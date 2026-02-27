TikToker Lâm Vy ly hôn chồng Tây sau 10 năm bên nhau

Nữ TikToker chia sẻ dòng trạng thái trải lòng về quyết định kết thúc cuộc hôn nhân khi con trai đầu lòng vừa tròn 5 tuổi. Thông tin này đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Rạng sáng 27/2, Lâm Vy (TikToker với 220.000 lượt theo dõi) bất ngờ đăng tải bài viết thông báo ly hôn chồng Tây sau 10 năm bên nhau. Trong bài đăng, Lâm Vy gửi lời xin lỗi đến con trai, gia đình hai bên vì quyết định dừng lại này.

"Ba mẹ xin lỗi Louis, xin lỗi dòng họ 2 bên gia đình, lời hứa năm ấy tụi con không thể giữ, không thể hạnh phúc bên nhau đến già được".

Cô thừa nhận dù từng yêu thương nhau rất nhiều, cả hai cuối cùng vẫn không thể đi tiếp cùng nhau, "10 năm hôn nhân chỉ còn là kỷ niệm".

Lâm Vy và chồng Tây ly hôn sau 10 năm gắn bó. Ảnh: Lâm Vy/Facebook.

Nữ TikToker cho biết ngày sinh con trai, cô từng xúc động ôm con khóc vì hạnh phúc khi chào đón một sinh linh mới. Tuy nhiên, 5 năm sau, cũng chính khoảnh khắc ôm con vào lòng, cô phải nói lời xin lỗi vì không thể mang đến cho con một gia đình trọn vẹn.

Bài chia sẻ của Lâm Vy nhanh chóng nhận được hơn 23.000 lượt thích và hơn 1.000 lượt bình luận từ người theo dõi.

Bên dưới, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối cho chuyện tình kéo dài một thập kỷ của cặp đôi. Không ít khán giả gửi lời động viên, mong cô giữ tinh thần tích cực để tiếp tục chăm sóc con trai và ổn định cuộc sống.

Một số ý kiến cũng bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng việc dừng lại khi không còn hạnh phúc là lựa chọn cần thiết để cả hai có thể bắt đầu lại theo cách tốt hơn.

Lâm Vy khẳng định đây là lựa chọn đã được suy nghĩ kỹ lưỡng. "Không có ai ngoại tình, không có ai bồ bịch, cũng không ai bạo hành ai. Hai đứa chỉ đơn giản là không còn yêu nhau nữa. Đã thử hết cách trong một thời gian rất dài rồi", cô viết. Sau ly hôn, cô cho biết sẽ tập trung chăm sóc con và cân bằng lại cuộc sống cá nhân.

Lâm Vy là một TikToker nổi tiếng với những chia sẻ thẳng thắn, không ngại va chạm trên mạng xã hội. Cô cũng được biết đến với các nội dung xoay quanh cuộc sống vợ chồng, gia đình. Vì vậy, thông tin ly hôn khiến nhiều người theo dõi bất ngờ.