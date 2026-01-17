Loạt ảnh chế hài hước sau trận U23 Việt Nam thắng U23 UAE

|
Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam làm nên lịch sử khi đánh bại U23 UAE tại VCK U23 châu Á 2026. Ba bàn thắng của Lê Phát, Đình Bắc và Minh Phúc giúp đoàn quân áo đỏ giành vé vào bán kết. Chuỗi toàn thắng ấn tượng của thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng được nâng lên con số 15. Ảnh: AFC.
Một trong những cái tên "làm khổ" hàng phòng ngự U23 UAE nhất là Đình Bắc. Tiền đạo trẻ của U23 Việt Nam liên tục có những pha bứt tốc, tranh chấp và cướp bóng khiến đối thủ phải vất vả đeo bám. Sau một pha đua tốc độ với Đình Bắc, hậu vệ số 18 Mansour Burghash thở dốc dữ dội, sau đó phải làm động tác giơ tay xin thay người. Ảnh: Rùa Cột Dọc.
"Khổ quá, thở oxy gấp", "Ông Kim thay số 7 ra cho UAE đỡ mệt được không"... là những bình luận vui từ cộng đồng mạng. Vốn được đánh giá vượt trội về thể hình và thể lực, nhưng ở những phút cuối trận, nhiều cầu thủ UAE lộ rõ dấu hiệu hụt hơi trước lối chơi pressing không khoan nhượng của U23 Việt Nam. Ảnh: Group The Liems.
Sau khi liên tiếp bị U23 Việt Nam chọc thủng lưới, một cầu thủ U23 UAE nằm ngửa trên sân, hai tay dang rộng, ánh mắt vô hồn hướng lên bầu trời, xung quanh là đồng đội gục đầu bất lực. Hình ảnh này đã được "biến hóa" thành loạt ảnh chế lan truyền mạnh mẽ. “Nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này”, “Nếu không thể chống cự thì hãy tận hưởng”... là một số lời bình hài hước. Ảnh: Fandom Owker.
Với phong độ ổn định, thủ môn Trần Trung Kiên một lần nữa thể hiện khá tốt trước đối thủ rất mạnh U23 UAE. Trong trận, sau một pha va chạm khiến trung vệ Phạm Lý Đức và cầu thủ bên phía UAE nằm đau trên sân, người gác đền của U23 Việt Nam đứng giữa, tay chống nạnh quan sát. Khoảnh khắc này được cư dân mạng chụp lại và nghĩ ra tình huống vui: "Em và mẹ rơi xuống nước, anh cứu ai?". Ảnh: Run Your EDM.
Phút 101, sau bàn thắng ấn định tỷ số 3-2, Phạm Minh Phúc đưa tay lên định cởi áo để ăn mừng, nhưng nhanh chóng khựng lại. Khoảnh khắc "phanh kịp" của nam hậu vệ, với Khuất Văn Khang giữ áo ngăn lại nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ, trở thành chi tiết hài hước được nhắc lại nhiều lần sau trận. Ảnh: Owker.
Nhiều người cũng không quên dành lời khen cho HLV Kim Sang-sik với cách sử dụng nhân sự tài tình. Chỉ sau 5 phút được tung vào sân, Đình Bắc có pha đi bóng tự tin trong vòng cấm, trước khi kiến tạo để Lê Phát dứt điểm cận thành mở tỷ số. "Phép thuật Winx, Kim Sang-sik" trở thành câu nói viral, được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng. Ảnh: Diêm Thống Nhất.
Trước VCK giải U23 châu Á, U23 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn nhiều đối thủ. Tuy nhiên càng chơi, đoàn quân áo đỏ càng trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác biệt, khiến tất cả phải ngả mũ. Đây là minh chứng cho sự trưởng thành toàn diện, từ thể lực, tư duy chơi bóng đến bản lĩnh điều khiển nhịp độ trận đấu. Ở trận bán kết, U23 Việt Nam sẽ chạm trán Uzbekistan hoặc Trung Quốc vào ngày 20/1. Ảnh: Ghiền Bóng Đá.
