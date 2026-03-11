Nữ BJ bị người đàn ông túm tóc, hành hung trên sóng trực tiếp

Xảy ra tranh cãi với nam MC nổi tiếng Ding Dong, nữ BJ Hàn Quốc bất ngờ bị người này tấn công ngay trên chương trình trực tiếp.

MC Ding Dong lao vào tấn công nữ BJ trên sóng livestream. Ảnh: Panda TV.

Sự việc xảy ra hôm 11/3, tại buổi phát sóng theo hình thức “Excel broadcast” - một dạng livestream sắp xếp bảng xếp hạng tiền donate của các BJ tham gia giống bảng Excel, nhằm tạo sự cạnh tranh giữa người xem.

Sự việc bắt đầu khi nữ BJ (người chuyên livestream kiếm tiền trên mạng) vừa rap vừa chế giễu vụ việc lái xe khi say rượu và bỏ chạy khỏi hiện trường trong quá khứ của MC Ding Dong. Tức giận, nam MC đứng bật dậy, lao về phía nữ BJ, nắm tóc và hành hung cô, toàn bộ cảnh tượng được phát trực tiếp, theo Koreaboo.

Tình huống bất ngờ khiến những người tham gia khác bị sốc. Sau khi xảy ra vụ việc, MC Ding Dong rời khỏi hiện trường nhưng không lâu sau quay lại trước camera để xin lỗi.

MC Ding Dong từng bị bắt vì lái xe khi say rượu năm 2022. Ảnh: Osen.

Trong nước mắt, anh nói: “Tôi xin lỗi vì đã thể hiện hành vi thiếu chuyên nghiệp. Tôi một lần nữa xin lỗi người xem và các BJ. Tôi có thể chấp nhận mọi lời xúc phạm, nhưng khi nghe nhắc đến ‘vụ việc hai năm trước’, nó đã khơi lại chấn thương tâm lý và khiến tôi nghĩ đến các con mình, nên tôi đã mất bình tĩnh".

MC Ding Dong cũng một lần nữa nhắc đến vụ lái xe khi say rượu trước đây. Anh nghẹn ngào nói: “Tôi đã không có công việc suốt một năm rưỡi, và cuối cùng đang cố gắng cho mọi người thấy mình đang sống chăm chỉ trở lại. Nhưng khi nghe những lời đó…”.

Nam MC cúi đầu xin lỗi nhiều lần và khẳng định: “Tôi sẽ không bao giờ lái xe khi uống rượu nữa".

Năm 2022, MC Ding Dong bị cảnh sát bắt giữ gần khu Hawolgok-dong, quận Seongbuk-gu, Seoul, vì lái xe trong tình trạng say xỉn nặng, từ chối kiểm tra nồng độ cồn và bỏ chạy khỏi hiện trường. Trong quá trình bỏ trốn, xe của anh còn đâm vào một xe cảnh sát.

Anh bị truy tố theo Luật Giao thông Đường bộ Hàn Quốc vì tội lái xe khi say rượu và cản trở người thi hành công vụ gây thương tích, nhận mức án 1 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo trong thời gian thử thách 2 năm.

Là diễn viên hài khóa 9 của đài SBS, MC Ding Dong từng được mệnh danh là “MC phụ số một” và “Yoo Jae-suk của các MC phụ”, nhận nhiều lời mời dẫn sự kiện.

Tuy nhiên sau bê bối, anh đã rút khỏi vai trò MC phụ trong các chương trình của đài KBS như Immortal Songs và You Hee Yeol’s Sketchbook.

Gần đây, MC Ding Dong tái xuất truyền hình khi tham gia với vai trò MC phụ trong chương trình Active King Season 3.