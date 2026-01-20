Lý Đức xin lỗi

Là người nhận tấm thẻ đỏ phải rời sân trong trận bán kết, cầu thủ Lý Đức gửi lời xin lỗi người hâm mộ ngay sau tiếng còi mãn cuộc.

Lý Đức phải rời sân sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Rạng sáng 21/1 (giờ Việt Nam), cầu thủ Lý Đức đăng tải dòng trạng thái trên Facebook cá nhân sau khi U23 Việt Nam để thua U23 Trung Quốc trong trận bán kết giải U23 châu Á.

"Lời xin lỗi không bao giờ đủ. Em xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi thứ đã ủng hộ bọn em", anh viết.

Chỉ sau ít phút, dòng trạng thái của cầu thủ sinh năm 2003 nhanh chóng nhận hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người hâm mộ dành cho anh bình luận an ủi, động viên sau thất bại.

"Đường còn dài, còn tuổi trẻ là còn tất cả em ơi", "Không sao cả, mình rút kinh nghiệm" hay "Cố gắng nốt trận hạng 3 rồi về ăn Tết thôi" là các bình luận của dân mạng Việt.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có một số bình luận trách móc màn thể hiện của Lý Đức, đặc biệt khi anh phải nhận tấm thẻ rồi rời sân, khiến U23 Việt Nam chỉ còn 10 cầu thủ ở nửa cuối hiệp hai.

Cụ thể ở phút thứ 74, U23 Trung Quốc ghi bàn thứ 3 vào thủ môn Trung Kiên. Lúc này, Lý Đức không giữ được bình tĩnh sau một pha va chạm với đối thủ và lập tức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Quyết định của trọng tài khiến anh và đồng đội ngỡ ngàng, thất vọng.

Sau đó, bàn thắng này bị trọng tài không công nhận do cầu thủ Trung Quốc việt vị, song tình huống nhận thẻ đỏ của Lý Đức tác động không nhỏ đến tuyển U23 Việt Nam trong bối cảnh vốn đang bị dẫn 2 bàn.

Cuối trận, các "chiến binh sao vàng" để vuột tấm vé vào chung kết khi để thua với tỷ số 0-3. Thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn còn trận tranh hạng 3 gặp U23 Hàn Quốc vào ngày 23/1.