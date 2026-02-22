Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sắc vóc tuổi 18 của con gái cựu hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ

  • Chủ nhật, 22/2/2026 14:31 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Con gái cựu hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ vừa bước sang tuổi 18. Cô nhận được nhiều lời khen về diện mạo và năng khiếu thể thao giống mẹ.

hoa khoi bong chuyen anh 1

Huệ Anh (sinh năm 2008), con gái của cựu hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ, vừa bước sang tuổi 18. Trong dịp sinh nhật, cô nhận được lời chúc tình cảm từ mẹ. Trên trang cá nhân, Kim Huệ chia sẻ: "Thêm một tuổi mới, thêm một bước trưởng thành. Mong con gái của mẹ luôn tự tin, bản lĩnh và sống đúng với ước mơ của mình. Dù con bao nhiêu tuổi, con vẫn mãi là bé con trong tim mẹ. Tuổi mới, mẹ chúc con luôn chăm ngoan, tự tin, học thật tốt và mạnh mẽ theo đuổi điều mình yêu thích. Dù thế nào, mẹ vẫn luôn là hậu phương vững chắc của con". Ảnh: Kim Huệ/Facebook.

hoa khoi bong chuyen anh 2

Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp của Kim Huệ và người hâm mộ cũng gửi lời chúc mừng tới Huệ Anh, khen ngợi cô ngày càng xinh xắn, dịu dàng, ra dáng thiếu nữ và có thần thái tự tin. Ảnh: _highp_/Instagram.

hoa khoi bong chuyen anh 3hoa khoi bong chuyen anh 4

Tháng 11/2025, Huệ Anh vừa tốt nghiệp cấp 3 tại Hà Nội, mở ra hành trình mới của tuổi trưởng thành. Nhiều người nhận xét Huệ Anh thừa hưởng chiều cao và nét đẹp từ mẹ. Năm 17 tuổi, cô nàng cao gần 1,7 m và có thể cao thêm nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao. Ảnh: _highp_/Instagram.

hoa khoi bong chuyen anh 5hoa khoi bong chuyen anh 6

Là con gái của cựu hoa khôi bóng chuyền, song Huệ Anh không nối gót mẹ mà bộc lộ đam mê bóng rổ từ sớm. Trên trang cá nhân, Kim Huệ thường xuyên đăng tải hình ảnh đến trường ủng hộ con gái thi đấu. Ảnh: Kim Huệ/Facebook.

hoa khoi bong chuyen anh 7hoa khoi bong chuyen anh 8

Nhờ ngoại hình săn chắc, khuôn mặt ăn ảnh, Huệ Anh từng làm mẫu cho nhiều nhãn hàng thể thao trong nước. Trong các concept chụp hình, cô nàng sinh năm 2008 thường xuất hiện với trang phục thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Ảnh: _highp_/Instagram.

hoa khoi bong chuyen anh 9

Bên cạnh hình ảnh năng động, Huệ Anh còn cho thấy cá tính mạnh mẽ. Trong một số bộ ảnh gần đây, cô thử sức với phong cách trang điểm và tạo hình cá tính với họa tiết da báo, kết hợp corset đen gợi cảm. Ảnh: _highp_/Instagram.

hoa khoi bong chuyen anh 10hoa khoi bong chuyen anh 11

Là con của một gương mặt quen thuộc trong làng thể thao Việt Nam, Huệ Anh sớm nhận được sự quan tâm từ công chúng. Dù vậy, cô vẫn giữ lối sống kín đáo, tập trung cho việc học tập và phát triển bản thân. Những hình ảnh đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội thường mang màu sắc nhẹ nhàng, ghi lại các dấu mốc đáng nhớ như ngày bế giảng, khoảnh khắc chụp kỷ yếu hay những buổi tụ họp cùng bạn bè. Trước đó, Kim Huệ từng tiết lộ Huệ Anh kín tiếng, biết cách cân bằng giữa việc học và các hoạt động ngoại khóa. Ảnh: _highp_/Instagram.

