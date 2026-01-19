Tiền đạo U23 Trung Quốc bị nhầm là cầu thủ nhập tịch vì hình thể khủng

|
Behram Abduweli (sinh năm 2003) là một trong 3 tiền đạo gốc dân tộc Duy Ngô Nhĩ trong đội hình U23 Trung Quốc tham dự giải U23 châu Á 2026. Sau khi lập cú đúp giúp U22 Trung Quốc đánh bại U22 Hàn Quốc tại Panda Cup 2025, Behram gây sốt bởi gương mặt "lai Tây", khiến nhiều người nhầm lẫn là cầu thủ nhập tịch.
Tháng 3/2018, Behram gia nhập CLB Shengle Mengyang Nội Mông. Năm 2021, anh đại diện cho Nội Mông tham gia vòng sơ loại môn bóng đá tại Đại hội Thể thao Quốc gia lần thứ 14 và được chọn vào Đội tuyển bóng đá trẻ nam quốc gia Trung Quốc. Anh có màn ra mắt chuyên nghiệp tại vòng bảng AFC Champions League 2022.
Anh đã ra sân 9 lần cho đội tuyển Trung Quốc. Bên cạnh thành tích thi đấu ấn tượng, cầu thủ gốc Duy Ngô Nhĩ còn thu hút lượng fan lớn trên mạng xã hội nhờ ngoại hình điển trai, gương mặt có nét đẹp đặc trưng của nhiều người sinh ra ở vùng Tân Cương. Behram sở hữu mũi cao, đường hàm góc cạnh nam tính và nụ cười tỏa nắng.
Anh hiện thuộc biên chế Shenzhen Peng City - đội bóng nằm trong hệ sinh thái City Football Group. Với chiều cao 1,89 m cùng hình thể nổi trội, Behram có lợi thế trong các pha tranh chấp bóng. Theo Xinhua, tiền đạo trẻ sở hữu thể lực ấn tượng và tốc độ đáng nể.
Tiền đạo tuyển U23 Trung Quốc được nhiều người ngưỡng mộ với hành trình từ cậu bé nhà nghèo, vượt khó để theo đuổi đam mê bóng đá, tỏa sáng trong đội hình tuyển quốc gia. Behram (hàng thứ hai, thứ tư từ trái sang) và anh trai, tên Kamiran (hàng thứ ba, thứ tư từ trái sang), mất cha mẹ từ nhỏ và được ông nội nuôi dưỡng. Để kiếm sống, hai anh em bán ngô ở con hẻm sau giờ học. Cả hai đều đam mê bóng đá nhưng gia đình không đủ điều kiện, Kamiran đã từ bỏ giấc mơ để em trai được bước tiếp.
Năm 13 tuổi, Behram rời nhà chỉ với 2.000 nhân dân tệ (khoảng 270 USD) để theo đuổi ước mơ thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tháng 10/2021, anh được chọn vào câu lạc bộ Shandong Taishan FC, chính thức hiện thực hóa giấc mơ cả đời của mình. Không phụ lại sự ủng hộ của người thân, tiền đạo sinh năm 2003 đã tỏa sáng. Anh nhận được giải Cầu thủ trẻ triển vọng Trung Quốc năm 2023.
Kamiran, hiện là giáo viên dạy lái xe, và ông nội vẫn dõi theo hành trình của Behram. Trong căn nhà giản dị ở Yining, Khu tự trị Tân Cương, Kamiran dọn dẹp một căn phòng nhỏ để chứa tất cả áo đấu, giải thưởng của em trai.
Chia sẻ với Xinhua, người anh xúc động nhớ lại đã cố gắng kiếm tiền để mua cho em trai đôi giày tốt nhất, chỉ muốn em thành công. Năm 2023, Behram đã dùng tiền tiết kiệm của mình để mua một căn nhà mới cho gia đình.
