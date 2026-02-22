'Nữ hoàng trượt băng' bị chê vì trang điểm đậm khi thi đấu Olympic

Từng bị chỉ trích vì trang điểm khi thi đấu, Jutta Leerdam đáp trả bằng tấm HCV Olympic và kỷ lục 1.000 m, khẳng định phụ nữ có thể vừa nữ tính vừa mạnh mẽ trên đỉnh vinh quang.

Jutta Leerdam bị chê vì kẻ eyeliner khi thi đấu. Ảnh: Reuters.

Vận động viên trượt băng tốc độ người Hà Lan Jutta Leerdam đã xúc động chia sẻ về quãng thời gian cô từng bị "soi mói" vì trang điểm khi thi đấu, ngay sau khi giành HCV Olympic và phá kỷ lục ở nội dung 1.000 m nữ tại Thế vận hội Mùa đông 2026.

Ở tuổi 27, "nữ hoàng trượt băng" Leerdam bước lên bục cao nhất và ghi dấu ấn với thành tích 1 phút 12 giây 31. Nhưng theo cô, chiến thắng ấy không chỉ đến từ mồ hôi và nỗ lực, mà còn từ việc dám là chính mình giữa những lời chê bai, theo People.

Trên Instagram, Leerdam đăng một bức ảnh được chụp sau khi thi đấu tại Milan. Trong ảnh, một giọt nước mắt đen, do lớp mascara, lăn dài trên má khi cô lặng người cảm nhận khoảnh khắc chiến thắng.

"Với tôi, bức ảnh này gói gọn tất cả những gì Olympic của tôi đại diện. Khoảnh khắc này chứng minh rằng bạn không cần phải trở nên 'ít là mình hơn' để đạt được điều gì đó vĩ đại. Ngoại hình không định nghĩa con người bạn hay tư cách một vận động viên. Nếu bạn làm việc chăm chỉ và kiên định, mọi thứ rồi sẽ hòa lại thành một", cô viết.

Leerdam cũng lần đầu trải lòng về những lời chỉ trích cô từng phải đối mặt vì kẻ eyeliner và trang điểm khi thi đấu trên băng. Cô cho biết mình đã chọn cách bỏ ngoài tai những điều tiêu cực.

"Thật trớ trêu, vì đôi mắt kẻ eyeliner và lớp trang điểm của tôi là điều tôi bị phán xét suốt cả sự nghiệp, trong khi chúng chỉ đơn giản giúp tôi tự tin và cảm thấy nữ tính, mạnh mẽ hơn", cô chia sẻ.

Nữ vận động viên nói thêm rằng mọi áp lực, mọi ánh nhìn đánh giá và những năm tháng khổ luyện đã hội tụ trong khoảnh khắc ấy. "Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình cần phải chứng minh điều gì", cô khẳng định.

Khoảnh khắc Jake Paul bật khóc khi thấy hôn thê của mình giành HCV. Ảnh: DeFodi Images.

Leerdam nhấn mạnh, cô làm tất cả "cho chính mình, cho cô bé ngày xưa của tôi, cho gia đình tôi và cho tất cả những người phụ nữ không muốn bị đóng khung trong một chiếc hộp nào đó, mà chỉ muốn được sống thật với bản thân. Bạn có thể vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, vừa kỷ luật vừa nữ tính, tất cả cùng một lúc. Đừng để ai làm lu mờ ánh sáng của bạn".

Ngày 9/2, tại sân vận động trượt băng tốc độ Milano, Leerdam về nhất nội dung 1.000 m nữ, chính thức phá kỷ lục Olympic.

Trên khán đài hôm đó có vị hôn phu của cô - ngôi sao mạng xã hội kiêm võ sĩ quyền Anh Jake Paul. Trong một đoạn video đăng trên Instagram, anh bật khóc khi chứng kiến Leerdam giành HCV và ôm chầm lấy gia đình cô ăn mừng. Anh viết: "Em yêu của tôi vừa lập kỷ lục thế giới Olympic. Anh tự hào về em".

Không dừng lại ở đó, Leerdam còn giành thêm HCB nội dung 500 m nữ ngày 15/2. Cô về sau người đồng hương Femke Kok, người đoạt HCV.

Ngôi sao của đội tuyển Mỹ Erin Jackson, nhà vô địch Olympic Bắc Kinh 2022, không thể bảo vệ tấm HCV của mình và kết thúc ở vị trí thứ năm, chậm hơn Kok 0,83 giây và kém huy chương đồng chỉ 0,05 giây.

Trước lượt trượt cuối cùng của hai vận động viên Kok và Jackson, Leerdam tạm giữ vị trí dẫn đầu. Jackson bứt lên sau 250 m đầu tiên nhưng không giữ được phong độ, để Kok tăng tốc và giành chiến thắng.

Sau cuộc đua, Kok và Leerdam đã cùng nhau ăn mừng, bên cạnh chủ nhân HCĐ là vận động viên Nhật Bản Miho Takagi.