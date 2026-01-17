Loạt khoảnh khắc hài hước khi U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE

|
Kịch tính, cảm xúc là những từ nhiều người hâm mộ dùng để miêu tả trận đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE trong khuôn khổ tứ kết U23 châu Á. Các "chiến binh sao vàng" đã xuất sắc giành chiến thắng sau 120 phút thi đấu với tỷ số 3-2, làm nên lịch sử trước đối thủ sừng sỏ. Ảnh: AFC.
Khoảnh khắc một số cầu thủ U23 UAE "gục ngã" trong trận đấu nhanh chóng trở thành đề tài chế ảnh một cách hài hước trong mắt người hâm mộ Việt Nam. Dù vốn là bên được đánh giá nhỉnh hơn về thể lực, nhiều cầu thủ UAE lại cho thấy vẻ xuống sức, hụt hơi trong những pha tranh chấp với cầu thủ Việt Nam ở những phút cuối trận. Ảnh: Chiếc mèo tên Sói.
Hình ảnh một cầu thủ UAE nằm hẳn ra sân, thẫn thờ sau tiếng còi mãn cuộc được dân mạng Việt liên tưởng đến khung cảnh nằm thư giãn trên giường. "Nếu không chống cự được thì đành tận hưởng", một dân mạng hóm hỉnh bình luận trước dáng vẻ của cầu thủ áo trắng. Ảnh: Trường người ta.
Trong khi đó, cảnh tượng trọng tài rút thẻ vàng cho số 13 bên phía UAE lại được một dân mạng Việt hài hước so sánh với cảnh "phát lì xì" đầu năm mới. Do tính chất knock-out, trận đấu tối 16/1 có khá nhiều pha tranh chấp quyết liệt, dẫn đến thẻ vàng được rút ra cảnh cáo. Ảnh cắt từ clip.
Sau khi trận đấu kết thúc, camera lia tới trọng tài trên sân. Hình ảnh ông như đang "thở phào" cũng khiến người hâm mộ thích thú. Nhiều người nhận xét công tác trọng tài ở trận tứ kết diễn ra rất công tâm, đặc biệt trước những tình huống tranh cãi hay phạm lỗi. Ảnh cắt từ clip.
Trong khi đó, nhiều người hâm mộ lại để ý đến đôi tất in hình trái tim dễ thương của Đình Bắc. Cầu thủ số 7 có một đêm thi đấu ấn tượng khi có một pha kiến tạo, một pha ghi bàn cùng nhiều tình huống tranh chấp bóng hiệu quả, góp công không nhỏ vào chiến thắng của U23 Việt Nam. Ảnh: Znews/Facebook.
