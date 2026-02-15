Thế hệ không tình dục cũng chẳng rượu bia

Gen Z - thế hệ sinh từ năm 1997 đến 2012 - đang sống theo cách rất riêng. Thế hệ này ít uống rượu và cũng ít quan hệ tình dục hơn. Vậy giới trẻ ngày nay thực sự đang làm gì?

Nhiều người trẻ không còn hứng thú với tình dục. Ảnh: iStock.

Theo khảo sát của EduBirdie với 2.000 người tham gia, 67% Gen Z cho biết họ sẵn sàng chọn một giấc ngủ ngon thay vì “cuộc vui trên giường”, The New York Post đưa tin.

Không chỉ vậy, 64% người trẻ ưu tiên giữ công việc ổn định, 59% tập trung vào thành công cá nhân, một nửa dành sự chú ý cho việc duy trì tình bạn lành mạnh và 46% thích dành thời gian cho riêng mình hơn là quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa thế hệ này hoàn toàn “kín kẽ”. Khảo sát cho thấy 37% từng thử nghiệm các trải nghiệm tình dục mới, 29% từng quan hệ nơi công cộng và 23% từng nhắn tin gợi cảm trong giờ làm việc.

Trước khi các thế hệ đi trước vội đánh giá sự “rụt rè” này, Julia Alexeenko - chuyên gia phân tích văn hóa đại chúng và truyền thông tại EduBirdie - cho rằng cần nhìn nhận bối cảnh rộng hơn.

“Gen Z là thế hệ đang đối mặt với làn sóng bảo thủ sau các phong trào giải phóng. Sự ra đời của thuốc tránh thai, việc bình thường hóa chất kích thích nhẹ hay ‘mùa hè tình yêu’ đã quá xa vời với đời sống thường nhật của họ”, bà nhận định.

Thế hệ này cũng được "đẩy' lên các nền tảng và ứng dụng trực tuyến thay vì các không gian gặp gỡ trực tiếp. Vì thế, Gen Z tập trung nhiều hơn vào những gì trong tầm tay - như Netflix và chăm sóc bản thân - và điều đó không hẳn là xấu.

"Dữ liệu cho thấy họ chủ động và có chủ đích hơn trong chuyện thân mật: 82% khẳng định sẽ trao đổi rõ ràng về giới hạn trước khi gần gũi, và 92% tự tin nói ‘không’ khi cần. Không có gì sai khi không muốn những trải nghiệm vô nghĩa rồi phải hối tiếc".

Dù có những lý do riêng cho đời sống tình dục kém sôi động - theo Khảo sát Xã hội Chung (General Social Survey), trong vòng một năm qua có 1/3 nam giới và 1/5 nữ giới không quan hệ tình dục - câu hỏi đặt ra là vì sao nhiều người Mỹ khác cũng đang “im ắng” trong chuyện chăn gối?

Các chuyên gia cho rằng mạng xã hội là một phần nguyên nhân.

Nhà thần kinh học về tình dục Debra Soh viết trong cuốn “Sextinction: The Decline of Sex and the Future of Intimacy” rằng: “Việc lý tưởng hóa những tiêu chuẩn gần như không thể đạt tới khiến đàn ông tin rằng một ngày nào đó các influencer có hàng triệu người theo dõi sẽ để ý đến họ. Đồng thời, nó cũng khiến phụ nữ chỉ cân nhắc những người đàn ông cao trên 1,83 m và giàu có vượt trội”.

Bên cạnh đó, ngày càng nhiều phụ nữ trẻ lựa chọn sống độc thân và kiêng quan hệ tình dục, khi cho rằng văn hóa “tình một đêm” chủ yếu mang lại lợi ích cho đàn ông.

“Tôi không phán xét, nhưng việc quan hệ thoáng qua có thể làm mất đi sự đặc biệt của khoảnh khắc thân mật khi bạn thật sự gặp được người muốn gắn bó cả đời”, Mandana Zarghami chia sẻ.