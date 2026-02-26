Pháp sư Hàn Quốc là mẹ đơn thân, bị dụ sinh con năm 19 tuổi

Cô tiết lộ rằng thời điểm đó, mình đang phải chịu đựng bạo lực học đường lẫn bạo lực gia đình. Vô tình nhận một tin nhắn đề nghị xem bói trên mạng từ một người đàn ông, cô tin tưởng khi thấy anh ta dường như "đọc" được hết tâm trí mình. Người này dụ dỗ khiến cô tin rằng số mệnh của mình là phải kết hôn sớm, để bỏ nhà để sống với anh ta và cuối cùng khiến cô mang thai ở tuổi 19.