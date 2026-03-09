Canh bạc mới của 'vua YouTube'

YouTuber nổi tiếng MrBeast vừa mua ứng dụng tài chính dành cho người trẻ với hơn 7 triệu người dùng, mở đường tham vọng xây dựng “đế chế tài chính” cho Gen Z.

MrBeast gây chú ý khi bước chân vào lĩnh vực tài chính dành cho người trẻ. Ảnh: MrBeast/YouTube.

Ngôi sao YouTube Jimmy Donaldson - nổi tiếng với biệt danh MrBeast, được mệnh danh "vua YouTube" - từng thu hút hàng trăm triệu người xem nhờ những video thử thách “điên rồ” kèm các màn trao tiền khổng lồ cho người tham gia. Giờ đây, nhà sáng tạo nội dung 27 tuổi đang bước vào một lĩnh vực hoàn toàn khác là dịch vụ tài chính.

Công ty của anh đã mua lại Step, ứng dụng tài chính dành cho thanh thiếu niên và người trẻ, hiện có hơn 7 triệu người dùng. Thương vụ khiến MrBeast, theo nghĩa nào đó, trở thành một “nhà băng” mới đối với hàng triệu người hâm mộ của mình.

Từ YouTube đến dịch vụ tài chính

MrBeast hiện là ngôi sao có lượng người đăng ký lớn nhất trên YouTube, với 469 triệu subscriber, nhiều hơn cả dân số Mỹ. Đáng chú ý, phần lớn người theo dõi của anh là thanh thiếu niên và người trẻ.

Theo Jeffrey Housenbold, CEO công ty Beast Industries, chỉ trong ba tháng gần đây, khoảng 1,4 tỷ người trên toàn thế giới đã xem nội dung của MrBeast.

Không chỉ hoạt động trên YouTube, Donaldson còn xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh rộng lớn từ chương trình truyền hình thực tế trên Amazon Prime Video, thương hiệu chocolate, chuỗi burger đến dịch vụ điện thoại di động và thậm chí hợp tác viết tiểu thuyết cùng nhà văn James Patterson.

MrBeast nổi tiếng với các thử thách từ kỳ quặc đến hoành tráng trên YouTube. Ảnh: MrBeast/YouTube.

Tuy nhiên, việc bước chân vào lĩnh vực tài chính được xem là bước đi táo bạo nhất từ trước đến nay của anh. Ứng dụng Step cung cấp các tài khoản chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư dành cho người trẻ. Với người dùng dưới 18 tuổi, tài khoản đầu tư phải có sự giám sát của phụ huynh.

Step cũng phát hành thẻ thanh toán được bảo đảm bằng tiền gửi, hoạt động gần giống thẻ ghi nợ. Mục tiêu là giúp người trẻ xây dựng lịch sử tín dụng sớm, điều vốn rất quan trọng trong hệ thống tài chính Mỹ.

Tuy nhiên, chính phần tài khoản đầu tư lại khiến nhiều người lo ngại.

Ông Housenbold cho rằng tiền điện tử là một loại tài sản có tiềm năng, và Beast Industries đã nhận khoản đầu tư 200 triệu USD từ Bitmine Immersion Technologies - một nền tảng tài sản số do Tom Lee điều hành, với mục tiêu sở hữu 5% nguồn cung của đồng Ether. Thông tin này khiến một số chuyên gia lo ngại rằng hàng triệu thanh thiếu niên có thể bị cuốn vào đầu tư tiền số.

Phía Beast Industries khẳng định tiền điện tử không phải mục tiêu chính của thương vụ, và công ty muốn tập trung vào giáo dục tài chính cho người trẻ.

Niềm đam mê tiền điện tử

Donaldson từng chia sẻ rằng bản thân không được ai dạy về quản lý tiền bạc khi còn nhỏ. "Không ai từng dạy tôi cách đầu tư, xây dựng tín dụng hay quản lý tiền bạc khi còn trẻ", anh viết trên mạng xã hội, giải thích lý do hợp tác với Step.

