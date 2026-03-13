Tình tiết mới vụ con trai ông trùm Ukraine bị sát hại chấn động Bali

Cảnh sát Bali bác bỏ các suy đoán cho rằng nữ blogger người Ukraine Yeva Mishalova, bạn gái của nạn nhân Igor Komarov, có liên quan đến vụ bắt cóc và sát hại người đàn ông này.

Igor Komarov bị sát hại khi đang du lịch Bali cùng bạn gái Yeva Mishalova. Ảnh: Yeva Mishalova/Instagram.

Theo truyền thông Indonesia dẫn nguồn từ cảnh sát Bali, Mishalova chỉ được triệu tập để thẩm vấn với tư cách nhân chứng, nhằm giúp cơ quan điều tra tái dựng lại diễn biến vụ việc. Nhà chức trách không nêu đầy đủ tên của người phụ nữ, chỉ dùng viết tắt E.M., nhưng cho biết đó là bạn gái của Komarov.

Thời gian gần đây, trên mạng xuất hiện nhiều thông tin chưa kiểm chứng cho rằng Mishalova có thể liên quan đến vụ án và đã bị cảnh sát bắt giữ. Tuy nhiên, cảnh sát Bali khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy nữ blogger tham gia lên kế hoạch hay thực hiện vụ giết người.

“Hiện không có bất kỳ biện pháp pháp lý nào được áp dụng đối với E.M. Chúng tôi không bắt giữ hay tạm giam người được cho là bạn gái của nạn nhân”, ông Arya Sandy, người phát ngôn cảnh sát Bali, cho biết.

Trước đó, trên mạng lan truyền một số đoạn video cho thấy Komarov xuất hiện với nhiều vết bầm tím trên mặt và cho biết mình bị bắt cóc. Trong video, người đàn ông này nói những kẻ bắt cóc yêu cầu 10 triệu USD tiền chuộc, nếu không sẽ giết anh. Theo các nguồn truyền thông Nga và Ukraine, Komarov là con trai của Sergei Komarov, ông trùm tội phạm có tiếng tại thành phố Kramatorsk.

Cũng có thông tin chưa được kiểm chứng cho rằng một công dân Ukraine khác là Yermak Petrovskyi bị bắt cóc cùng Komarov nhưng đã trốn thoát. Trong một video khác, Komarov nói rằng anh cùng Petrovskyi từng điều hành các trung tâm lừa đảo qua điện thoại.

Sau đó, các phần thi thể bị phân mảnh được phát hiện trên một bãi biển tại Bali. Kết quả giám định ADN xác nhận nạn nhân chính là Komarov. Do các phần thi thể đã bắt đầu phân hủy khi được tìm thấy, điều tra viên cho rằng người đàn ông này đã tử vong khoảng ba ngày trước đó, tức khoảng ngày 23/2.

Cảnh sát Bali cho biết 6 người nước ngoài, gồm công dân Nga và Ukraine, đang bị nghi liên quan đến vụ án. Trong số này, 4 người đã rời Indonesia, còn 2 người được cho là vẫn đang ở trong nước.