Ngày ấy - bây giờ của ba 'trung vệ thép U23' lập kỳ tích Thường Châu

Hành trình ấn tượng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 đang tạo nên sức hút lớn với người hâm mộ. Việc đội tuyển tiến sâu, thi đấu tự tin trước các đối thủ mạnh khiến nhiều khán giả bắt đầu đặt câu hỏi về khả năng tái lập một kỳ tích tương tự đàn anh ở Thường Châu năm 2018 - giải đấu đã trở thành dấu mốc đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Ký ức về thế hệ U23 từng làm nên điều không tưởng tại Trung Quốc cũng được nhắc lại nhiều hơn. Trong đó, cuộc sống của bộ ba phòng ngự từng được ví như "lá chắn thép" Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng được quan tâm trở lại. Ảnh: Trần Đình Trọng/Facebook.