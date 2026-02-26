Pháp sư Hàn Quốc là mẹ đơn thân, bị dụ sinh con năm 19 tuổi

|
Thời gian gần đây, show truyền hình thực tế về tâm linh của Hàn Quốc Battle of Fates (Đại chiến vận mệnh) đang là chương trình gây chú ý. Trong dàn 49 pháp sư, thầy bói so tài, nổi bật lên là cái tên Noh Seulbi - nữ pháp sư sinh năm 1998. Trong nhiệm vụ "Xác định nguyên nhân tử vong", sau khi ngày sinh và ngày mất được tiết lộ, Noh đã dự đoán chính xác nguyên nhân tử vong mà không cần bất kỳ công cụ nghi lễ nào, trở thành người đầu tiên giành được một vị trí trong danh sách những người ở lại.
Chia sẻ trong chương trình, Noh cho biết cô đã có 5 năm hành nghề. Bên cạnh câu chuyện tâm linh, nhan sắc của pháp sư Gen Z cũng nhanh chóng thu hút khán giả. Cùng với độ phủ sóng của chương trình, Noh được nhiều dân mạng châu Á quan tâm. Hôm 24/2, cô gây chú ý khi chia sẻ lời khuyên tâm linh bằng nhiều thứ tiếng, gồm cả tiếng Việt: "Tháng này, nếu bạn sơn móng tay kim tuyến màu trắng, vận tình duyên của bạn sẽ tốt hơn".
|
Sau khi gây chú ý trong chương trình tâm linh, câu chuyện cô từng tham gia show Teenage Parents (Cha mẹ tuổi teen) của đài MBN vào năm 2023 bất ngờ được "đào" lại và bùng nổ mạng xã hội. Theo The Chosun Daily, Noh Seulbi làm mẹ năm 19 tuổi.
Cô tiết lộ rằng thời điểm đó, mình đang phải chịu đựng bạo lực học đường lẫn bạo lực gia đình. Vô tình nhận một tin nhắn đề nghị xem bói trên mạng từ một người đàn ông, cô tin tưởng khi thấy anh ta dường như "đọc" được hết tâm trí mình. Người này dụ dỗ khiến cô tin rằng số mệnh của mình là phải kết hôn sớm, để bỏ nhà để sống với anh ta và cuối cùng khiến cô mang thai ở tuổi 19.
|
Sau khi sinh con, Noh phát hiện ra người đàn ông đó có nhân tình. Cô quyết định chấm dứt mối quan hệ và nuôi con một mình. Tuy nhiên, người đàn ông đã nhiều lần đe dọa, ép cô phải viết giấy khai tử cho chính con gái mình để anh ta thoát khỏi trách nhiệm của một người cha. Cũng trong thời gian này, cô phát hiện ra mình có năng lực tâm linh và chọn con đường truyền bá tâm linh.
Kể từ sau khi tham gia chương trình thực tế vào năm 2023, Noh Seulbi hoạt động năng nổ hơn trên mạng xã hội và gây dựng được danh tiếng nhất định trong lĩnh vực của mình. Cô thể hiện thái độ tự tin, mạnh mẽ, sẵn sàng đương đầu mọi thứ để bảo vệ con gái nhỏ.
Hiện Noh vẫn nuôi con một mình và dần thoát khỏi ám ảnh quá khứ. Cô hoạt động trên mạng xã hội với vai trò pháp sư và influencer, nhận quảng cáo cho nhiều nhãn hàng.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.