Từng bị bắt nạt vì đôi mắt châu Á, hot girl lai Việt đổi đời nhờ MXH

|
Lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở Hà Lan, Selina Amy luôn cảm thấy mình là người "lạc lõng". Ngoại hình của cô khác hẳn phần lớn bạn bè cùng trang lứa. Amy mang hai dòng máu Việt Nam và Hà Lan. Trong cộng đồng nơi hầu hết mọi người có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, những đường nét Á Đông đậm nét khiến cô trở nên nổi bật, theo The New York Post.
|
Nữ người mẫu nhớ lại rằng khi còn nhỏ, cô thường ước mình trông giống mọi người hơn để không bị trêu chọc. Bạn bè nhiều lần chọc ghẹo về đôi mắt của cô hoặc gọi cô bằng những biệt danh khó nghe. Việc đến trường trở thành nỗi ám ảnh, khiến cô chỉ muốn thu mình lại và cảm thấy bản thân không hề xinh đẹp.
Chỉ đến khi trưởng thành hơn và bắt đầu chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội, Amy mới dần nhận ra rằng sự khác biệt lại chính là điều đặc biệt.
|
Cô cho biết khi bắt đầu đăng tải nhiều nội dung hơn về cuộc sống của mình, cô nhận ra việc khác biệt không phải điều xấu. Từ đó, Amy ngừng cố gắng "trông bớt giống người châu Á hơn" hay cố gắng thay đổi bản thân để giống người khác. Sự thay đổi trong suy nghĩ cũng khiến cô thay đổi cách sống và cách làm việc. Amy bắt đầu xây dựng hình ảnh cá nhân của mình dựa trên chính những điều khiến cô khác biệt.
|
Khi tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa Việt Nam - quê hương của mẹ - từ truyền thống, ẩm thực đến những ký ức gia đình, cô cảm thấy có điều gì đó thay đổi bên trong mình. Amy nói rằng khoảng thời gian sống tại Việt Nam là một trải nghiệm "chữa lành".
|
Ngoài công việc người mẫu, Amy còn có nền tảng học vấn trong lĩnh vực tâm lý học và giáo dục đặc biệt. Điều này giúp cô hiểu rõ hơn vì sao những trải nghiệm bị bắt nạt thời nhỏ lại ảnh hưởng sâu sắc đến con người hiện tại của mình.
|
Theo Amy, cô từng chọn học tâm lý học vì muốn hiểu tại sao con người có thể làm tổn thương người khác và vì sao những tổn thương khi còn nhỏ lại đau đớn đến vậy. Qua thời gian, cô nhận ra điều quan trọng nhất là xây dựng sự tự tin từ bên trong, bởi động lực có thể thay đổi nhưng giá trị bản thân là thứ cần được nuôi dưỡng lâu dài.
|
Hiện nay, Amy sở hữu hơn 122.000 người theo dõi trên Instagram và kiếm được thu nhập hơn 100.000 USD nhờ việc sáng tạo nội dung. Nhìn lại quá khứ, cô cho biết không còn giữ sự oán giận với những người từng bắt nạt mình. Amy chỉ mong họ đang sống tốt và sẽ dạy con cái theo cách khác.
Kể từ khi ra đời vào khoảng năm 1873, chủ nghĩa nữ quyền đã góp phần định hình hệ thống luật pháp, văn hóa và xã hội trên toàn thế giới. Cuốn sách Nữ quyền - Khái lược những tư tưởng lớn mang đến cái nhìn tổng quan sinh động về một trong những phong trào xã hội quan trọng và có ảnh hưởng, nhưng cũng gây tranh cãi bậc nhất trong lịch sử nhân loại.