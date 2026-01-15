Ngày ấy - bây giờ của ba 'trung vệ thép U23' lập kỳ tích Thường Châu

|
Hành trình ấn tượng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 đang tạo nên sức hút lớn với người hâm mộ. Việc đội tuyển tiến sâu, thi đấu tự tin trước các đối thủ mạnh khiến nhiều khán giả bắt đầu đặt câu hỏi về khả năng tái lập một kỳ tích tương tự đàn anh ở Thường Châu năm 2018 - giải đấu đã trở thành dấu mốc đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Ký ức về thế hệ U23 từng làm nên điều không tưởng tại Trung Quốc cũng được nhắc lại nhiều hơn. Trong đó, cuộc sống của bộ ba phòng ngự từng được ví như "lá chắn thép" Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng được quan tâm trở lại. Ảnh: Trần Đình Trọng/Facebook.
Tiến Dũng, Duy Mạnh và Đình Trọng sát cánh trên sân cỏ và thân thiết ở ngoài đời. Gần 8 năm trôi qua, ba trung vệ năm nào giờ đã bước sang một chặng đường rất khác, không chỉ trên sân cỏ mà cả trong đời sống cá nhân. Cả ba đều đã lập gia đình và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên vợ và các con. Ảnh: Minh Chiến.
Trung vệ người Hà Nội Duy Mạnh và vợ Nguyễn Quỳnh Anh kết hôn vào tháng 2/2020 sau 5 năm hẹn hò. Trước đó, vào ngày đầu năm 2020, nam cầu thủ từng khiến nhiều người ngưỡng mộ với màn cầu hôn bạn gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Đến thời điểm hiện tại, gia đình đã có "đủ nếp đủ tẻ" khi vợ cầu thủ hạ sinh bé gái là con thứ hai vào năm 2023, đặt tên là Tường Sa. Con trai đầu lòng là Duy Minh. Ảnh: Đỗ Duy Mạnh/Facebook.
Cuối tháng 12/2025, Duy Mạnh đưa cả gia đình sang Nhật Bản trượt tuyết và không ngại bày tỏ lời yêu trong ngày sinh nhật của bà xã trên Fanpage 1,8 triệu lượt theo dõi. "3 bố con chúc mừng sinh nhật mẹ Quỳnh. Chúc mẹ luôn vui vẻ, mạnh khoẻ, hạnh phúc, bình an. Mẹ luôn là hậu phương vững chắc của 3 bố con nhé. Love you", nam cầu thủ viết. Ảnh: Đỗ Duy Mạnh/Facebook.
Sau trận đấu ở Thường Châu, thời gian trôi qua với nhiều thay đổi về cả sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân của Bùi Tiến Dũng. Trung vệ sinh năm 1995 kết hôn cùng bà xã Nguyễn Khánh Linh vào tháng 1/2021. Tháng 5/2025, gia đình nam cầu thủ vừa đón em bé thứ ba. Trên trang cá nhân, Tiến Dũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh phụ vợ chăm con, khoảnh khắc đời thường đầy yêu thương của một người cha khiến fan hâm mộ không ngớt lời khen. Ảnh: Bùi Tiến Dũng/Facebook.
Ngoài thời gian dành cho gia đình, Tiến Dũng còn duy trì thói quen đồng hành cùng con trong các hoạt động thể thao, từ việc đưa con ra sân bóng đến tham gia những chương trình vận động tại trường học. Ảnh: Bùi Tiến Dũng/Facebook.
Với Đình Trọng (người kín tiếng nhất trong bộ ba), cuộc sống của anh cũng đã sang trang khi trung vệ sinh năm 1997 tìm thấy bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình. Đình Trọng kết hôn với nàng WAGs Lò Huyền Trang vào tháng 9/2023, thời điểm cả hai có một bé trai. Ảnh: Trần Đình Trọng/Facebook.
Trong dịp kỷ niệm một năm cưới vào ngày 24/9/2024, Đình Trọng không giấu sự xúc động khi biết tin bà xã mang thai con thứ hai. Anh viết: "Kỷ niệm ngày mình chung đôi. Gia đình chờ đón em chào đời". Đầu năm 2025, trung vệ sinh năm 1997 thông báo bà xã đã hạ sinh một bé gái. Hiện tại, cô bé đã gần một tuổi, trong khi nhóc tỳ đầu lòng vừa bước sang tuổi thứ 3. Ảnh: Trần Đình Trọng/Facebook.
