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Chuỗi cảm xúc nối tiếp cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự day dứt của các "chiến binh sao vàng" dù kết quả không như kỳ vọng.

Hình ảnh cúi đầu xin lỗi người hâm mộ do Đình Bắc đăng tải rạng sáng 21/1. Ảnh: Nguyễn Đình Bắc/Facebook.