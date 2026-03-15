Người mẫu bị ném vào vệ đường sau 'tiệc thác loạn' ở Dubai trở lại

Người mẫu Ukraine Maria Kovalchuk gây chú ý khi trở lại sau biến cố kinh hoàng tại Dubai, nơi cô từng được phát hiện bên vệ đường với nhiều chấn thương nghiêm trọng.

Maria Kovalchuk được phát hiện nằm bất tỉnh bên vệ đường với nhiều vết thương hồi tháng 3/2025.

Một năm sau biến cố kinh hoàng tại Dubai (UAE), nữ người mẫu Maria Kovalchuk khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện trong loạt ảnh mới từ một buổi chụp hình thời trang, đánh dấu sự trở lại sau chuỗi ngày điều trị và phục hồi chức năng.

Cô gái 21 tuổi vừa chia sẻ với người theo dõi về quá trình vượt qua chấn thương nghiêm trọng, theo Ladbible.

Nhìn lại quãng thời gian đen tối nhất, Kovalchuk bày tỏ: "Ban đầu, tôi cảm thấy mình như vỡ vụn, giống một con búp bê bị hỏng. Tôi không thể tưởng tượng được tương lai của mình sẽ ra sao".

Nữ người mẫu từng nhiều lần tự hỏi làm thế nào để tiếp tục sống với những vết thương và sẹo trên cơ thể. Nhưng theo thời gian, suy nghĩ của cô dần thay đổi. "Tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến thế giới nội tâm và nhận ra điều quan trọng nhất là trạng thái tinh thần, những gì bạn học được và cảm nhận", cô nói.

Kovalchuk khẳng định mình có thể vượt qua giai đoạn khó khăn nhờ sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè. Sau khi hồi phục, cô sang Paris (Pháp) để học trang điểm, tham gia các khóa đào tạo tại Chanel và Bobbi Brown.

Hình ảnh mới nhất của nữ người mẫu Maria Kovalchuk.

Trước đó, Kovalchuk đã trải qua 10 ca phẫu thuật cùng quá trình điều trị và phục hồi kéo dài. Chấn thương ở cột sống từng khiến cô phải sử dụng xe lăn trong một thời gian dài.

Biến cố xảy ra khi Kovalchuk đến Trung Đông để quay nội dung cho trang OnlyFans của mình hồi tháng 3/2025. Do ngủ quên, cô lỡ chuyến bay sang Thái Lan và phải ở lại thêm một đêm tại Dubai.

Trong thời gian này, Kovalchuk gặp một nhóm doanh nhân trẻ và được mời dự tiệc. Mọi chuyện sau đó trở thành bi kịch. Nữ người mẫu cố chạy trốn sau khi bị giữ đồ đạc và đánh mạnh vào đầu. Cô phải trú ẩn tại một công trường xây dựng.

Không lâu sau, Kovalchuk được phát hiện nằm bất tỉnh bên vệ đường. Cô lâm vào tình trạng nguy kịch với cột sống bị gãy và một chân bị tổn thương nặng.

Thời điểm đó, một số thông tin lan truyền cho rằng Kovalchuk có thể đã tham dự "porta potty party". Theo lời đồn đại, đây là bữa tiệc nơi các cô gái, thường là người mẫu hoặc người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, được mời tham dự với lời hứa trả tiền hậu hĩnh để xuất hiện, chụp ảnh hoặc tạo nội dung.

Trong lúc Kovalchuk nằm hôn mê trong bệnh viện, gia đình cô từng lo lắng rằng con gái đã mất tích hoặc bị bán vào các đường dây mại dâm. Cho đến nay, chưa có ai bị đưa ra xét xử liên quan đến vụ việc bị cáo buộc tấn công này.

Kovalchuk cho biết những đoạn video từ camera an ninh, có thể ghi lại sự việc, đã bị xóa sau 3 tháng. Cô nói: "Cảnh sát đã chờ cho đến khi hệ thống camera tự động xóa dữ liệu. Vì vậy, bây giờ không còn bằng chứng nào".