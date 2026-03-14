'Đứa trẻ hư hỏng nhất nước Anh' trở thành hiệu trưởng ở Thái Lan

Từng bị gắn mác là "đứa trẻ hư hỏng nhất nước Anh", Tom Roberts giờ đây đã có cuộc sống hoàn toàn khác. Chàng trai đến từ Ellesmere Port sáng lập Generation I, một học viện phát triển bản thân đặt trụ sở tại Koh Samui (Thái Lan). Tại đây, anh cung cấp các chương trình giúp khách hàng trên khắp thế giới trở thành "phiên bản tốt nhất của chính mình". Doanh nghiệp của Roberts hiện phục vụ hơn 240 khách hàng toàn cầu.
Roberts từng xuất hiện trong chương trình truyền hình Mr Drew's School For Boys vào năm 2014, khi mới 11 tuổi. Thời điểm đó, cậu bé liên tục gây rối, đánh nhau và chửi thề với người lớn ngay trước ống kính máy quay. Nhìn lại quá khứ, Roberts thừa nhận hành vi của mình khi tham gia chương trình truyền hình là "khủng khiếp". Tuy vậy, anh cho biết những trải nghiệm đó giúp mình hiểu và hướng dẫn những người trẻ đang gặp khó khăn tương tự.
Bi kịch gia đình là bước ngoặt khiến cuộc đời cậu bé trượt dài. Cha của Roberts, ông Lou, qua đời vì nghiện rượu ở tuổi 56 khi Roberts mới 9 tuổi. Roberts kể: "Cái chết của bố khiến mọi thứ tệ hơn rất nhiều. Tôi bắt đầu đẩy mọi người xung quanh đến giới hạn chịu đựng của họ". Thời tiểu học, anh thường xuyên trèo qua cửa sổ để trốn học và liên tục gây gổ. Chỉ vài tuần trước khi kết thúc năm học cuối cấp tiểu học, Roberts bị đuổi học sau khi xúc phạm hiệu trưởng.
Hy vọng con trai thay đổi, mẹ anh - bà Christina Sadler (52 tuổi) - đã đăng ký cho con tham gia chương trình truyền hình sau khi đọc thấy thông tin trên tạp chí. Dù vậy, sự cải thiện không kéo dài. Chỉ 3 tháng sau khi vào trung học, Roberts lại đối mặt với nguy cơ bị đuổi học. Sau đó, anh được chuyển đến Archers Brook SEMH School, một trường chuyên dành cho học sinh gặp khó khăn về hành vi. Dù tiếp tục học lên cao đẳng ngành kinh doanh, Roberts vẫn gặp khó khăn trong việc kiểm soát cơn nóng giận.
Tháng 11/2020, tại Chester Crown Court (Anh), anh bị tuyên án 11 tháng tù treo sau khi đấm một người đàn ông tại khu giải trí Tenpin Cheshire Oaks. Chưa đầy một năm sau, tháng 9/2021, Roberts lại ra tòa vì làm gãy xương hàm một người đàn ông trong vụ ẩu đả tại hộp đêm. Lần này, anh bị tuyên 18 tháng trong trại giam dành cho thanh thiếu niên phạm tội. Sau khi được thả khỏi nhà tù HMP Hindley vào tháng 3/2023, Roberts bắt đầu đọc nhiều sách về phát triển bản thân và tìm đến các huấn luyện viên sức khỏe tinh thần, trong đó có diễn giả nổi tiếng Bob Proctor.
Đến tháng 11/2023, anh chuyển đến Thái Lan. Chỉ một tháng sau, Roberts chính thức ra mắt học viện Generation I. Doanh nghiệp trực tuyến này cung cấp các chương trình phát triển cá nhân được thiết kế riêng, nhằm giúp khách hàng "thay đổi cuộc sống" và "viết lại câu chuyện của chính mình".
Nhìn lại chặng đường đã qua, Roberts nhớ rằng trong suốt tuổi thơ, nhiều người từng nghĩ anh sẽ không làm được điều gì. Anh nói: "Gần như cả tuổi thơ tôi, mọi người đều bảo tôi sẽ chẳng đi đến đâu. Còn bây giờ, tôi là một doanh nhân đang giúp thay đổi cuộc đời người khác, giống như một nhà trị liệu vậy".
