Đời sống tình dục 'rực lửa' ở Làng Olympic

10.000 bao cao su miễn phí hết sạch chỉ sau 3 ngày khai mạc Olympic Mùa đông 2026. Điều gì xảy ra bên trong Làng Olympic một lần nữa làm dấy lên sự tò mò.

Trong nhiều năm qua, Làng Olympic vốn được biết đến là nơi có đời sống tình cảm khá sôi động, với các "truyền thống" như phát bao cao su miễn phí, sử dụng giường bìa cứng "chống sex" và không ít câu chuyện về việc các vận động viên thoải mái thể hiện sự thân mật nơi công cộng.

Năm 2010, một nhóm vận động viên đến từ Canada, Đức và Áo bị phát hiện tham gia một bữa tiệc riêng tư gây tranh cãi. Trong giai đoạn 1996-2004, việc thể hiện tình cảm công khai từng trở thành chủ đề bàn tán, The Tab đưa tin.

Thậm chí tại Olympic Lillehammer 1994, có tin đồn rằng một số vận động viên đổi huy chương lấy những "ưu ái" riêng tư. Những câu chuyện này khiến dư luận tò mò, nhất là khi các vận động viên đều đang ở độ tuổi trẻ, có thể lực và ngoại hình nổi bật.

Giường "chống sex"

Loại giường "chống sex" này làm từ khung bìa cứng, thu hút chú ý rộng rãi vào năm 2021, tại Olympic Tokyo 2020 (tổ chức muộn một năm vì đại dịch). Khi đó, vận động viên điền kinh Mỹ Paul Chelimo đăng trên mạng xã hội X rằng những chiếc giường này được thiết kế nhằm "tránh sự thân mật giữa các vận động viên", theo EuroNews.

Dù vậy, không ít người cho thấy rằng nếu muốn, họ vẫn có cách riêng. Vận động viên nhảy cầu người Anh Tom Daley thậm chí từng quay video minh họa để chứng minh chiếc giường vẫn đủ chắc chắn.

Đến Olympic Paris 2024, mô hình giường bìa cứng tiếp tục được sử dụng. Ban tổ chức Paris giải thích đây là một phần trong kế hoạch giảm phát thải carbon và tái sử dụng vật liệu sau đại hội. Mục tiêu của Paris 2024 là cắt giảm khoảng 50% lượng khí thải so với các kỳ trước.

Giường "chống sex" được biết đến rộng rãi từ Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, tranh luận vẫn nổ ra. Một số vận động viên cho biết họ phải xin thêm lớp nệm để ngủ thoải mái hơn.

Năm nay, ban tổ chức Thế vận hội mùa đông Milan-Cortina đã không còn sử dụng giường bìa cứng. Vận động viên trượt băng nghệ thuật người Anh Phebe Bekker chia sẻ trên TikTok vào đầu kỳ Thế vận hội 2026: "Tôi nói trước nhé: không có giường bìa cứng đâu. Ít nhất là theo những gì tôi biết".

Lý do chính nằm ở đặc thù xây dựng. Làng vận động viên tại Milan (Italy) được thiết kế để chuyển đổi thành khu nhà ở sinh viên sau khi Thế vận hội kết thúc. Vì vậy, nội thất được lựa chọn theo hướng sử dụng lâu dài, thay vì mô hình tạm thời và tái chế nhanh như ở Tokyo hay Paris.

Điều này cho thấy việc dùng hay không dùng giường bìa cứng phụ thuộc vào chiến lược tổ chức và mục tiêu bền vững của từng kỳ Olympic, chứ không phải do thay đổi trong cách nhìn nhận đời sống riêng tư của vận động viên.

Cấm quan hệ là không thực tế

Song song với câu chuyện về những chiếc giường bìa cứng là truyền thống phát bao cao su miễn phí có từ Olympic Seoul 1988. Qua nhiều kỳ đại hội, số lượng phát ra thường lên tới hàng trăm nghìn chiếc, như một phần trong chiến dịch khuyến khích quan hệ tình dục an toàn giữa hàng nghìn vận động viên trẻ tuổi sống tập trung trong cùng không gian.

Tại Olympic Mùa đông Milan-Cortina 2026, nhật báo La Stampa đưa tin 10.000 bao cao su miễn phí đã được nhận hết chỉ sau 3 ngày khai mạc, khiến ban tổ chức phải bổ sung thêm. Thông tin này nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên truyền thông quốc tế.

Cùng thời điểm, ứng dụng hẹn hò Grindr thông báo điều chỉnh một số tính năng trong thời gian diễn ra Thế vận hội.

Do đặc thù ứng dụng hiển thị khoảng cách giữa những người dùng ở gần nhau, việc hàng nghìn vận động viên cùng tập trung trong một khu vực nhỏ có thể tạo ra rủi ro về an toàn và quyền riêng tư, đặc biệt với các vận động viên đồng tính chưa công khai xu hướng tính dục hoặc đến từ những quốc gia còn nhiều rào cản pháp lý.

Grindr cho biết đã tạm thời tắt tính năng hiển thị khoảng cách, kích hoạt chế độ tin nhắn tự biến mất và chặn chụp màn hình hồ sơ trong khu vực Làng Olympic.

Chuyện quan hệ thân mật thường xảy ra tại Làng Olympic. Ảnh: Marcel ter Bals.

Từ góc nhìn người trong cuộc, nhiều cựu vận động viên thừa nhận đời sống tình cảm tại Làng Olympic là điều khó tránh khỏi. Cựu VĐV nhảy xa Đức Susen Tiedtke nói với báo chí Đức rằng sau khi hoàn tất phần thi, các vận động viên thường muốn "giải phóng năng lượng". Cô cho rằng việc cấm đoán là "không thực tế".

Trong khi đó, cựu đội trưởng bóng nước Mỹ Tony Azevedo, người từng 5 lần dự Olympic, chia sẻ với ESPN năm 2012 rằng lịch tập luyện dày đặc khiến vận động viên rất khó hẹn hò trong đời thường. "Một vận động viên tập từ 6h đến 17h mỗi ngày thì gặp người mới lúc nào? Khi áp lực thi đấu qua đi, bạn gặp những người giống mình... và mọi thứ diễn ra", ông nói.

Cùng trong bài viết đó, cựu thủ môn tuyển Mỹ Hope Solo thừa nhận các mối quan hệ không chỉ diễn ra trong phòng ngủ, mà còn ở nhiều không gian khác trong làng vận động viên.

Bà nói từng thấy mọi người quan hệ "ngay ngoài trời", "trên bãi cỏ" và "giữa các tòa nhà". Ngoài ra còn có những câu chuyện về một bữa tiệc riêng tư trong bồn tắm nước nóng với sự tham gia của sáu vận động viên đến từ 3 quốc gia khác nhau.

Cựu hậu vệ Anh Micah Richards, từng dự Olympic London 2012, cũng mô tả quãng thời gian của mình tại Làng Olympic trên The Sun là "rực lửa".

Dù gây nhiều tò mò, đời sống riêng tư tại Làng Olympic vẫn là một phần khó tách rời của đại hội thể thao lớn nhất hành tinh khi những con người ở đỉnh cao thể chất cũng có những nhu cầu rất đời thường.