Nam sinh Harvard cưới ái nữ 'vua sòng bạc Macau' hơn 8 tuổi giờ ra sao

Từng gây chú ý khắp châu Á khi kết hôn với ái nữ nhà "vua sòng bạc Macau", Tân Kỳ Long vẫn giữ cuộc sống kín tiếng sau nhiều năm làm rể hào môn.

Gia tộc của "vua sòng bạc Macau" Hà Hồng Sân từ lâu luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông châu Á. Không chỉ bởi khối tài sản khổng lồ, đời sống hôn nhân của các ái nữ nhà họ Hà cũng thường xuyên trở thành đề tài bàn tán.

Trong số đó, cuộc hôn nhân của Hà Siêu Doanh (sinh năm 1990) từng gây chú ý đặc biệt khi cô kết hôn với Tân Kỳ Long - chàng trai không xuất thân từ gia đình danh giá.

Thời điểm cả hai tổ chức hôn lễ vào năm 2019, Tân Kỳ Long mới 21 tuổi và đang theo học tại Đại học Harvard. Anh kém vợ 8 tuổi. Đám cưới của họ nhanh chóng trở thành sự kiện gây chú ý khắp châu Á khi gia đình cô dâu chuẩn bị của hồi môn lên tới 1,4 tỷ nhân dân tệ (gần 5.000 tỷ đồng ).

Sau nhiều năm kết hôn, cuộc sống của chàng rể này vẫn khiến nhiều người tò mò vì anh gần như không xuất hiện trước truyền thông.

Cuộc sống hạnh phúc của Tân Kỳ Long và vợ Hà Siêu Doanh.

Theo Sohu, Tân Kỳ Long không tham gia sâu vào công việc kinh doanh của gia tộc họ Hà. Thay vào đó, anh tiếp tục theo đuổi con đường học thuật.

Sau thời gian học tập tại Harvard, Tân Kỳ Long tập trung nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học thần kinh và y khoa. Anh duy trì lối sống khá kín đáo, hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Năm 2024, Hà Siêu Doanh hoàn thành chương trình học tại Đại học New York, đánh dấu bước tiến mới trong con đường học tập của mình.

Đầu năm 2026, Hà Siêu Doanh bất ngờ chia sẻ trên mạng xã hội loạt ảnh ghi lại chuyến du lịch của gia đình tại Paris (Pháp).

Trong những bức ảnh được đăng tải, vợ chồng cô cùng con gái tham quan nhiều địa danh nổi tiếng của thành phố như tháp Eiffel và Nhà thờ Đức Bà Paris. Đây cũng là một trong số ít lần Tân Kỳ Long xuất hiện công khai trước công chúng.

Tân Kỳ Long sinh năm 1998 tại tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc), trong một gia đình doanh nhân coi trọng giáo dục.

Ngay từ khi còn học phổ thông, anh đã nổi tiếng là học sinh xuất sắc của Trường Trung học số 3 Cáp Nhĩ Tân, một trong những trường trung học danh tiếng của địa phương.

Năm 2014, khi mới 16 tuổi, Tân Kỳ Long đại diện học sinh Trung Quốc tham dự Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc tại Harvard và giành giải "Đại biểu xuất sắc". Thành tích này giúp anh trở thành gương mặt nổi bật trong cộng đồng học sinh quốc tế.

Hai năm sau, anh chính thức trúng tuyển vào Đại học Harvard. Thời điểm đó, truyền thông địa phương thậm chí còn gọi anh là "niềm tự hào của Cáp Nhĩ Tân".

Không chỉ nổi bật trong học tập, Tân Kỳ Long còn có nhiều sở thích thể thao như bóng rổ, đấu kiếm và golf. Phong thái điềm đạm cùng thành tích học tập ấn tượng giúp anh tạo thiện cảm với nhiều người xung quanh.

Năm 2019, khi Hà Siêu Doanh công khai chuyện tình cảm với Tân Kỳ Long, dư luận không khỏi bất ngờ. Khoảng cách gia thế giữa hai người khiến nhiều ý kiến băn khoăn về động cơ của chàng trai trẻ.

Tuy nhiên, khi ra mắt gia đình bạn gái, Tân Kỳ Long nhanh chóng gây ấn tượng nhờ sự thông minh và cách cư xử khéo léo. Sau một thời gian tìm hiểu, hai gia đình quyết định tổ chức lễ dạm ngõ.

Hình ảnh Hà Siêu Doanh đeo nhiều trang sức vàng trong lễ dạm ngõ từng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, khiến cuộc hôn nhân này trở thành chủ đề nóng trên các trang tin châu Á.

Gia đình 3 người của Tân Kỳ Long trong chuyến đi chơi.