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà sáng tạo nội dung Jon Youshaei, Donaldson kể rằng lần đầu hiểu về sức mạnh của đầu tư là khi xem một game thủ chơi Call of Duty trên YouTube. Người này nói về lãi kép và cách danh mục đầu tư của anh ta tăng từ vài nghìn USD lên hàng triệu USD.

“Điều đó khiến tôi choáng váng”, Donaldson nói.

Anh từng cân nhắc lập một kênh YouTube riêng về tài chính cá nhân, nơi giải thích các khái niệm như tiết kiệm, đầu tư hay tài khoản hưu trí. Giống nhiều nhà sáng tạo nội dung cùng thế hệ, MrBeast cũng từng đầu tư mạnh vào tiền điện tử.

Quyết định gia nhập lĩnh vực tài chính, tiền điện tử của "vua YouTube" gây nhiều tranh cãi. Ảnh: The New York Times.

Trong cuộc trò chuyện năm 2021 với Logan Paul và Mike Majlak, Logan Paul tiết lộ Donaldson từng nói anh đầu tư 1,5 triệu USD vào Bitcoin. Donaldson cũng từng mua các NFT thuộc bộ sưu tập CryptoPunks theo lời khuyên của doanh nhân Gary Vaynerchuk.

Theo lời Donaldson, một số khoản đầu tư này từng mang lại lợi nhuận gấp 20-30 lần. Tuy vậy, các giao dịch tiền số của anh cũng từng bị đặt nghi vấn trong cộng đồng crypto, dù đại diện công ty khẳng định các cáo buộc này không có cơ sở.

Beast Industries đang xây dựng kế hoạch dài hạn cho lĩnh vực tài chính. Một hồ sơ đăng ký thương hiệu cho cái tên “MrBeast Financial” cho thấy công ty có thể phát triển thẻ tín dụng, dịch vụ cho vay, ứng tiền mặt, các sản phẩm liên quan đến tiền điện tử.

Công ty cho biết sẽ không tham gia memecoin - các đồng tiền số mang tính đầu cơ cao - nhưng có thể phát triển stablecoin riêng, loại tiền điện tử được neo giá theo USD.

Chiến lược này khá giống con đường của nhiều công ty công nghệ tài chính. Chẳng hạn, Robinhood ban đầu chỉ là ứng dụng giao dịch cổ phiếu, sau đó mở rộng sang nhiều dịch vụ tài chính. Trong khi đó, SoFi khởi đầu với cho vay sinh viên và sau này trở thành ngân hàng cung cấp cả giao dịch tiền số.

Theo CEO Housenbold, lợi thế lớn nhất của MrBeast là khả năng tiếp cận hàng trăm triệu người trẻ. Điều này giúp công ty giảm chi phí tìm kiếm khách hàng, từ đó có thể đưa ra lãi suất vay thấp hơn hoặc lãi tiết kiệm cao hơn.

“Chúng tôi biết cách kể chuyện, biết cách biến mọi thứ thành trò chơi và lan truyền. Chúng tôi hiểu Gen Z và Gen Alpha”, ông nói.

Tuy nhiên, việc một người nổi tiếng quảng bá sản phẩm tài chính cũng làm dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích. Trước đây, nhiều nhân vật tài chính nổi tiếng như Suze Orman từng bị chỉ trích vì quảng bá sản phẩm tài chính.

Bản thân MrBeast cũng từng vướng một số tranh cãi, từ phản ánh của thí sinh chương trình Beast Games cho tới các cáo buộc về môi trường làm việc trong quá khứ. Dù vậy, lãnh đạo Beast Industries khẳng định công ty sẽ xây dựng hệ sinh thái tài chính có trách nhiệm và khuyến khích người dùng có hành vi tài chính lành mạnh.

“Bạn có thể thành công trong kinh doanh mà vẫn làm điều tốt”, Housenbold nói, nhắc tới việc công ty chấp nhận chi phí cao hơn để tìm nguồn cacao bền vững cho thương hiệu chocolate Feastables.