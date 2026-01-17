Loạt khoảnh khắc hài hước khi U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE

Khoảnh khắc một số cầu thủ U23 UAE "gục ngã" trong trận đấu nhanh chóng trở thành đề tài chế ảnh một cách hài hước trong mắt người hâm mộ Việt Nam. Dù vốn là bên được đánh giá nhỉnh hơn về thể lực, nhiều cầu thủ UAE lại cho thấy vẻ xuống sức, hụt hơi trong những pha tranh chấp với cầu thủ Việt Nam ở những phút cuối trận. Ảnh: Chiếc mèo tên Sói.