Quán chuối chiên 'ruột' của cầu thủ Xuân Son ăn nên làm ra

Quán chuối chiên từng được biết đến là "hàng ruột" của cầu thủ Nguyễn Xuân Son đang kinh doanh ngày càng khởi sắc. Số lượng bánh bán ra tăng mạnh, lên đến 500 chiếc/ngày.

Xuân Son và chủ quán chuối chiên "ruột". Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews tối 16/3, anh Vũ Đạt (34 tuổi), chủ quán chuối chiên đối diện trường THPT Nguyễn Khuyến (Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình), cho biết cửa hàng đang chuẩn bị mở thêm chi nhánh thứ 2. Khác với mô hình xe bán hàng trước đây, cơ sở mới sẽ là một cửa hàng cố định. Chi phí thuê mặt bằng khoảng 7 triệu đồng/tháng, trong khi tiền sửa sang và sắm thiết bị gần 100 triệu đồng.

Vợ chồng anh Đạt lấy luôn tên của Xuân Son để đặt cho cửa hàng mới, như một cách ghi nhớ sự gắn bó của cầu thủ với quán và cũng là thương hiệu mà nhiều thực khách đã quen gọi trong thời gian qua.

"Tôi chia sẻ tin vui này với Xuân Son và được anh ấy chúc may mắn. Xuân Son hứa sẽ đến khi chi nhánh 2 khai trương", chủ quán cho hay.

Theo anh Đạt, quán chuối chiên của gia đình đã hoạt động hơn 3 năm. Trước khi được nhiều người biết đến, mỗi ngày quán chỉ bán khoảng 180 chiếc bánh. Tuy nhiên, sau khi hình ảnh cầu thủ Xuân Son đứng chờ mua chuối chiên được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, lượng khách tăng rõ rệt.

Ban đầu, số bánh bán ra tăng từ 180 chiếc lên khoảng 300 chiếc/ngày. Thời gian gần đây, nhiều hôm quán có thể bán tới 500 chiếc, gấp gần 3 lần so với trước kia. Lượng khách đông khiến quán luôn trong tình trạng bận rộn, nhiều thời điểm khách phải chờ khá lâu để đến lượt mua.

Xe chuối chiên đầu tiên của anh Vũ Đạt. Ảnh: NVCC.

Anh Vũ Đạt cho hay Xuân Son vốn là khách quen lâu năm. Vào những thời điểm không có giải đấu, nam cầu thủ thường ghé quán vào khoảng 16-17h sau giờ tập, mỗi lần mua 7-8 chiếc, có hôm lên tới 10 chiếc. Thậm chí, anh chàng Brazil còn mua đến 45 chiếc cho cả đội bóng.

Giá mỗi bánh ở quán anh Đạt hiện khoảng 10.000 đồng. Chủ quán cho biết đang cân nhắc điều chỉnh giá bán vì tình hình chi phí nguyên liệu tăng.

Không chỉ đến mua bánh, Xuân Son còn để lại nhiều thiện cảm với vợ chồng chủ quán bởi sự thân thiện, giản dị.