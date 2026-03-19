Trải nghiệm kinh hoàng khi theo gái lạ vào bar ở Thái Lan

Đi theo vài cô gái lạ vào quán bar ở Chiang Mai, nhóm influencer (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) đến từ Anh bị lừa gọi món, thậm chí đánh đập, vòi tiền.

Anh em nhà Leigh có trải nghiệm đáng sợ khi du lịch Chiang Mai, Thái Lan.

Ngày 17/3, Harrison Leigh, thành viên gia đình "Famileigh" nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 1 triệu người theo dõi Instagram, đăng tải video cùng em trai kể về "đêm đáng sợ nhất cuộc đời" tại thành phố Chiang Mai (Thái Lan).

Theo đó, Harrison cho biết trong chuyến du lịch vừa qua, nhóm của anh gặp một số cô gái địa phương và hỏi họ nên đi đâu chơi vào buổi tối. Các cô gái đã dẫn nhóm influencer đến một quán bar, bên trong có phòng karaoke riêng.

"Sau đó họ gợi ý chúng tôi gọi đồ uống rồi hỏi bản thân có thể uống cùng không, chúng tôi đồng ý", Harrison kể.

Nam du khách cho hay trong phòng có rất nhiều cô gái song quán bar không kinh doanh dịch vụ múa thoát y. Ban đầu, hóa đơn là khoảng 100 bảng Anh (3,5 triệu đồng) nhưng sau đó đồ ăn và cả một chai whisky xuất hiện.

Nhóm du khách Anh được các cô gái mời chào đến một quán bar. Ảnh cắt từ clip.

Harrison cho biết nhóm anh không hề gọi những thứ này, song quán vẫn liên tục mang đồ vào phòng và tính tiền.

Sau đó, nhóm du khách bị yêu cầu trả thêm 12.000 baht (9,6 triệu đồng). Nhóm đã thanh toán khoản này và quyết định dừng lại, cho rằng nên rời đi trước khi phát sinh thêm chi phí.

Khi gọi taxi, họ nhận thấy "một cô gái rời khỏi phòng”. Đến khi cả nhóm đứng dậy rời quán, 8 người đàn ông bất ngờ xông vào phòng, khóa cửa và yêu cầu trả 64.000 baht (hơn 51 triệu đồng).

Nhóm từ chối trả số tiền này, cho biết họ chỉ uống vài chai bia. Tuy nhiên, khi cố gắng rời đi, tình hình trở nên bạo lực. Một người bị "quật xuống đất", trong khi người khác bị đấm và đá túi bụi khi cố can thiệp.

Sau một giờ liên tục van xin, toàn bộ tiền mặt của các chàng trai bị lấy. Qua ứng dụng Google dịch, những kẻ trong quán bar còn đe dọa sẽ gọi "cảnh sát và mafia Chiang Mai đến đánh".

Nhóm du khách cũng bị cho xem video ghi lại cảnh mình gật đầu khi đồ uống được gọi. Cuối cùng, nhóm được "giảm giá" xuống còn 35.000 baht (28 triệu đồng) để rời đi và đã chấp nhận trả số tiền này. May mắn các thành viên sau đó được an toàn.

Dù trải qua sự việc đáng sợ, nhóm du khách cho biết Thái Lan vẫn là một điểm đến tuyệt vời và vẫn muốn quay lại trong tương lai.

Lừa đảo gọi đồ tại các quán bar, cơ sở dịch vụ không phải là hiếm ở các điểm du lịch tại Thái Lan. Ngoài mánh khóe dạng "dí bill", du khách có thể gặp phải những lời mời chào đến xem các show diễn người lớn ở quán bar, sau đó bị tính phí đồ uống giá cắt cổ hoặc vòi tiền boa.

Một kiểu lừa đảo khác là du khách được xem thực đơn với một kiểu giá, nhưng khi tính tiền, chi phí sẽ khác hẳn. Lúc này, nhân viên quán bar quay lại với một thực đơn khác. Nếu từ chối, nạn nhân có thể bị "đồng bọn" của quán có thể đến làm khó hoặc dọa dẫm.