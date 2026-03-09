Diễn biến mới vụ con trai ông trùm Ukraine bị sát hại chấn động Bali

Cảnh sát Bali hé lộ manh mối mới về nơi giam giữ du khách Ukraine Igor Komarov, đồng thời truy nã quốc tế 7 nghi phạm liên quan vụ bắt cóc.

Igor Komarov bị bắt cóc khi đang du lịch Bali với bạn gái. Ảnh: yeva_mishalova/Instagram.

Cảnh sát Bali vừa công bố diễn biến mới trong vụ án gây chấn động liên quan đến du khách Ukraine Igor Komarov.

Theo thông tin điều tra, Komarov bị bắt cóc ngày 15/2 khi đang lái xe máy tại khu vực Jimbaran, thuộc huyện Badung của Bali. Nhân chứng và dữ liệu điều tra cho thấy vụ bắt cóc do nhiều người thực hiện, sử dụng nhiều phương tiện khác nhau. Các nhà điều tra tin rằng đây là một chiến dịch được tổ chức chặt chẽ.

Nhóm tấn công được cho là đã chặn đường Komarov khi anh đang di chuyển và ép anh lên một chiếc xe. Sau đó, nạn nhân được đưa tới một biệt thự sang trọng ở Tabanan, nằm ở khu vực trung tây của Bali, theo Asianetnews.

Khi khám xét, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vết máu, sau đó được xác nhận trùng khớp ADN với Komarov. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một chiếc điện thoại và một chiếc túi được cho là của nạn nhân. Những dấu vết này khiến giới chức tin rằng Komarov có thể đã bị giam giữ tại căn biệt thự sau khi bị bắt cóc.

Liên quan đến vụ án, cảnh sát Indonesia đã xác định có tới 7 nghi phạm, gồm một người nước ngoài mang ký hiệu CH và 6 người khác có tên viết tắt RM, BK, AS, VN, SM và DH.

Theo điều tra, CH bị bắt tại Tây Nusa Tenggara và được cho là người thuê chiếc xe liên quan đến vụ bắt cóc, đồng thời sử dụng hộ chiếu Bỉ giả khi làm thủ tục thuê xe. Tuy nhiên, nhà chức trách cho rằng người này không trực tiếp tham gia thực hiện vụ bắt cóc.

Bốn nghi phạm được cho là đã rời Bali qua sân bay quốc tế của đảo, trong khi những người còn lại có thể vẫn đang lẩn trốn tại Indonesia. Hiện tất cả đã bị đưa vào danh sách truy nã của Indonesia, đồng thời cảnh sát cũng phát lệnh truy nã đỏ của Interpol để phối hợp truy tìm trên phạm vi quốc tế.

Cảnh sát phát hiện nhiều cơ quan nội tạng trên bãi biển Ketewel. Ảnh: Tribunnews.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Komarov đang du lịch Bali cùng bạn gái là Yesa Mishalova, một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội với gần 200.000 người theo dõi trên Instagram.

Chỉ một ngày trước khi xảy ra vụ bắt cóc, cặp đôi đã đăng một bức ảnh chụp chung vào Ngày Valentine, kèm chú thích: "14 February, love you everyday" (tạm dịch: 14/2, yêu anh mỗi ngày).

Sau đó, Yesa tiếp tục đăng một đoạn story khác cho thấy cô bật khóc trước ống kính. Trên đoạn video, cô viết: "Tôi sẽ quay lại khi có đủ sức mạnh". Các điều tra viên cho rằng những bài đăng như vậy có thể vô tình để lộ vị trí của họ.

Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận chính thức rằng nhóm tội phạm đã sử dụng mạng xã hội để theo dõi cặp đôi. Hiện tài khoản Instagram của Yesa đã ngưng đăng tải nội dung và khóa phần bình luận.

Theo một số nguồn truyền thông Nga và Ukraine, Komarov được cho là con trai của Sergei Komarov, nhân vật có tiếng trong giới tội phạm tại thành phố Kramatorsk.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý quốc tế khi một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy Komarov xuất hiện với nhiều vết thương và cầu xin gia đình gửi 10 triệu USD tiền chuộc. Đến ngày 26/2, người dân phát hiện các phần thi thể gần cửa sông Wos, bãi biển Ketewel.

Theo Ủy viên Cảnh sát cấp cao Ariasandy thuộc Cảnh sát Bali, các chuyên gia pháp y đã thu thập 6 mẫu sinh học từ các phần thi thể, gồm răng hàm, xương đòn, mảnh xương đùi, xương sườn, xương ngón chân và một phần xương ống chân.

Theo báo cáo của Daily Mail, ban đầu các nhà điều tra nhận định có khoảng 80% khả năng các phần thi thể này thuộc về Igor Komarov, nhưng cần thêm các xét nghiệm để xác nhận chính xác.

Tình trạng thi thể khiến việc nhận dạng gặp nhiều khó khăn do quá trình phân hủy đã bắt đầu.

Các mẫu này nhanh chóng được phân tích tại phòng thí nghiệm pháp y của cảnh sát ở Jakarta. Kết quả sau đó được đối chiếu với mẫu ADN do gia đình Komarov cung cấp và cho thấy sự trùng khớp với ADN của mẹ nạn nhân.

"Dựa trên kết quả xét nghiệm ADN, các phần thi thể này trùng khớp với nạn nhân", ông Ariasandy cho biết.