Sắc vóc tuổi 18 của con gái cựu hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ

Huệ Anh (sinh năm 2008), con gái của cựu hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ, vừa bước sang tuổi 18. Trong dịp sinh nhật, cô nhận được lời chúc tình cảm từ mẹ. Trên trang cá nhân, Kim Huệ chia sẻ: "Thêm một tuổi mới, thêm một bước trưởng thành. Mong con gái của mẹ luôn tự tin, bản lĩnh và sống đúng với ước mơ của mình. Dù con bao nhiêu tuổi, con vẫn mãi là bé con trong tim mẹ. Tuổi mới, mẹ chúc con luôn chăm ngoan, tự tin, học thật tốt và mạnh mẽ theo đuổi điều mình yêu thích. Dù thế nào, mẹ vẫn luôn là hậu phương vững chắc của con". Ảnh: Kim Huệ/Facebook.