Chi tiết vụ con trai ông trùm Ukraine bị sát hại chấn động Bali

Kỳ nghỉ sang trọng tại Bali của Igor Komarov biến thành vụ việc gây chấn động quốc tế, khi anh bị bắt cóc, yêu cầu gia đình nộp khoản tiền chuộc khổng lồ và cuối cùng bị sát hại.

Igor Komarov bị bắt cóc khi đang du lịch Bali với bạn gái. Ảnh: yeva_mishalova/Instagram.

Một kỳ nghỉ xa hoa tại Bali, Indonesia đã nhanh chóng biến thành vụ việc gây lo ngại quốc tế. Nhân vật trung tâm là Igor Komarov, công dân Ukraine 28 tuổi, được cho là có liên quan đến một mạng lưới tổng đài lừa đảo qua điện thoại, theo International Business Times.

Một đoạn video gây sốc lan truyền trên mạng hồi tháng 2 cho thấy Komarov với nhiều vết bầm tím trên cơ thể, gương mặt hoảng loạn. Trong video, anh nói mình đã bị bắt cóc và tra tấn liên quan đến một tranh chấp tài chính trị giá hàng triệu USD.

Theo nội dung đoạn video, những kẻ được cho là bắt cóc đang yêu cầu gia đình Komarov trả 10 triệu USD tiền chuộc.

Ngày 26/2, người dân phát hiện những mảnh thi thể gần cửa sông Wos tại bãi biển Ketewel. Khoảng một tuần sau, cảnh sát Bali cho biết phân tích pháp y đã xác nhận các bộ phận thi thể được tìm thấy này thuộc về Komarov.

Igor Komarov là ai?

Theo các nguồn truyền thông Nga và Ukraine, Komarov là con trai của Sergei Komarov, ông trùm tội phạm có tiếng tại thành phố Kramatorsk. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh được cho là đang đi nghỉ ở Bali cùng bạn gái là blogger người Ukraine Eva Mishalova và một người bạn tên Yermak Petrovsky.

Petrovsky được xác định là con trai của doanh nhân và trùm tội phạm tại thành phố Dnipro - Alexander “Narik” Petrovsky, nhân vật thường được nhắc đến trong các cấu trúc tội phạm có tổ chức tại khu vực.

Trong đoạn video đòi tiền chuộc và một số bài báo liên quan, Komarov được cho là có liên hệ với mạng lưới tổng đài lừa đảo hoạt động tại Dnipro, chuyên nhắm vào người cao tuổi.

Hình ảnh du lịch Bali của Igor Komarov và bạn gái. Ảnh: yeva_mishalova/Instagram.

Theo chính lời Komarov trong đoạn video, các trung tâm này hoạt động dưới “sự bảo kê” của Alexander Petrovsky và được che chắn bởi một số cá nhân trong lực lượng thực thi pháp luật và chính quyền khu vực. Tuy nhiên, những cáo buộc này chưa được cơ quan chức năng xác nhận độc lập. Narik cũng chưa từng bị kết án bất kỳ tội danh nào.

Một đoạn video được cho là quay vào khoảng ngày 19/2 cho thấy Komarov với nhiều vết thương trên mặt và cơ thể khi cầu xin cha mẹ trả tiền chuộc.

Trong clip, anh nói mình đang phải dùng thuốc, cho biết chân và xương sườn đã bị đánh gãy, ngực bị đâm thủng và cảnh báo rằng nhiễm trùng có thể xảy ra. Komarov lo sợ sẽ tiếp tục bị tra tấn nếu số tiền yêu cầu không được chuyển.

Anh nhiều lần khẳng định 10 triệu USD tiền chuộc thực chất là khoản tiền mà những kẻ bắt giữ cho rằng gia đình anh đã lấy từ một tổ chức tội phạm đứng sau mạng lưới lừa đảo quy mô lớn.

Komarov nói rằng nhóm bắt giữ là một tổ chức có tổ chức chặt chẽ và cảnh báo không ai có thể can thiệp, kể cả cảnh sát hay các băng nhóm tội phạm khác. Anh cầu xin gia đình chuyển tiền vào các ví tiền điện tử được chỉ định, nói rằng đó có thể là cách duy nhất để cứu anh.

Mạng lưới tội phạm bị cáo buộc

Trong đoạn video, Komarov cũng mô tả chi tiết về mạng lưới lừa đảo mà anh cho là hoạt động tại Dnipro.

Theo lời anh, các tổng đài này giả danh nhân viên bảo mật ngân hàng và thuyết phục người dân chuyển tiền sang các “tài khoản an toàn”, thực chất do những kẻ lừa đảo kiểm soát. Nạn nhân chủ yếu là những người cao tuổi hoặc dễ bị tổn thương.

Komarov nói rằng Alexander “Narik” Petrovsky đã cung cấp sự bảo kê cho các tổng đài này, nhận khoảng 15.000- 30.000 USD mỗi tháng từ mỗi văn phòng.

Hiện trường nơi thi thể nạn nhân được tìm thấy hôm 26/2. Ảnh: East2West.

Anh cho rằng toàn bộ mạng lưới này gắn với một tổ chức tội phạm có tên “Devjatki”. Theo lời Komarov, việc anh bị bắt cóc xuất phát từ việc gia đình anh bị cáo buộc đã chiếm đoạt một phần tiền từ đường dây này, và khoản tiền chuộc được yêu cầu nhằm thu hồi số tiền mà tổ chức tin rằng đã bị lấy đi.

Tuy nhiên, đây chỉ là những lời cáo buộc trong đoạn video, và hiện chưa có cơ quan thực thi pháp luật nào xác nhận.

Theo các báo cáo truyền thông, Komarov bị bắt khi đang ở Bali cùng Petrovsky và Mishalova, sau khi vị trí của họ có thể đã bị lộ qua mạng xã hội. Một số nhà báo cho rằng các tay bắt cóc có liên hệ với Chechnya có thể đã lần theo dấu vết thông qua các bài đăng có gắn định vị của Mishalova. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận chính thức.

Các báo cáo cho biết Komarov bị bắt đi, trong khi Petrovsky và Mishalova đã kịp trốn thoát.

Dù đoạn video gây phẫn nộ và lan truyền mạnh trên mạng xã hội, nhiều chi tiết quan trọng của vụ việc vẫn chưa được kiểm chứng. Phần lớn thông tin về vụ việc hiện dựa trên nguồn ẩn danh và các báo cáo gián tiếp. Một số thậm chí cho rằng câu chuyện có thể đã bị phóng đại hoặc dàn dựng.

Thi thể bị phân mảnh tìm thấy trên bãi biển Ketewel (Bali) cuối tháng 2 đã được xác nhận bằng ADN là của Ihor Komarov. Cảnh sát Indonesia cho biết nạn nhân bị ép lên ôtô khi đang đi xe máy ở Jimbaran. Giới chức đã xác định 6 nghi phạm là người nước ngoài, được cho là đã rời khỏi Indonesia và đang bị truy nã quốc tế.

Động cơ vụ án vẫn đang được điều tra, chưa xác nhận các thông tin về tiền chuộc 10 triệu USD hay liên quan đến mafia.