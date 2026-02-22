Sắc vóc tuổi 18 của con gái cựu hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ

|
Huệ Anh (sinh năm 2008), con gái của cựu hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ, vừa bước sang tuổi 18. Trong dịp sinh nhật, cô nhận được lời chúc tình cảm từ mẹ. Trên trang cá nhân, Kim Huệ chia sẻ: "Thêm một tuổi mới, thêm một bước trưởng thành. Mong con gái của mẹ luôn tự tin, bản lĩnh và sống đúng với ước mơ của mình. Dù con bao nhiêu tuổi, con vẫn mãi là bé con trong tim mẹ. Tuổi mới, mẹ chúc con luôn chăm ngoan, tự tin, học thật tốt và mạnh mẽ theo đuổi điều mình yêu thích. Dù thế nào, mẹ vẫn luôn là hậu phương vững chắc của con". Ảnh: Kim Huệ/Facebook.
|
Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp của Kim Huệ và người hâm mộ cũng gửi lời chúc mừng tới Huệ Anh, khen ngợi cô ngày càng xinh xắn, dịu dàng, ra dáng thiếu nữ và có thần thái tự tin. Ảnh: _highp_/Instagram.
Tháng 11/2025, Huệ Anh vừa tốt nghiệp cấp 3 tại Hà Nội, mở ra hành trình mới của tuổi trưởng thành. Nhiều người nhận xét Huệ Anh thừa hưởng chiều cao và nét đẹp từ mẹ. Năm 17 tuổi, cô nàng cao gần 1,7 m và có thể cao thêm nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao. Ảnh: _highp_/Instagram.
Là con gái của cựu hoa khôi bóng chuyền, song Huệ Anh không nối gót mẹ mà bộc lộ đam mê bóng rổ từ sớm. Trên trang cá nhân, Kim Huệ thường xuyên đăng tải hình ảnh đến trường ủng hộ con gái thi đấu. Ảnh: Kim Huệ/Facebook.
Nhờ ngoại hình săn chắc, khuôn mặt ăn ảnh, Huệ Anh từng làm mẫu cho nhiều nhãn hàng thể thao trong nước. Trong các concept chụp hình, cô nàng sinh năm 2008 thường xuất hiện với trang phục thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Ảnh: _highp_/Instagram.
|
Bên cạnh hình ảnh năng động, Huệ Anh còn cho thấy cá tính mạnh mẽ. Trong một số bộ ảnh gần đây, cô thử sức với phong cách trang điểm và tạo hình cá tính với họa tiết da báo, kết hợp corset đen gợi cảm. Ảnh: _highp_/Instagram.
Là con của một gương mặt quen thuộc trong làng thể thao Việt Nam, Huệ Anh sớm nhận được sự quan tâm từ công chúng. Dù vậy, cô vẫn giữ lối sống kín đáo, tập trung cho việc học tập và phát triển bản thân. Những hình ảnh đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội thường mang màu sắc nhẹ nhàng, ghi lại các dấu mốc đáng nhớ như ngày bế giảng, khoảnh khắc chụp kỷ yếu hay những buổi tụ họp cùng bạn bè. Trước đó, Kim Huệ từng tiết lộ Huệ Anh kín tiếng, biết cách cân bằng giữa việc học và các hoạt động ngoại khóa. Ảnh: _highp_/Instagram.
Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâu và Bạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.