Cô gái chết bí ẩn dưới mương ở Thái Lan sau tin nhắn 'cứu tôi'

Người phụ nữ Trung Quốc làm công việc tiếp rượu được phát hiện tử vong trong kênh nước tại Thái Lan sau khi gửi tin nhắn cầu cứu cho bạn. Nạn nhân mất tích sau một bữa tiệc.

Camera ghi lại cảnh Ji Cherngchao bước vào bữa tiệc. Ảnh: TMN Cable TV Pattaya.

Người phụ nữ Trung Quốc làm công việc tiếp rượu ở các bữa tiệc được phát hiện tử vong trong một con kênh tại tỉnh Ratchaburi, Thái Lan, cách nơi cô mất tích hơn 200 km. Nạn nhân được xác định là Ji Cherngchao (34 tuổi), làm việc tại thành phố du lịch Pattaya, Bangkok Post đưa tin.

Theo truyền thông địa phương, trước khi mất tích, Ji tham gia một buổi tụ tập tại một biệt thự hồ bơi cùng một nhóm người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc. Đây cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy trong trạng thái tỉnh táo.

Thợ lặn Thái Lan tiến hành tìm kiếm nạn nhân quanh khu vực gần con mương ở tỉnh Ratchaburi. Ảnh: Amporn Sangkaew.

Diễn biến vụ việc trở nên đáng chú ý khi vào khoảng 6h37 sáng 21/2, Ji đã gửi tin nhắn cho một người bạn với nội dung: "Cứu tôi". Cô cũng được cho là đã chia sẻ vị trí của mình trước khi mất liên lạc hoàn toàn. Không thể liên hệ lại, người bạn đã thông báo cho bạn trai của Ji là Zhang Xiaotian. Người này sau đó bay từ Trung Quốc sang Thái Lan chỉ 2 ngày sau và trình báo vụ việc với cảnh sát.

Quá trình trích xuất camera an ninh tại biệt thự nơi Ji xuất hiện hé lộ nhiều tình tiết đáng ngờ. Hình ảnh ghi lại cho thấy một người đàn ông đã bế Ji ra khỏi khu nhà trong tình trạng bất động, nghi đã mất ý thức. Sau đó, nạn nhân bị bế lên một chiếc xe BMW màu đen và rời đi. Cảnh sát nhận định người đàn ông này có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Đến khoảng 13h ngày 25/2, thi thể của Ji được phát hiện tại một con kênh nằm trong khu vực trồng dừa và xoài ở tỉnh Ratchaburi. Khi được tìm thấy, thi thể nạn nhân đã trong tình trạng phân hủy một phần và chỉ mặc quần short trắng. Khoảng cách lớn giữa nơi mất tích và nơi phát hiện thi thể khiến vụ việc càng trở nên bí ẩn.

Hình ảnh ghi lại người đàn ông Trung Quốc liên quan đến cái chết bí ẩn của nạn nhân. Ảnh: Amporn Sangkaew.

Cảnh sát Thái Lan sau đó đã xác định một nghi phạm là Zhao Tianxing (29 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và phát lệnh truy nã. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, đồng thời tiến hành khám nghiệm pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như vai trò của các cá nhân liên quan.

Vụ việc đang thu hút sự chú ý của dư luận, khi những tình tiết xoay quanh tin nhắn cầu cứu cuối cùng của nạn nhân vẫn chưa được làm rõ.