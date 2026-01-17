Đình Bắc chia sẻ pha ăn mừng 'siu' ngay sau trận thắng U23 UAE

Là cầu thủ thi đấu nổi bật trong trận tứ kết gặp U23 UAE, Đình Bắc chia sẻ hình ảnh hạnh phúc với pha ăn mừng "siu" quen thuộc.

Rạng sáng 17/1 (giờ Việt Nam), tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước U23 UAE, qua đó tiến vào bán kết giải U23 châu Á 2026.

Ngay sau trận đấu, Đình Bắc không giấu nổi sự phấn khích, chia sẻ hình ảnh anh ăn mừng bàn thắng trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City. Động tác "siu" kinh điển của thần tượng Ronaldo được anh tái hiện một cách ngạo nghễ.

"Vững vàng bước tiếp anh em ơi", cầu thủ mang áo số 7 chú thích bức hình nhận "bão like" từ người hâm mộ. Không chỉ Đình Bắc, siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha cũng là thần tượng của đồng đội anh - Thanh Nhàn.

Hình ảnh ăn mừng bàn thắng được Đình Bắc chia sẻ.

Trong trận tứ kết, Đình Bắc được tung vào sân ở phút thứ 35 sau khi Lê Viktor bị đau do một pha tranh chấp bóng. Không để người hâm mộ chờ đợi lâu, chỉ sau ít phút, anh có pha kiến tạo cho Lê Phát ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Phút thứ 62, chính chân sút số 7 tiếp tục giúp U23 Việt Nam dẫn trước bằng pha đánh đầu ngược đẹp mắt. Từ đó cho đến những phút cuối cùng của trận đấu, Đình Bắc cũng có nhiều pha tranh chấp quyết liệt hay chuyền bóng chính xác cho đồng đội, góp công không nhỏ vào chiến thắng cho các chàng trai áo đỏ.

Trên mạng xã hội, hàng loạt ảnh chế với nội dung thán phục màn thể hiện của Đình Bắc cũng được người hâm mộ thích thú chia sẻ sau trận đấu. "Đá như Đình Bắc" trở thành một trong những lời khen, so sánh mới của nhiều người hâm mộ.

Với phong độ ấn tượng duy trì từ suốt vòng bảng, Bắc "còi" được các cổ động viên kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng trong trận bán kết, hướng tới tái hiện "kỳ tích Thường Châu" năm 2018 của đàn anh.

Đình Bắc đang là ngôi sao sáng của U23 Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu.