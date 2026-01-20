Cả làng Đình Bắc lắp màn hình LED giữa sân bóng đá, chờ xem bán kết

Trước giờ bóng lăn hàng chục tiếng đồng hồ, đông đảo cổ động viên ở xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An - quê nhà của Đình Bắc - đã sẵn sàng theo dõi, tiếp lửa cho tuyển U23 Việt Nam.

Đình Bắc là nhân tố then chốt của U23 Việt Nam tại VCK giải U23 châu Á. Ảnh: AFC.

Sáng 20/1, khu vực sân bóng đá ở xóm Hưng Yên Bắc 2 (xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An), nơi tổ chức xem chung trận bán kết U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc, đã xuất hiện một số cổ động viên địa phương.

Cầm theo cờ Tổ quốc, băng rôn và dụng cụ lắp đặt màn hình LED, những cổ động viên này tất bật chuẩn bị không gian theo dõi trận đấu diễn ra tối 20/1.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Đinh Văn Hiên, thành viên ban tổ chức, cho biết đây là hoạt động tự phát của nhóm người hâm mộ ở xã Yên Trung, quê nhà cầu thủ Đình Bắc, nhằm chia sẻ không khí hào hứng, cùng tiếp lửa từ xa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Chi phí tổ chức do các thành viên đóng góp.

Đến khoảng trưa cùng ngày, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, đặc biệt là màn hình LED cao 3 m, rộng 5 m để chiếu trực tiếp trận đấu.

"Chúng tôi cứ thông báo mọi người tới cùng xem và cổ vũ vậy thôi, chưa chắc chắn bao nhiêu người góp mặt, nhưng ít nhất cũng khoảng 1.000-1.500 cổ động viên. Thậm chí sáng nay, một số bạn ở Hà Tĩnh còn hỏi xin tôi định vị sân bóng để tối sang góp vui", anh Hiên nói.

Buổi xem chung dự kiến có hàng nghìn cổ động viên tham dự.

Thành viên ban tổ chức cũng cho biết từ khoảng 18h30, người dân đã có thể tới theo dõi trận bán kết giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc. Sau đó, tùy theo nhu cầu, mọi người có thể giao lưu văn nghệ, ca hát để chờ tới trận bán kết của U23 Việt Nam vào 22h30.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, Đình Bắc là một trong những gương mặt nổi bật nhất của U23 Việt Nam. Tiền đạo quê Nghệ An thi đấu bùng nổ, góp công không nhỏ vào các trận thắng của đội tuyển.

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Đình Ấp (sinh năm 1977) - bố của Đình Bắc - cho biết những ngày qua, khi thấy cầu thủ sinh năm 2004 ghi bàn vào lưới những đội bóng lớn hay có pha đi bóng đẹp, nhiều người dân trong làng đều đến chúc mừng.

Song, gia đình ông vẫn giữ nếp sinh hoạt cũ, lặng lẽ theo dõi từng trận đấu của con trai, thở phào khi thấy con vẫn an toàn sau từng pha tranh chấp bóng.

Tối 20/1, Bắc "còi" đứng trước cơ hội cùng đồng đội làm nên lịch sử, tái hiện "kỳ tích Thường Châu" nếu giành chiến thắng trước U23 Trung Quốc. Nếu vào chung kết, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.