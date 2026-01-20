CĐV Trung Quốc khẩu chiến về 'ma thuật' của HLV Kim Sang-sik

Trước trận bán kết U23 châu Á 2026, CĐV Trung Quốc đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về chiến thuật của HLV Kim Sang-sik.

Sau khi U23 Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào bán kết giải U23 châu Á, truyền thông và người hâm mộ bóng đá nước này đặc biệt quan tâm đến cuộc đối đầu với U23 Việt Nam.

Về thể lực, U23 Trung Quốc đang gặp bất lợi khi phải kéo dài trận tứ kết đến loạt luân lưu, đồng thời có ít hơn U23 Việt Nam một ngày nghỉ. Vì vậy, HLV trưởng Antonio Puche và ban huấn luyện U23 Trung Quốc xác định hồi phục thể lực là ưu tiên hàng đầu trước trận bán kết.

Ở chiều ngược lại, ngay sau chiến thắng trước U23 UAE ở tứ kết, HLV Kim Sang-sik đã cho U23 Việt Nam trở lại tập luyện. Trong một cuộc phỏng vấn bên lề, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ ông đã xa Việt Nam gần một tháng và cảm thấy rất nhớ phở.

Chia sẻ này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số cổ động viên trêu đùa rằng nếu quá nhớ phở, HLV Kim Sang-sik "có thể về sớm để ăn".

Chiến lược gia người Hàn Quốc nói thèm phở trong cuộc phỏng vấn gần đây. Ảnh: Minh Chiến.

Trên nền tảng Zhihu, một tài khoản có lượng theo dõi lớn nhận định dù HLV Kim Sang-sik được ví như có "ma thuật đen", U23 Việt Nam vẫn khó so sánh với các đội hàng đầu châu Á như Nhật Bản.

Một người phân tích: "HLV Kim Sang-sik xây dựng U23 Việt Nam dựa trên kỷ luật chiến thuật, ưu tiên sự chắc chắn và hạn chế sai lầm. Cách tiếp cận này giúp đội bóng ổn định, nhưng cũng khiến nhịp trận đấu không quá nhanh. Với U23 Trung Quốc, đội sẵn sàng chơi phòng ngự số đông và chịu áp lực, thế trận chặt chẽ có thể khiến Việt Nam gặp khó".

Tuy vậy, trên trang 163.com, không ít ý kiến lại bày tỏ sự dè chừng với nhà cầm quân người Hàn Quốc, cho rằng ông sở hữu khả năng đọc trận đấu, xoay tua lực lượng và quản lý thể lực rất tốt để duy trì mạch toàn thắng.

Về phía U23 Trung Quốc, Li Hao đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Thủ môn này đã thực hiện 24 pha cứu thua từ đầu giải, con số cao nhất trong 4 giải U23 châu Á gần đây, qua đó trở thành điểm tựa giúp toàn đội đứng vững trước sức ép của các đối thủ. Tuy nhiên, có người cũng đặt câu hỏi: "Bóng đá là môn thể thao của 11 người. Nếu chỉ trông chờ vào một thủ môn để giành chiến thắng, liệu đó có còn là bóng đá đúng nghĩa?".

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á vào lúc 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam). Đội giành chiến thắng trong cặp đấu này sẽ gặp Nhật Bản hoặc Hàn Quốc ở trận chung kết diễn ra tối 24/1, trong khi đội thua sẽ đá trận tranh hạng ba một ngày trước đó.