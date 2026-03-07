'Người phụ nữ mạnh nhất thế giới' bị lật tẩy là đàn ông lên tiếng

Sau khi bị tước danh hiệu, vận động viên Jammie Booker mới đây lên tiếng chất vấn ban tổ chức, cho rằng đến nay vẫn chưa có ai chỉ ra rõ ràng quy định mà cô bị cho là đã vi phạm.

Vận động viên Jammie Booker bị phát hiện là đàn ông.

Nhiều tháng sau khi bị tước danh hiệu "Người phụ nữ mạnh nhất thế giới 2025", vận động viên cử tạ chuyển giới Jammie Booker cho biết cô vẫn đang tìm câu trả lời về quyết định này.

Danh hiệu của Booker bị thu hồi chỉ vài ngày sau khi cô thi đấu tại Official Strongman Games World Championship tổ chức ở Arlington, bang Texas, Mỹ vào tháng 11/2025, theo New York Post.

Ban tổ chức cho biết họ phát hiện Booker sinh ra với giới tính nam sau khi một số vận động viên nhận được các hình ảnh nhạy cảm từ quá khứ của cô, thời điểm Booker từng hoạt động trong ngành phim người lớn.

Trên Instagram story, Booker đặt câu hỏi về quyết định này: "Có ai thực sự chỉ ra được tôi đã vi phạm quy định nào không? Tôi liên tục được nói rằng mình đã phá vỡ một 'chính sách rất rõ ràng', nhưng chưa có tổ chức nào cho tôi thấy chính sách đó".

Trong một bài đăng khác, cô viết rằng nhiều tổ chức thể thao đã có quy định về việc người chuyển giới tham gia thi đấu, gồm: International Olympic Committee, International Powerlifting Federation, IFBB, Powerlifting USA, USS Strongman và Strongman Corporation.

Sau khi Booker bị hủy kết quả, ban tổ chức cho biết quy định của giải yêu cầu vận động viên phải thi đấu ở hạng mục phù hợp với giới tính sinh học khi sinh ra.

Jammie Booker bị loại chỉ vài ngày sau khi cô áp đảo tại giải vô địch Official Strongman Games.

Á quân của giải, vận động viên Andrea Thompson - người trước đó đã rời bục trao giải trong lúc bày tỏ sự phản đối - sau đó được công nhận là người chiến thắng. Ban tổ chức nói rằng họ đã tiến hành điều tra việc Booker tham gia thi đấu.

Trong tuyên bố chính thức, họ cho biết: "Nếu chúng tôi biết trước, hoặc nếu thông tin này được khai báo trước hoặc trong thời gian thi đấu, vận động viên này sẽ không được phép tham gia hạng mục Women’s Open".

Theo các nguồn tin, nhiều vận động viên khác cũng không biết về giới tính khi sinh của Booker.

Vận động viên ba lần vô địch Rebecca Roberts cho rằng phụ nữ chuyển giới (tức người sinh ra là nam) không nên thi đấu ở hạng mục nữ. Cô nói sự việc cuối tuần đó thiếu minh bạch và khiến các vận động viên bất ngờ, làm lung lay niềm tin vào sự công bằng của môn thể thao này.

Một vận động viên khác, Jade Dickens, nói với Fox News Digital rằng cô rất tức giận khi biết sự việc. Dickens cho biết nếu biết trước, cô chắc chắn đã lên tiếng trước khi cuộc thi kết thúc, nhưng "không ai biết chuyện này".

Sau đó, các thông tin cũng cho thấy Booker từng xuất hiện trong các bộ phim người lớn với nghệ danh Jammie Jay. Cô từng được đề cử tại lễ trao giải Trans Erotica Awards vào các năm 2020 và 2022.