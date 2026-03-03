2 anh em ruột cưới 2 chị em ruột, sống chung một mái nhà

Vợ chồng anh Trưởng - chị Hiền cùng vợ chồng em trai, em gái quyết định về chung một mái nhà tại Bắc Ninh. Họ san sẻ việc gia đình, kinh doanh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Anh Mạnh (ngoài cùng bên phải) và chị Thúy (ngoài cùng bên trái) trong đám cưới của vợ chồng anh trai - chị gái.

Đó là câu chuyện của vợ chồng anh Hoàng Trọng Trưởng (sinh năm 1992) và chị Trần Thị Thu Hiền (sinh năm 1991) cùng gia đình anh Hoàng Trọng Mạnh (sinh năm 1997) và chị Trần Thị Thu Thúy (sinh năm 1995), ở xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh.

Anh Trưởng và anh Mạnh là anh em ruột, còn chị Hiền và chị Thúy là chị em ruột.

Mối lương duyên định mệnh

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Trọng Mạnh cho biết gia đình thông gia 2 bên vốn là bạn bè thân thiết từ trước. Nhờ sự kết nối ấy, anh Trọng Trưởng, khi đó đã hoàn thành chương trình du học và làm việc tại Nhật Bản, quen chị Thu Hiền, người vừa tốt nghiệp thạc sĩ tại Đài Loan (Trung Quốc) và trở về Việt Nam công tác.

Ban đầu, anh Trưởng và chị Hiền tìm hiểu qua tin nhắn, những cuộc gọi online xuyên biên giới. Sau đó, anh Trưởng về nước rồi hai người chính thức hẹn hò. Tháng 1/2017, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân trong niềm vui và sự chúc phúc của gia đình.

Sau đám cưới, anh Trưởng tiếp tục công tác tại Nhật Bản, còn chị Hiền làm việc ở Việt Nam và sống cùng bố mẹ chồng.

Gia đình anh Mạnh - chị Thúy (ngoài cùng bên phải) luôn đồng hành trong công việc và cuộc sống cùng gia đình anh trai.

Trong khi đó, anh Trọng Mạnh và chị Thu Thúy quen nhau khi cùng sinh hoạt giáo lý tại nhà thờ Công giáo. Khi gia đình anh Trưởng - chị Hiền có em bé, anh Mạnh và chị Thúy thường xuyên qua chơi cùng cháu, từ đó nảy sinh tình cảm.

Suốt 4 năm, cả hai giữ kín chuyện yêu đương vì sợ nếu không đi đến hôn nhân sẽ khó xử cho hai bên thông gia.

"Đến khi chính thức công khai, bố mẹ và người thân của tôi đều vui mừng, dù cũng đoán ra từ trước rồi", anh Mạnh chia sẻ.

Chung sống dưới một mái nhà

Đầu năm 2022, khi anh Mạnh và chị Thúy chuẩn bị kết hôn, anh Trưởng cũng quyết định về Việt Nam làm việc lâu dài. Sau đám cưới, hai gia đình nhỏ thống nhất thuê nhà gần trung tâm Bắc Ninh để thuận tiện đi lại và làm việc.

Hiện tại, gia đình anh Trưởng sống ở tầng 3, gia đình anh Mạnh sống ở tầng 4. Tầng 2 là phòng khách và phòng bếp, còn tầng 1 là cửa hàng kinh doanh.

Năm 2023, cả hai gia đình đều đón thêm thành viên mới. Hai em bé sinh cách nhau chỉ 2 tháng, lớn lên như anh em sinh đôi: cùng ăn, cùng chơi, cùng được ông bà nội ngoại hỗ trợ và hiện học cùng lớp, cùng trường.

Anh Trưởng và anh Mạnh đều làm việc từ xa cho các công ty nên có thể san sẻ với vợ việc chăm sóc con cái. Hàng ngày, mọi người thay nhau đưa đón trẻ, người chơi cùng các bé, người lo cơm nước.

Tổ ấm nhỏ của Trọng Trưởng và Trọng Mạnh (từ trái sang).

Hai gia đình cũng đồng hành trong nhiều việc chung: cùng về nội, về ngoại, cùng chăm sóc các con và gần đây nhất là cùng kinh doanh cửa hàng tại Bắc Ninh.

Trong cách xưng hô, con anh Trưởng vẫn gọi anh Mạnh - chị Thúy là "chú - dì", còn con anh Mạnh - chị Thúy gọi anh chị là "bác - bá", giữ đúng vai vế truyền thống. Dù ở bên nội hay bên ngoại, cách xưng hô đó cũng không thay đổi.

Sống chung dưới một mái nhà, các thành viên tôn trọng sự riêng tư của nhau. Chi phí sinh hoạt không tính toán thiệt hơn, mua đồ cho các bé là mua cho cả 3, ai về sớm thì chủ động lo cơm nước. Gia đình hai bên thông gia cũng thường xuyên gặp gỡ, ăn uống, đi chơi cùng nhau.

"Mỗi người đã có gia đình riêng, anh em tôi vẫn giữ sự thấu hiểu và tôn trọng, nên hiếm khi phát sinh bất đồng", anh Mạnh trải lòng.