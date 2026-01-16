Khuất Văn Khang chia sẻ bất ngờ về Đình Bắc, Lý Đức

Trong mắt tiền vệ Khuất Văn Khang, Lý Đức không chỉ là người đồng đội vui tính nhất mà còn có tiềm năng trở thành "ngôi sao mạng xã hội".

Ngày 16/1, fanpage AFC Asian Cup đăng tải một số clip phỏng vấn các cầu thủ đến từ những đội bóng lọt vào tứ kết U23 châu Á. Với U23 Việt Nam, Khuất Văn Khang là cái tên được lựa chọn.

Trước một số câu hỏi vui như: "Ai là đồng đội hài hước nhất?" hay "Đồng đội nào có khả năng thành ngôi sao mạng xã hội nhất?", Văn Khang không do dự mà bình chọn cho Lý Đức.

Trong khi đó, anh cho rằng Quốc Cường là người có gu nhạc hay nhất, còn Đình Bắc được chọn là người có khả năng "một ngày nào đó sẽ trở thành huấn luyện viên" nhất.

Lý Đức là cầu thủ có lượng fan đông đảo của U23 Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu.

Màn bình chọn vui của tiền vệ sinh năm 2003 khiến nhiều người hâm mộ thích thú, cho thấy sự thân thiết, thoải mái giữa những người học trò của HLV Kim Sang-sik. Dưới phần bình luận, nhiều cổ động viên Việt Nam cũng để lại những bình luận cổ vũ, chúc may mắn tới các chàng trai áo đỏ trước thềm trận tứ kết diễn ra tối cùng ngày.

Khuất Văn Khang được khen là "học sinh giỏi Văn" của U23 Việt Nam. Ảnh: Khuất Văn Khang/Facebook.

Trong đội hình U23 Việt Nam, Lý Đức là một trong những cái tên đang có phong độ thi đấu ấn tượng, góp công không nhỏ vào các chiến thắng của đội tuyển ở vòng bảng. Bên cạnh đó, anh cũng là nhân tố hút fan nữ khi sở hữu vẻ ngoài điển trai, chiều cao 1,82 m.

Trên mạng xã hội, Lý Đức hoạt động nhiệt tình khi sở hữu trang Facebook hơn 26.000 người theo dõi, kênh TikTok 92.000 người follow. Nhiều video hát nhép, nhảy theo nhạc hay "diễn tiểu phẩm" với đồng đội được anh đăng tải nhận hàng triệu lượt xem và bình luận thích thú.

Trong khi đó, Khuất Văn Khang được dân mạng đặt biệt danh là "học sinh giỏi Văn" với những dòng trạng thái hài hước trên fanpage. Anh cũng là cầu thủ chăm chỉ khi vừa thi đấu vừa theo học tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

Tối 16/1, cả Văn Khang và Lý Đức đều được nhiều người hâm mộ kỳ vọng sẽ cùng đồng đội thi đấu thăng hoa, đem về chiến thắng trước U23 UAE, qua đó tiến vào bán kết. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 22h30 (giờ Việt Nam) trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.