'Đứa trẻ hư hỏng nhất nước Anh' trở thành hiệu trưởng ở Thái Lan

Tháng 11/2020, tại Chester Crown Court (Anh), anh bị tuyên án 11 tháng tù treo sau khi đấm một người đàn ông tại khu giải trí Tenpin Cheshire Oaks. Chưa đầy một năm sau, tháng 9/2021, Roberts lại ra tòa vì làm gãy xương hàm một người đàn ông trong vụ ẩu đả tại hộp đêm. Lần này, anh bị tuyên 18 tháng trong trại giam dành cho thanh thiếu niên phạm tội. Sau khi được thả khỏi nhà tù HMP Hindley vào tháng 3/2023, Roberts bắt đầu đọc nhiều sách về phát triển bản thân và tìm đến các huấn luyện viên sức khỏe tinh thần, trong đó có diễn giả nổi tiếng Bob Proctor.