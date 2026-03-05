Con gái 25 tuổi mới sinh, mẹ U50 cũng đẻ sinh đôi sau 2 tháng

Chỉ sau 2 tháng chị Phương Thủy sinh con đầu lòng, người mẹ U50 của chị cũng đón cặp song sinh nhờ phương pháp IVF.

Mẹ và con gái cùng sinh con, cả nhà tất bật chăm '3 cậu cháu' Sau khi mẹ 42 tuổi đón cặp song sinh, chị Phương Thủy (25 tuổi, Bắc Ninh) vừa sinh con đầu lòng cũng bước vào những ngày tất bật khi cùng gia đình chăm sóc cùng lúc 3 em bé.

Tháng 8/2025, Lê Phương Thủy (sinh năm 2000, tỉnh Bắc Ninh) sinh con trai đầu lòng. Hai tháng sau, mẹ chị - bà Thân Thị Hương (sinh năm 1983) - vượt cạn, chào đón 2 bé trai song sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Trước đó, khi biết mẹ quyết định thực hiện IVF, chị Thủy mong mỏi quá trình chuyển phôi diễn ra thuận lợi. Sau khi chị lập gia đình, trong nhà chỉ còn em gái đang đi học, nên chị hy vọng gia đình có thêm thành viên để bố mẹ bớt trống trải.

"Tôi thấy bố mẹ vẫn còn trẻ nên việc sinh thêm con sẽ khiến gia đình đông vui hơn", chị Thủy chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Tuy nhiên, hành trình ấy đi kèm không ít lo lắng. Thời điểm chuyển phôi, bà Hương đã ngoài 40 tuổi. Gia đình hiểu rõ tỷ lệ thành công của IVF không phải lúc nào cũng như mong muốn, nên những ngày chờ đợi kết quả đều trong tâm trạng hồi hộp.

Bà Hương thực hiện IVF tại một bệnh viện chuyên khoa nam học ở Hà Nội, trong khi gia đình sinh sống tại Bắc Ninh, việc đi lại thường xuyên khiến cả nhà tốn thêm thời gian và chi phí.

Sau cùng, bà Hương đậu thai. Tin vui đến khiến các thành viên trong gia đình nhẹ nhõm. Hai bé song sinh chào đời với cân nặng lần lượt 2,2 kg và 2,3 kg, khỏe mạnh, ăn ngủ đều đặn.

Bà Hương cùng chồng làm lễ đầy tháng cho hai bé sinh đôi.

Sau khi lập gia đình, chị Thủy sống gần nhà mẹ đẻ. Khi con trai được một tháng tuổi, chị thường xuyên bế con về thăm mẹ trong thời gian bà Hương chờ sinh. Đến khi 2 bé song sinh chào đời và trở về nhà, nhịp sinh hoạt của cả gia đình thay đổi đáng kể.

Chị kể có những thời điểm vừa dỗ xong con trai thì đến lượt một trong hai em khóc, mọi việc diễn ra liên tục. Cả nhà thay phiên nhau chăm sóc 3 trẻ nhỏ. Ngoài chị Thủy, bố và các bác trong gia đình cũng cùng hỗ trợ. Thời gian đầu, sinh hoạt chung bị xáo trộn, bữa cơm hiếm khi đủ mặt vì mỗi người tranh thủ ăn theo nhịp ngủ của các bé.

Sau một thời gian, các em bé dần thích nghi, ít quấy khóc hơn, việc chăm sóc cũng đi vào nền nếp.

Về công việc, chị Thủy cho biết đã nghỉ làm từ khi mang thai do nghén nặng và hiện tập trung chăm sóc con. Bà Hương trước đây buôn bán, nhưng khi quyết định làm IVF cũng tạm dừng công việc để dưỡng thai và chăm sóc hai con sau sinh.

Câu chuyện mẹ và con gái lần lượt sinh con cách nhau hai tháng được chị Thủy chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hơn 2,6 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận tích cực, vui vẻ. Nhiều người để lại lời chúc và bày tỏ sự thích thú trước hoàn cảnh đặc biệt của gia đình, trong đó có những bình luận như "Xin vía, nhà chị khéo đẻ quá" hay "25 tuổi và tôi trở thành mẹ bỉm ba con".

Tháng 8/2025, gia đình chị Phương Thủy sinh bé trai đầu lòng.