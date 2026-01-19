Sao trẻ Trung Quốc giá bằng nửa đội hình U23 Việt Nam cộng lại

Ở tuổi 19, Wang Yudong có bảng thành tích ấn tượng, là niềm hy vọng lớn của đội bóng đất nước tỷ dân tại các giải đấu lớn. Theo Xinhua, Wang được ví như "Lamine Yamal của Trung Quốc" khi được săn đón bởi các đội bóng châu Âu. Năm ngoái, anh đã làm mưa làm gió ở các giải đấu quốc nội. Tại Chinese Super League 2025, tiền vệ trẻ ghi được 8 bàn thắng sau 11 lần ra sân.