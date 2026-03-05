Đi trăng mật ở UAE, vợ kịp về, chồng kẹt lại nửa tháng

Cuộc không kích từ Iran khiến sân bay ở Trung Đông đóng cửa, buộc cặp vợ chồng Trung Quốc đang đi trăng mật phải tạm xa nhau khi vợ kịp rời Doha còn chồng mắc kẹt lại.

Zheng đã hy vọng có một kỳ nghỉ lãng mạn với chồng. Ảnh: QQ.com.

Một cặp vợ chồng mới cưới người Trung Quốc buộc phải tạm xa nhau ngay trong chuyến trăng mật ở Trung Đông khi chiến sự Mỹ, Israel và Iran leo thang, khiến nhiều sân bay trong khu vực đóng cửa.

Hai vợ chồng đến từ tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, khởi hành tới Trung Đông từ ngày 19/2 để tận hưởng kỳ nghỉ trăng mật và ngắm cảnh hoàng hôn nổi tiếng của khu vực. Doha (Qatar) là điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình, theo SCMP.

Cặp đôi dùng điểm tích lũy của hãng hàng không để đổi vé hạng thương gia từ Doha sang Sydney, bởi người chồng họ Yu đang làm việc tại Melbourne (Australia). Tuy nhiên, do chính sách của hãng bay, họ không thể đặt hai vé cùng ngày.

Người vợ họ Zheng được sắp xếp bay chuyến 9h sáng ngày 28/2, còn Yu phải bay chuyến tương tự vào ngày hôm sau.

Cũng đúng ngày 28/2, 3 trung tâm hàng không lớn ở Trung Đông gồm Dubai, Abu Dhabi và Doha đồng loạt đóng cửa sân bay do ảnh hưởng từ chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran.

Theo công ty phân tích hàng không Cirium, khoảng 11.000 chuyến bay đến, đi và bay trong khu vực Trung Đông đã bị hủy, ảnh hưởng tới hơn một triệu hành khách. Do khu vực này nằm trên nhiều tuyến bay đường dài quan trọng, việc đóng cửa không phận còn có thể khiến chi phí nhiên liệu và giá vé máy bay tăng lên.

Zheng may mắn kịp rời Doha trước khi sân bay đóng cửa, trong khi chồng cô bị mắc kẹt lại.

Yu cho biết nếu muốn đổi vé sang ngày bay sớm hơn, anh phải trả thêm khoảng 35.000 nhân dân tệ (khoảng 130 triệu đồng). Việc chuyển sang hãng hàng không khác cũng vừa tốn kém vừa phức tạp.

Đám đông chen chúc tại Sân bay Quốc tế Hamad ở Doha, Qatar. Ảnh: Weibo.

Cuối cùng, Yu quyết định đổi sang chuyến bay ngày 13/3 mà không mất phí.

Trong thời gian chờ đợi, Yu ở tại một khách sạn ở trung tâm Doha với giá khoảng 600 nhân dân tệ (2,2 triệu đồng) mỗi đêm. Từ khách sạn, anh có thể nhìn thấy nhiều tên lửa phát nổ trên bầu trời.

Yu nói đã báo cáo tình hình với công ty, và được khuyên nên đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu. Ở phía bên kia, Zheng cho biết cô rất lo lắng cho sự an toàn của chồng.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khuyến cáo công dân tránh đến Iran và các khu vực lân cận đang bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích. Cơ quan này cho biết đã sơ tán hơn 3.000 công dân Trung Quốc khỏi Iran.

Nhiều hãng hàng không và công ty du lịch cũng triển khai chính sách hoàn tiền cho các chuyến bay và khách sạn trong khu vực được đặt đến giữa tháng 3.

Trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục, không ít người tỏ ra ngạc nhiên trước quyết định của cặp đôi. Một người bình luận: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy vợ chồng đi trăng mật mà bay khác ngày". Người khác viết: "Ngay cả khi tình hình căng thẳng như vậy, anh ấy vẫn chọn tiết kiệm tiền hơn là lo cho tính mạng".

Gần đây, truyền thông cũng đưa tin về một phụ nữ Trung Quốc ở tỉnh Sơn Đông đã cùng mẹ và hai con nhỏ chi khoảng 60.000 nhân dân tệ (gần 230 triệu đồng) để rời Dubai bằng đường bộ sang Amman (Jordan), hành trình kéo dài 50 giờ, trước khi bay về Trung Quốc qua Dhaka (Bangladesh).