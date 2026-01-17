Loạt ảnh chế hài hước sau trận U23 Việt Nam thắng U23 UAE

Một trong những cái tên "làm khổ" hàng phòng ngự U23 UAE nhất là Đình Bắc. Tiền đạo trẻ của U23 Việt Nam liên tục có những pha bứt tốc, tranh chấp và cướp bóng khiến đối thủ phải vất vả đeo bám. Sau một pha đua tốc độ với Đình Bắc, hậu vệ số 18 Mansour Burghash thở dốc dữ dội, sau đó phải làm động tác giơ tay xin thay người. Ảnh: Rùa Cột Dọc.