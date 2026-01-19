Tiền đạo U23 Trung Quốc bị nhầm là cầu thủ nhập tịch vì hình thể khủng

Tiền đạo tuyển U23 Trung Quốc được nhiều người ngưỡng mộ với hành trình từ cậu bé nhà nghèo, vượt khó để theo đuổi đam mê bóng đá, tỏa sáng trong đội hình tuyển quốc gia. Behram (hàng thứ hai, thứ tư từ trái sang) và anh trai, tên Kamiran (hàng thứ ba, thứ tư từ trái sang), mất cha mẹ từ nhỏ và được ông nội nuôi dưỡng. Để kiếm sống, hai anh em bán ngô ở con hẻm sau giờ học. Cả hai đều đam mê bóng đá nhưng gia đình không đủ điều kiện, Kamiran đã từ bỏ giấc mơ để em trai được bước tiếp.