Hot girl Lào được đài Hàn phỏng vấn khi 'đi bão' mừng U23 Việt Nam

Sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước UAE, TikToker Lào Maysaa Phanthabouasy "đi bão" ăn mừng và được đài truyền hình MBN (Hàn Quốc) phỏng vấn.

Maysaa là nữ TikToker người Lào quen mặt với cộng đồng mạng Việt Nam. Ảnh: Maysaa - Cô Gái Lào/Facebook.

Tối 19/1, trên Facebook hơn 1,2 triệu người theo dõi, Maysaa Phanthabouasy chia sẻ việc mình được đài MBN (Hàn Quốc) phỏng vấn sau chiến thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE ở tứ kết giải U23 châu Á 2026, diễn ra rạng sáng 17/1.

Trong đoạn video đăng tải, Maysaa tỏ ra khá ngạc nhiên khi hình ảnh của mình xuất hiện trên sóng truyền hình Hàn Quốc. Cô cho biết bản thân nhớ rằng người trực tiếp phỏng vấn mình tại sân là một phóng viên Việt Nam, nên không khỏi thắc mắc vì sao nội dung lại được phát trên đài Hàn Quốc.

Nữ CĐV hài hước đặt câu hỏi liệu có phải ê-kíp truyền hình đã nhầm cô là người Việt Nam, dù trên áo cô có gắn cả cờ Lào lẫn cờ Việt Nam.

Maysaa cũng bày tỏ sự tò mò về nội dung mà đài Hàn Quốc đã đề cập trong phóng sự và mong được cộng đồng mạng "giải đáp" giúp.

Khi được hỏi về cảm xúc sau trận đấu, cô chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Hồi hộp hơn cả khi đội U23 Việt Nam đang thi đấu trên sân. Và bây giờ thì em rất vui, rất hạnh phúc". Bài đăng nhanh chóng thu được hàng nghìn lượt tương tác.

Nhiều cư dân mạng thích thú để lại những bình luận vui như: "Cô gái Lào, ở Việt Nam, lên đài Hàn, nghe cấn mà vui", hay "Đúng là bóng đá kết nối không biên giới".

Trong đoạn video khác, Maysaa còn đưa ra dự đoán trước trận bán kết gặp U23 Trung Quốc vào tối 20/1. Cô cho rằng U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng với cách biệt ít nhất một bàn.

Maysaa Phanthabouasy được đài truyền hình Hàn Quốc phỏng vấn sau chiến thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE.

Trước đó, cô đã theo dõi trận đấu U23 Việt Nam đối đầu với U23 UAE cùng đông đảo người hâm mộ Việt Nam. Sau chiến thắng, cô hòa vào dòng người xuống đường ăn mừng và không giấu được sự hào hứng khi viết trên mạng xã hội: "Đi bão ở Việt Nam vui thế".

Maysaa Phanthabouasy (sinh năm 2001), thường được gọi là Mây, hiện là học viên cao học ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Cô là TikToker sở hữu hơn 1,5 triệu người theo dõi, được cộng đồng mạng Việt Nam yêu mến nhờ khả năng nói tiếng Việt trôi chảy và loạt video chia sẻ văn hóa, kết nối giới trẻ Việt - Lào.

Bên cạnh đó, Maysaa còn gây chú ý khi thường xuyên theo dõi các sự kiện lớn như diễu binh, diễu hành A50 tại TP.HCM hay A80 ở Hà Nội. Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô cho biết lựa chọn Việt Nam du học vì khoảng cách địa lý gần, thuận tiện di chuyển và mối quan hệ hữu nghị gắn bó giữa hai quốc gia.

Nữ TikToker người Lào cũng bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài với Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ. Cô không giấu ước mơ được kết hôn với người Việt và định cư tại đây trong tương lai.