Mẹ phá thai ở tuần 36, bỏ con vào tủ đông đến chết rúng động Hàn Quốc

Tòa án tại Seoul (Hàn Quốc) đã tuyên án tù đối với 2 bác sĩ sau khi họ thừa nhận bỏ một em bé vừa chào đời vào tủ đông khiến đứa trẻ tử vong.

Vụ phá thai ở tuần 36 rúng động dư luận Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Unsplash.

Ngày 4/3, Tòa án trung tâm Seoul kết án một bác sĩ phẫu thuật 4 năm tù và giám đốc bệnh viện 6 năm tù vì tội giết người. Hai người bị bắt giam ngay sau khi bản án được tuyên.

Vụ việc bắt đầu gây chú ý từ năm 2024, khi người mẹ họ Kwon đăng video trên YouTube cho biết đã phá bỏ khi thai nhi được 36 tuần tuổi - giai đoạn mà em bé hoàn toàn có khả năng sống sót ngoài tử cung.

Video nhanh chóng lan truyền, khiến dư luận phẫn nộ và buộc Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc phải đề nghị cảnh sát điều tra, theo Asia One.

Tháng 1 năm nay, các công tố viên buộc tội Kwon và các bác sĩ giúp cô phá thai về tội giết người có chủ ý. Trong khi người mẹ và bác sĩ phẫu thuật trực tiếp được đề nghị 6 năm tù, giám đốc bệnh viện là 10 năm sau song sắt.

Kết quả điều tra cho thấy em bé được sinh ra còn sống bằng phương pháp mổ lấy thai. Tuy nhiên, ngay sau đó bác sĩ phẫu thuật cùng giám đốc bệnh viện đã đặt đứa trẻ vào tủ đông, dẫn đến tử vong.

Các công tố viên cho biết nhân viên bệnh viện sau đó còn làm giả hồ sơ y tế của người mẹ để vụ việc được ghi nhận là thai chết lưu. Trong quá trình xét xử, cả bác sĩ phẫu thuật và giám đốc bệnh viện đều thừa nhận hành vi sát hại đứa trẻ.

Công tố viên cũng tiết lộ bệnh viện này đã nhận tổng cộng khoảng 1,4 tỷ won (hơn 25,2 tỷ đồng ) để thực hiện phá thai cho hơn 500 bệnh nhân, nhiều người trong số đó được môi giới đưa đến. Ngoài mức phạt tù lần lượt là 4 và 6 năm, bác sĩ phẫu thuật và giám đốc bệnh viện phải nộp phạt 1,5 triệu won (khoảng 27 triệu đồng).

Về phía người mẹ, tòa tuyên án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, kèm thời gian thử thách 5 năm. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên tranh luận gay gắt tại Hàn Quốc về các ca phá thai muộn và trách nhiệm pháp lý của các cơ sở y tế.