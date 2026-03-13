Từng bị bắt nạt vì đôi mắt châu Á, hot girl lai Việt đổi đời nhờ MXH

Nữ người mẫu nhớ lại rằng khi còn nhỏ, cô thường ước mình trông giống mọi người hơn để không bị trêu chọc. Bạn bè nhiều lần chọc ghẹo về đôi mắt của cô hoặc gọi cô bằng những biệt danh khó nghe. Việc đến trường trở thành nỗi ám ảnh, khiến cô chỉ muốn thu mình lại và cảm thấy bản thân không hề xinh đẹp.

Chỉ đến khi trưởng thành hơn và bắt đầu chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội, Amy mới dần nhận ra rằng sự khác biệt lại chính là điều đặc biệt.