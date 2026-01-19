Sao trẻ Trung Quốc giá bằng nửa đội hình U23 Việt Nam cộng lại

|
Wang Yudong, tiền vệ sinh năm 2006, là cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình U23 Trung Quốc tham dự giải U23 châu Á 2026. Theo Transfermarkt, giá trị của Wang trên thị trường chuyển nhượng là 1,5 triệu euro (hơn 1,7 triệu USD). Con số này bằng một nửa tổng giá trị ước tính của toàn bộ đội hình U23 Việt Nam (được định giá khoảng 3,13 triệu euro), vượt xa những cái tên đắt giá nhất như Nguyễn Đình Bắc hay Khuất Văn Khang ở mức 300.000 euro (gần 350.000 USD).
Ở tuổi 19, Wang Yudong có bảng thành tích ấn tượng, là niềm hy vọng lớn của đội bóng đất nước tỷ dân tại các giải đấu lớn. Theo Xinhua, Wang được ví như "Lamine Yamal của Trung Quốc" khi được săn đón bởi các đội bóng châu Âu. Năm ngoái, anh đã làm mưa làm gió ở các giải đấu quốc nội. Tại Chinese Super League 2025, tiền vệ trẻ ghi được 8 bàn thắng sau 11 lần ra sân.
Wang hiện chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái cho câu lạc bộ Zhejiang FC. Anh có chiều cao 1,83 m, là cầu thủ tấn công chủ yếu ở hành lang trái, nhưng cũng có thể chơi hộ công khi cần. Trung bình mỗi trận đấu, Wang di chuyển 10 km và có nhiều những đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn. Điểm mạnh của anh là kỹ thuật khéo léo, lối chơi tốc độ, phù hợp với chiến thuật phòng ngự phản công mà U23 Trung Quốc áp dụng.
Wang sinh ra ở Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang) và sớm chuyển đến Thâm Quyến sinh sống vì việc kinh doanh của gia đình. Để giúp con trai phát triển niềm đam mê bóng đá, cha của Wang đã thuê mặt bằng cải tạo thành một sân bóng và lập ra đội bóng nghiệp dư. Sau khi trở lại quê nhà, năm 2021, anh gia nhập Trường Thể thao Ninh Ba để thi đấu tại Giải bóng đá Siêu hạng Ninh Ba.
Năm 2019, Wang Yudong trở thành thành viên của đội tuyển U12 Trung Quốc và sau đó tiếp tục thi đấu cho các đội trẻ quốc gia. Tháng 7/2023, Wang ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Zhejiang FC, và lập tức được đưa lên đội một.
Ngày 20/9/2023, Wang có màn ra mắt tại AFC Champions League trong trận trên sân khách trước Buriram United (Thái Lan), trở thành cầu thủ bóng đá Trung Quốc trẻ nhất từng xuất hiện trong giải đấu này. Tháng 11/2024, Wang ghi bàn thắng chuyên nghiệp đầu tiên của mình trong trận thắng 4-2 trên sân nhà trước đội bóng Singapore Lion City Sailors, thuộc khuôn khổ AFC Champions League Two.
Tháng 2/2024, Wang được trao giải Cầu thủ trẻ triển vọng Trung Quốc năm 2023 (dưới 17 tuổi). Tháng 2 năm ngoái, tiền vệ ngôi sao lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Trung Quốc để chuẩn bị cho hai trận đấu vòng loại FIFA World Cup 2026. Đến tháng 3 cùng năm, anh có trận ra mắt tuyển quốc gia.
Trong khi nhiều người hâm mộ Trung Quốc thúc giục Wang nhận lời mời từ các đội bóng châu Âu, phát triển ở nước ngoài, tiền vệ trẻ có lựa chọn trái ngược. Đầu năm 2025, Wang đã gia hạn hợp đồng với CLB Zhejiang FC đến mùa giải 2029. Vào thời điểm đó, anh cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng bản thân hy vọng sẽ đạt được thành tích tại Giải vô địch quốc gia Trung Quốc trước khi cân nhắc việc thi đấu ở nước ngoài.
