Tài xế Nghệ An khóc nghẹn nhìn 11 xe máy chở thuê cháy rụi ở cao tốc

Chị An cho biết khi phát hiện xe bốc cháy trên cao tốc, chồng chị đã cố tấp vào lề, tìm cách cứu 11 xe máy trên thùng nhưng bất thành vì lửa lan quá nhanh.

Tài xế khóc gục khi 11 xe máy chở thuê bốc cháy trên cao tốc Vụ hỏa hoạn trên cao tốc qua Thanh Hóa hôm 26/2 không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi chiếc xe tải và 11 xe máy chở trên thùng, nhiều xe cháy trơ khung.

Khoảng 18h30 ngày 26/2, anh Văn Trọng (sinh năm 1988, quê Quỳnh Hợp, Nghệ An) điều khiển xe tải lưu thông trên cao tốc qua Thanh Hóa thì phương tiện bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi chiếc xe tải và 11 xe máy chở trên thùng, nhiều xe cháy trơ khung.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị An - vợ anh Trọng - cho biết chồng hiện làm việc với cơ quan chức năng để phục vụ điều tra.

“Toàn bộ giấy tờ, điện thoại đều cháy rụi nên anh không thể liên lạc. Lúc xe cháy, anh phải mượn điện thoại người đi đường gọi về báo cho vợ con”, chị nói.

Sự cố cháy xe xảy ra bất ngờ khiến nam tài xế thất thần. Ảnh cắt từ clip: Bích Thuỷ.

Theo lời chị An, khi phát hiện khói lửa bốc lên, anh Trọng cùng một người làm chung bật xi nhan, tấp xe vào lề đường và tìm cách xử lý. Tuy nhiên, do xe được gia cố chắc chắn, lửa lan quá nhanh nên không thể cứu kịp.

“Anh buồn lắm, đang phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết mọi việc”, chị An chia sẻ.

Gia đình ước tính tổng thiệt hại khoảng 350-400 triệu đồng. Trong đó, 11 xe máy bị cháy gồm cả xe mới lẫn xe cũ, đều là tài sản của người quen trong xóm gửi nhờ vận chuyển. Hiện vụ việc vẫn chờ cơ quan chức năng giải quyết, chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân và mức bồi thường.

Chị An chia sẻ thêm anh Trọng làm việc tại Hà Nội, là lao động chính trong gia đình và nhận chở thuê xe để kiếm thêm thu nhập.

Sau sự việc, biết hoàn cảnh gia đình, nhiều người đã động viên, hỗ trợ. Chị An cho biết đã đăng bài kêu gọi trên Facebook và đến nay nhận được khoảng 30 triệu đồng từ các nhà hảo tâm.

“Gia đình tôi rất biết ơn tấm lòng của mọi người lúc khó khăn”, chị nói.