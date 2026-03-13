Nữ BJ bị túm tóc, hành hung trên sóng trực tiếp lên tiếng 'cầu cứu'

Hoảng loạn và được chẩn đoán bị thương sau vụ việc, nữ BJ Hàn Quốc kêu gọi dân mạng không tiếp tục lan truyền hình ảnh và ngưng bình luận ác ý.

Trên trang cá nhân ngày 12/3, nữ BJ, tạm gọi là A, cho biết hiện các hình ảnh liên quan đến sự việc đang được lan truyền mà không hề che mờ mặt cô. Cô hy vọng mọi người không tiếp tục chia sẻ cảnh tượng.

“Mỗi lần xem lại, tim tôi đập dồn dập và tay run lên. Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ và mạnh mẽ, nhưng tôi cũng chỉ là con người. Bố mẹ tôi đã đọc tất cả bài báo, nên điều này thực sự rất khó khăn", cô viết.

A cũng cho hay các video liên tục bị đăng lại trên Instagram, Facebook, TikTok và YouTube để câu lượt xem. Vì những bình luận ác ý, cô cảm thấy "như muốn chết", theo Koreaboo.

“Đôi khi tôi thậm chí nghĩ rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu uống hết số thuốc đang được kê đơn và không bao giờ tỉnh dậy nữa", cô bày tỏ.

Cảnh tượng bất ngờ khiến những người có mặt tại buổi livestream bị sốc. Ảnh cắt từ clip.

Nữ BJ cũng yêu cầu cộng đồng mạng ngừng lan truyền thông tin sai lệch về âm thanh “bốp” trong đoạn video, giải thích rằng đó thực chất là tiếng chiếc micro bị ném xuống.

Sau sự việc, A xuất hiện các triệu chứng hoảng loạn và hiện được tư vấn tâm lý. Cô cũng được chẩn đoán bị thương cần hai tuần để hồi phục. Hiện tại, A đã thuê luật sư và nộp đơn kiện MC Ding Dong.

MC Ding Dong từng bị bắt vì lái xe khi say rượu. Ảnh: Koreaboo.

Sự việc A đề cập xảy ra hôm 11/3, trong buổi phát sóng trực tiếp cô tham gia cùng một số BJ khác và MC Ding Dong (tên thật: Heo Yong Woon).

Năm 2022, MC Ding Dong bị cảnh sát bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn nặng, từ chối kiểm tra nồng độ cồn và bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trong quá trình bỏ trốn, xe của anh còn đâm vào một xe cảnh sát. Sau đó, anh nhận mức án 1 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo trong thời gian thử thách 2 năm.

Tại buổi livestream hôm 11/3, A vừa rap vừa chế giễu vụ việc lái xe khi say rượu và bỏ chạy khỏi hiện trường trong quá khứ của MC Ding Dong. Tức giận, nam MC đứng bật dậy, lao về phía nữ BJ, nắm tóc và hành hung cô.

Tình huống bất ngờ khiến những người tham gia khác bị sốc. Sau khi xảy ra vụ việc, MC Ding Dong rời khỏi hiện trường nhưng không lâu sau quay lại trước camera để xin lỗi. Anh giải thích việc A nhắc lại quá khứ đã khơi lại chấn thương tâm lý và khiến anh nghĩ đến các con mình, dẫn đến mất bình tĩnh.

Sau vụ việc, nam MC viết trên trang cá nhân: “Do cuộc điều tra và các thủ tục pháp lý đang được tiến hành, việc lan truyền những suy đoán chưa được kiểm chứng hoặc nội dung phiến diện có thể gây thêm tổn hại. Xin hãy ngừng chia sẻ tràn lan và bôi nhọ cho đến khi sự thật được xác nhận".