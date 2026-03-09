Quốc gia châu Á người dân giàu nhưng kém hạnh phúc

Người dân Hàn Quốc đang kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết, nhưng mức độ hài lòng với thu nhập lại giảm - lần đầu tiên trong một thập kỷ.

Kết quả cuộc khảo sát gần đây cho thấy một nghịch lý ở Hàn Quốc: người dân kiếm được nhiều tiền nhưng vẫn khó thấy hạnh phúc. Ảnh: VCG.

Ngày 5/3, Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc công bố báo cáo “Chất lượng cuộc sống của người Hàn Quốc 2025” phân tích những thay đổi về mức độ hạnh phúc chung trong xã hội và đo lường 71 chỉ số thuộc 11 lĩnh vực, theo Korea JoongAng Daily.

Phần lớn các chỉ số liên quan đến thu nhập, tiêu dùng và tài sản đều được cải thiện. Thu nhập quốc dân bình quân đầu người đạt 43,81 triệu won (khoảng 775 triệu đồng) vào năm 2024, tăng 1,46 triệu won (gần 26 triệu đồng), tương đương 3,5% so với mức 42,35 triệu won (hơn 750 triệu đồng) của năm 2023.

Tài sản ròng của các hộ gia đình - tổng tài sản trừ nợ - trung bình đạt 404,29 triệu won (hơn 7,1 tỷ đồng ) trong năm ngoái, tăng thêm 11,1 triệu won (196 triệu đồng) so với năm trước.

Tuy nhiên, bất chấp những cải thiện này, mức độ hài lòng với thu nhập lại giảm. Tỷ lệ người hài lòng với thu nhập của mình chỉ ở mức 28% vào năm ngoái, giảm 0,1 điểm phần trăm so với năm 2023. Điều đó có nghĩa là chỉ khoảng 2-3 trong số 10 người cảm thấy hài lòng với mức lương của mình.

Mức độ hài lòng với thu nhập đã tăng đều từ năm 2015 (khi chỉ ở mức 11,4%), nhưng năm ngoái lần đầu tiên giảm sau 10 năm. Mức giảm đặc biệt rõ ở nhóm từ 60 tuổi trở lên, khi tỷ lệ hài lòng giảm từ 25,6% năm 2023 xuống còn 23,1% năm ngoái, giảm 2,5 điểm phần trăm.

Giáo sư kinh tế Kim Sang-bong cho rằng sự thay đổi này có thể phản ánh cảm giác thiệt thòi tương đối ngày càng gia tăng.

“Các khoản thưởng lớn tập trung ở một số tập đoàn lớn có thể khiến nhiều người cảm thấy mình nghèo hơn so với người khác. Một yếu tố khác là thu nhập của những người trên 60 tuổi giảm khi họ nghỉ hưu dù vẫn muốn tiếp tục làm việc”, ông nói.

Các cảm xúc tiêu cực như trầm cảm và lo âu đã tăng trở lại mức tương tự thời kỳ đại dịch Covid-19 ở Hàn Quốc, theo báo cáo của chính phủ Hàn Quốc. Ảnh: News1.

Tỷ lệ nghèo tương đối - được định nghĩa là tỷ lệ người có thu nhập dưới 50% mức thu nhập trung vị - cũng xấu đi. Con số này tăng lên 15,3% vào năm 2024, tăng 0,4 điểm phần trăm so với mức 14,9% của năm trước.

Chỉ số này từng cải thiện kể từ năm 2011 khi ở mức 18,5%, nhưng đã chững lại quanh mức 15% trong giai đoạn 2021-2023 trước khi tăng trở lại vào năm ngoái.

Trong nhóm người từ 66 tuổi trở lên, tỷ lệ nghèo tương đối cao hơn nhiều (ở mức 39,8%), nghĩa là khoảng 4 trong 10 người cao tuổi sống trong cảnh nghèo.

Mức độ hài lòng chung với cuộc sống vẫn giữ nguyên ở mức 6,4 trên thang điểm 10 vào năm 2024. Tuy nhiên, chỉ số cảm xúc tiêu cực - bao gồm trầm cảm và lo âu - tăng lên 3,8, so với mức 3,1 của năm trước.

Sau khi giảm từ 4,0 vào năm 2021 xuống 3,1 vào năm 2023, chỉ số cảm xúc tiêu cực đã tăng trở lại trong năm 2024, quay về mức tương tự thời đại dịch Covid-19.

So với các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), mức độ hài lòng với cuộc sống của Hàn Quốc vẫn thấp. Trong giai đoạn 2022-2024, Hàn Quốc đạt điểm trung bình 6,04, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 6,50 của OECD và xếp thứ 33 trong số 38 quốc gia.

Các chỉ số khác liên quan đến sức khỏe và các mối quan hệ xã hội cũng xấu đi. Tỷ lệ béo phì tăng lên 38,1% vào năm 2024, tăng 0,9 điểm phần trăm so với mức 37,2% của năm trước. Tỷ lệ tự tử cũng tăng lên 29,1 ca trên mỗi 100.000 người trong năm 2024, cao hơn mức 27,3 của năm trước.

Mức độ tham gia vào các tổ chức xã hội - như câu lạc bộ hoặc nhóm tình nguyện - giảm mạnh xuống còn 52,3% trong năm 2024, giảm 5,9 điểm phần trăm so với năm trước.

Những chỉ số này suy giảm mạnh nhất ở nhóm người trong độ tuổi 40 - cốt lõi của lực lượng lao động.

Tỷ lệ béo phì ở nhóm tuổi 40 tăng lên 44,1% vào năm 2024, tăng 6,4 điểm phần trăm so với năm trước - cao hơn nhiều so với mức tăng chung 0,9 điểm phần trăm. Tỷ lệ tự tử ở nhóm tuổi này cũng tăng thêm 4,7 ca trên mỗi 100.000 người, mức tăng lớn hơn so với các nhóm tuổi khác.

Mức độ tham gia các tổ chức xã hội của những người trong độ tuổi 40 cũng giảm mạnh nhất, giảm tới 8,9 điểm phần trăm.